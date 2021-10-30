«Золотой мяч» Месси будет преступлением». Лео не может забить в чемпионате Франции

У Лионеля Месси по-прежнему не складывается в «ПСЖ». Он вышел в стартовом составе на важнейший матч Лиги 1 с действующим чемпионом «Лиллем». Но был заменён уже в перерыве! И вновь не сумел забить, хотя для него это уже пятый матч в чемпионате. Не такого старта ждали от одного из лучших футболистов в истории.

В первом тайме «Лилль» был откровенно лучше напичканного звёздами «ПСЖ» и заслуженно вёл в счёте. Месси на этом фоне затерялся, но замены в перерыве всё равно мало кто ожидал. Когда аргентинец не вышел на второй тайм, в соцсетях посыпались посты о том, что Лео не заслуживает «Золотого мяча». Если забыли, именно он считается фаворитом в борьбе за самый престижный приз в этом году.



«У Месси худший старт чемпионата в карьере, но он должен выиграть «Золотой мяч»? Смешно».

«Месси закончился, ноль голов в чемпионате».

«Если Месси выиграет «Золотой мяч», это будет самая большая несправедливость в истории».

«Надеюсь, голосовавшие учли этот сезон. Если Месси выиграет «Золотой мяч», это будет преступлением. Левандовски играл блестяще в течение всего года, если не считать Лигу чемпионов, где он был травмирован, и Евро, где он играл за Польшу».

«Месси не заслуживает «Золотого мяча» в этом году. Отдайте его Канте, Жоржиньо или Левандовскому, пожалуйста».

На самом деле, замене Месси легко найти объяснение. Аргентинец пропустил тренировку накануне встречи с «Лиллем» из-за мышечного дискомфорта. Вероятно, Лео всё же выпустили на поле из-за важности матча и сняли с игры в перерыве, чтобы не рисковать. Но грустный мини-юбилей всё же состоялся: пять матчей в Лиге 1 без голов.