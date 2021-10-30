Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«ПСЖ» — «Лилль» — 2:1, почему заменили Лионеля Месси, реакция болельщиков

«Золотой мяч» Месси будет преступлением». Лео не может забить в чемпионате Франции
Михаил Рождественский
«ПСЖ» — «Лилль» — 2:1, Месси снова не забил
Комментарии
Его заменили в перерыве, и «ПСЖ» перевернул игру.

У Лионеля Месси по-прежнему не складывается в «ПСЖ». Он вышел в стартовом составе на важнейший матч Лиги 1 с действующим чемпионом «Лиллем». Но был заменён уже в перерыве! И вновь не сумел забить, хотя для него это уже пятый матч в чемпионате. Не такого старта ждали от одного из лучших футболистов в истории.

Франция - Лига 1. 12-й тур
29 октября 2021, пятница. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 1
Лилль
Лилль
0:1 Дэвид – 31'   1:1 Маркиньос – 74'   2:1 Ди Мария – 88'

В первом тайме «Лилль» был откровенно лучше напичканного звёздами «ПСЖ» и заслуженно вёл в счёте. Месси на этом фоне затерялся, но замены в перерыве всё равно мало кто ожидал. Когда аргентинец не вышел на второй тайм, в соцсетях посыпались посты о том, что Лео не заслуживает «Золотого мяча». Если забыли, именно он считается фаворитом в борьбе за самый престижный приз в этом году.

«У Месси худший старт чемпионата в карьере, но он должен выиграть «Золотой мяч»? Смешно».

«Месси закончился, ноль голов в чемпионате».

«Если Месси выиграет «Золотой мяч», это будет самая большая несправедливость в истории».

«Надеюсь, голосовавшие учли этот сезон. Если Месси выиграет «Золотой мяч», это будет преступлением. Левандовски играл блестяще в течение всего года, если не считать Лигу чемпионов, где он был травмирован, и Евро, где он играл за Польшу».

«Месси не заслуживает «Золотого мяча» в этом году. Отдайте его Канте, Жоржиньо или Левандовскому, пожалуйста».

На самом деле, замене Месси легко найти объяснение. Аргентинец пропустил тренировку накануне встречи с «Лиллем» из-за мышечного дискомфорта. Вероятно, Лео всё же выпустили на поле из-за важности матча и сняли с игры в перерыве, чтобы не рисковать. Но грустный мини-юбилей всё же состоялся: пять матчей в Лиге 1 без голов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021