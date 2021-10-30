Год назад над Эджуке смеялись, а теперь он тащит ЦСКА. Разбираем причины прогресса

ЦСКА не проигрывает в РПЛ уже шесть матчей. Если армейцы продлят эту серию в Казани, то обойдут «Динамо» и займут чистое второе место в турнирной таблице.

Одна из главных причин успеха ЦСКА – игра Чидеры Эджуке. Нигериец сейчас главная сила в атаке команды. Эджуке временами в одиночку решает исход игры. Если бы не он, то у ЦСКА точно не было бы 23 очков после 12 туров.

Красно-синие приобрели Эджуке прошлым летом за серьёзные € 12 млн. И весь первый год ушёл у игрока на адаптацию. Над ним смеялись, он много передерживал мяч и плохо бил по воротам – частые попытки не выливались в высокий КПД. Но в этом сезоне всё изменилось. Достаточно сравнить цифры Чидеры. В прошлом сезоне за 25 матчей в РПЛ у Эджуке было пять голов и две голевые передачи. В этом – за 12 игр те же две передачи и уже четыре гола. В чём же причины? Мы поговорили с источниками, близкими к игроку и команде, чтобы узнать подробнее о факторах прогресса футболиста.

Эджуке в ЦСКА долго воспитывали. Он психовал, но в итоге соглашался с тренерским штабом

Ещё тренерский штаб Гончаренко понял, что скамейка для Эджуке является хорошей мотивацией. Чидера долгое время не выходил в старте, тем самым получал импульс работать больше. Но не обходилось без психов. По нашей информации, на зимних сборах игрок был недоволен, что его не выпускают в старте в товарищеских матчах. Хотя сам Эджуке считал, что вокруг него надо строить команду. Чтобы Чиди стал мыслить по-другому, тренеры снова решили воспитывать игрока: лавка и большое количество индивидуальных бесед. В итоге после возобновления сезона-2020/2021 Эджуке принял все замечания и стал гораздо лучше выглядеть на поле.

Но в его игре многое поломалось после увольнения Гончаренко и назначения Олича. Люди около команды отмечают, что тактическое задание хорвата для Эджуке отличалось от того, что просил Виктор Михайлович. При Оличе нигериец стал слишком часто отходить за мячом в глубину поля. А когда уходишь глубоко, то тебе становится гораздо сложнее обыгрывать. Это была одна из главных причин, почему эффективность Эджуке при Оличе снова упала.

Березуцкий почти каждый день индивидуально работает с Эджуке. А ещё на пользу пошёл уход Влашича

Казалось, что при Оличе Эджуке окончательно потух, но при Березуцком Чиди начал зажигать. К этому привело сразу несколько факторов. Во-первых, у Эджуке наладилось взаимопонимание с Обляковым. По нашей информации, тренерскому штабу красно-синих очень нравится взаимодействие россиянина и нигерийца: когда Эджуке играет широко на фланге, Обляков заходит в центр, где создаёт преимущество. Эта комбинация классно работает и в обратную сторону.

Фото: pfc-cska.com

Также, по словам наших источников, Березуцкий почти каждый день индивидуально работает с Чидерой. Игроку разъясняются нюансы игры в атаке и обороне, Эджуке практически водят за руку, а ещё много времени уделяют индивидуальным беседам. Это подтверждал и Игорь Акинфеев в своём недавнем интервью коллегам из Sport24.

«Алексей Владимирович попросил его, чтобы он не передерживал мяч. «Тогда тебе цены не будет, — сказал он. — Ты не будешь быстро уставать. Не надо по 10 человек оббегать, чтобы весь стадион ахал: как классно! В этом ноль эффективности». И сейчас он действительно стал играть немного по-другому, если ты заметил. Одно-два-три касания — расстался с мячом. И всё, другой Эджуке на поле».

Поэтому можно с уверенностью заявить, что прогресс Эджуке – прямая заслуга нынешнего тренера ЦСКА.

Но есть и ещё один важный нюанс, который подмечают наши собеседники. После ухода Влашича в команде стал складываться коллектив, в котором каждый стремится помочь каждому. Никола многое давал клубу, но после его трансфера в «Вест Хэм» ЦСКА стал больше похож на команду, чем на набор индивидуалистов. Это влияет положительно на всех игроков, в том числе и на Эджуке. Отсюда такой прогресс в игре нигерийца.