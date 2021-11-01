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Антонио Конте близок к назначению на пост главного тренера «Тоттенхэма», почему это плохой вариант для клуба

Конте будет следующим тренером «Тоттенхэма»? Возможно, это не самый лучший вариант
Кирилл Ясюкевич
Конте будет новым тренером «Тоттенхэма»? Мнение
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Именно из-за характера его не взял «Ман Юнайтед».

«Тоттенхэм» уволил Нуну Эшпириту Санту – протеже Жорже Мендеша откровенно провалился в Лондоне:

  • команда идёт пятой с конца по ожидаемым очкам ― хуже только «Астон Вилла», «Уотфорд», «Ньюкасл» и мёртвый «Норвич»;
  • из монструозных Сона и Кейна Нуну сделал четвёртую с конца атаку чемпионата;
  • плюс «Тоттенхэм» на дне по ударам (20-е место), реализации (14-е), забитым мячам (19-е), ожидаемым голам (18-е) и касаниям в чужой штрафной (14-е);
  • выстроить оборону у Нуну тоже не получилось: если в «Вулверхэмптоне» это было ключевой фишкой (в позапрошлом сезоне по ожидаемым пропущенным голам был вторым после «Ман Сити»), то в нынешнем сезоне «Тоттенхэм» расположился во второй десятке.

Из ярких моментов Нуну в «Тоттенхэме» можно отметить только победу над «Ман Сити» в первом туре.

Топовые инсайдеры уже поджигают фитиль: «Тоттенхэм» намерен заменить португальца безработным Антонио Конте. Ожидается, что итальянец вскоре прилетит в Лондон, где стороны закроют сделку. Плюсом для тренера является и Фабио Паратичи, с которым они вместе работали в «Ювентусе».

Николо Скира раскрывает условия сделки: Конте просит у «Тоттенхэма» трёхлетний контракт с окладом в € 15 млн в год (в Премьер-лиге личка выше только у Пепа Гвардиолы ― € 20 млн, € 15 млн получает Юрген Клопп) и гарантированно три-четыре качественных трансфера уже зимой.

В последние 10 лет Конте с ходу добивался результатов

С 2011-го Конте строит строго успешные проекты:

  • в мае 2011-го Конте возглавил «Ювентус». Он принял команду, которая болталась на седьмом месте, и слепил монстра: «Юве» с ходу выиграл чемпионат, имея 0 в графе поражений, и уселся на трон до конца десятилетия.

В итоге Конте за три года взял пять внутренних трофеев: три чемпионата и два Суперкубка Италии.

  • Дальше Антонио Конте отправился в сборную, где проработал два года. С Италией он провёл всего один крупный турнир, но успел выцепить жирный хайлайт: на Евро-2016 в 1/8 вынес 2:0 испанцев. В четвертьфинале Италия отлетела от Германии в серии пенальти.
  • Летом 2016 года «Челси» пригласил Конте. Антонио с ходу взломал Премьер-лигу и в первом же сезоне досрочно забрал чемпионат. Плюс «Челси» добрался до финала Кубка Англии, но уступил 1:2 «Арсеналу». Несмотря на эту неудачу, итальянец был признан лучшим тренером сезона в Англии по версии экспертов и болельщиков. Вот так свою работу в Англии описал сам Конте: «Я доказал и здесь, что я победитель, серийный победитель, несмотря на все трудности».
  • 31 мая 2019-го «Интер» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера. Чемпионат «Интер» начал шикарно: шесть стартовых побед и борьба за чемпионство на протяжении большей части сезона. В итоге Конте всего на одно очко отстал от «Юве», однако этот результат стал лучшим для «Интера» в Серии А за последние девять лет. Плюс клуб дошёл до финала Лиги Европы, где уступил со счётом 2:3 читерской «Севилье».

Уже в следующем сезоне Конте выдал топовейший перформанс: выиграл скудетто за четыре тура до окончания сезона и оборвал девятилетнее доминирование «Ювентуса», которое сам и начал.

Эриксен год просидел в запасе. Его не смогли продать, а теперь Конте в него верит Эриксен год просидел в запасе. Его не смогли продать, а теперь Конте в него верит

В последних трёх клубах Антонио Конте с каждым выиграл чемпионат и суммарно собрал девять трофеев. С уверенностью можно сказать, что Антонио Конте ― топовый антикризисный менеджер. Есть один нюанс: ему нужна безоговорочная как финансовая, так и эмоциональная поддержка со стороны руководства. Без неё итальянец трансформируется в истеричку.

Несмотря на победы, Конте неохотно зовут топы

По-настоящему Антонио Конте заявил о себе в 2011-м, когда возродил «Ювентус». Но параллельно с победами итальянец саккумулировал вагон скандалов:

  • в 2012-м он словил десятимесячную дисквалификацию (позже суд сократил до четырёх месяцев, а это время командой рулил Массимо Каррера) за участие в договорняках, ещё будучи тренером скромной «Сиены» (2010-2011);
  • в Лиге чемпионов Конте с «Юве» дважды проваливался: сперва в четвертьфинале отлетел от «Баварии», а через год не вышел из группы, пропустив «Реал» и «Галатасарай». Отсутствие результатов Конте связывал не со своими тренерскими ошибками, а кидался на игроков;
  • в сборной Конте грозился покинуть пост ещё в 2015-м из-за отказа «Ювентуса» и «Ромы» отпустить своих игроков в сборную на февральские сборы.

Финальная репутация Антонио Конте сформировалась именно в «Челси», откуда его вышвырнули даже при топовых результатах:

  • всё началось летом 2017-го, когда тренер пропал на 10 дней (не отвечал на звонки и сообщения). Ситуацию усугубляли слухи о контактах Конте с «Интером»;
  • Антонио всё-таки вышел на связь, но логично потерял доверие со стороны руководства «Челси». Клуб не хотел покупать футболистов для тренера, который может их кинуть;
  • дальше вместо Санчеса, Лукаку, Сандро и ван Дейка Конте получил только Рюдигера. А зимой и вовсе все запросы тренера были проигнорированы;
  • в конечном итоге Конте активировал режим токсика: через СМИ жаловался на руководство, разругался с Костой (попрощался с ним легендарным сообщением, которое не согласовал ни с кем в клубе) и Луизом. Такое поведение окончательно отвернуло от итальянца не только функционеров клуба, но и раздевалку.

В этом и есть весь Антонио Конте. Таким поведением он пытается мотивировать футболистов, вводя их в шоковое состояние ― всё по конспектам Жозе Моуринью. Но мы видим, что этот путь никакущий.

Для итальянца футболисты ― попросту механизм для достижения результата, не более. С 2011-го он везде превращал клуб в токсичную помойку. Летом «Реал» мог пригласить Конте, но ожидаемо швырнул его анкету в урну и вернул сдувшегося Анчелотти.

В «Челси» Антонио Конте прямо в перерыве матча с «Саутгемптоном» кричал на футболистов. «Челси» тогда уступал 0:2, но отыгрался. Из-за этого он начал бесить футболистов ещё больше. Показательный пример: Виллиан после победы в Кубке Англии запостил победное фото и закрыл Конте эмодзи. Плюс уход Эдена Азара в «Челси» связывают тоже с психованным и эгоцентричным итальянцем: бельгиец просто не хотел работать с этим тренером.

Крайне авторитарный стиль руководства играет только в минус: футболисты не готовы по-настоящему умирать за тренера. Они боятся Конте, но не уважают. Антонио пора всерьёз покопаться в себе, потому что если история повторится и в «Тоттенхэме», то дорога в топ-клуб ему будет закрыта.

Тем более у Конте есть свой всем очевидный цикл: в первом сезоне невероятный подъём, а второй-третий ― бесконечные скандалы и последующий уход/увольнение.

Из «Интера» Конте ушёл сам, но и там воевал с футболистами

Старт в «Интере» получился отличным, но дальше Конте вышел на привычную тропу войны. Клуб дважды не выходил из группы Лиги чемпионов, теряя важнейшие очки в последних турах. А игроки попросту не хотели сражаться за диктатора.

Так, Конте начал открыто гнобить капитана «Интера» Икарди, вынудив его перейти в «ПСЖ». Антонио явно сорвался: перешёл на личности и оскорблял жену игрока Ванду. Из-за этого открытого конфликта в раздевалке появилась оппозиция Конте.

Попутно итальянец подставил руководство: на пресс-конференции он заявил, что это решение боссов клуба, с которым он не спорит. Хотя всем было очевидно, что это личные счёты.

Плюс был ряд других публичных срывов:

  • в январе 2021-го Антонио вступил в конфликт с судьёй матча с «Удинезе», получив красную карточку;
  • следом был скандал в Кубке Италии: Конте неоднократно провоцировал конфликты с игроками «Юве», а в концовке первого тайма и вовсе показал средний палец в сторону ложи президента туринцев. После матча градус только возрос: Аньелли в нецензурной форме высказался о Конте и продолжил споры в служебном помещении.
«Заткнись, засранец!» Почему Конте показал средний палец президенту «Ювентуса»? «Заткнись, засранец!» Почему Конте показал средний палец президенту «Ювентуса»?

Антонио Конте покинул «Интер» всего через 25 дней после чемпионства: тренер планировал дальше развивать проект, но у клуба попросту не было денег. Конте поставили перед фактом ― «Интер» должен выйти в плюс по трансферам сразу на € 100 млн (в итоге продали Лукаку и Хакими). Конте заявил, что такие изменения разрушат всё, что он сделал за последние два года, поэтому не может работать в резко ухудшившихся условиях.

«Ман Юнайтед» отказался от идеи с Антонио Конте как раз из-за характера

На прошлой неделе ESPN выдал следующий инсайд: «МЮ» рассматривает кандидатуру Конте, но не хочет с ним связываться из-за характера. Плюс Конте нигде не работает больше трёх лет, поэтому построить с ним долгосрочный проект не получится.

Легенда «Юнайтед» Петер Шмейхель объяснил, почему Конте не сможет заменить Сульшера: «Вы можете сказать, что Конте блестящий тренер, но он не задерживается нигде дольше, чем на пару лет. Мы не такой футбольный клуб».

Схожего мнения и Гари Невилл: «Конте не будет главным тренером «МЮ». Я не думаю, что клуб выберет такой вариант. Он хороший тренер, но не подходит клубу. Мы так уже делали с Жозе: «Давайте дадим управлять командой Жозе, и тогда точно выиграем лигу». Ничего не получилось, был бардак и все хотели, чтобы он ушёл».

Сам Антонио Конте ждал инвайт из Манчестера, о чём рассказал Николо Скира: «Конте неинтересна работа в «Тоттенхэме». Он ждёт приглашение «Ман Юнайтед».

Видимо, итальянец окончательно понял, что пост главного в «МЮ» ему не светит, поэтому согласился на работу в «Тоттенхэме», которому уже отказывал летом.

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