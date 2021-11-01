Конте будет следующим тренером «Тоттенхэма»? Возможно, это не самый лучший вариант

«Тоттенхэм» уволил Нуну Эшпириту Санту – протеже Жорже Мендеша откровенно провалился в Лондоне:

команда идёт пятой с конца по ожидаемым очкам ― хуже только «Астон Вилла», «Уотфорд», «Ньюкасл» и мёртвый «Норвич»;

из монструозных Сона и Кейна Нуну сделал четвёртую с конца атаку чемпионата;

плюс «Тоттенхэм» на дне по ударам (20-е место), реализации (14-е), забитым мячам (19-е), ожидаемым голам (18-е) и касаниям в чужой штрафной (14-е);

выстроить оборону у Нуну тоже не получилось: если в «Вулверхэмптоне» это было ключевой фишкой (в позапрошлом сезоне по ожидаемым пропущенным голам был вторым после «Ман Сити»), то в нынешнем сезоне «Тоттенхэм» расположился во второй десятке.

Из ярких моментов Нуну в «Тоттенхэме» можно отметить только победу над «Ман Сити» в первом туре.

Топовые инсайдеры уже поджигают фитиль: «Тоттенхэм» намерен заменить португальца безработным Антонио Конте. Ожидается, что итальянец вскоре прилетит в Лондон, где стороны закроют сделку. Плюсом для тренера является и Фабио Паратичи, с которым они вместе работали в «Ювентусе».

Николо Скира раскрывает условия сделки: Конте просит у «Тоттенхэма» трёхлетний контракт с окладом в € 15 млн в год (в Премьер-лиге личка выше только у Пепа Гвардиолы ― € 20 млн, € 15 млн получает Юрген Клопп) и гарантированно три-четыре качественных трансфера уже зимой.

В последние 10 лет Конте с ходу добивался результатов

С 2011-го Конте строит строго успешные проекты:

в мае 2011-го Конте возглавил «Ювентус». Он принял команду, которая болталась на седьмом месте, и слепил монстра: «Юве» с ходу выиграл чемпионат, имея 0 в графе поражений, и уселся на трон до конца десятилетия.

В итоге Конте за три года взял пять внутренних трофеев: три чемпионата и два Суперкубка Италии.

Дальше Антонио Конте отправился в сборную, где проработал два года. С Италией он провёл всего один крупный турнир, но успел выцепить жирный хайлайт: на Евро-2016 в 1/8 вынес 2:0 испанцев. В четвертьфинале Италия отлетела от Германии в серии пенальти.

Летом 2016 года «Челси» пригласил Конте. Антонио с ходу взломал Премьер-лигу и в первом же сезоне досрочно забрал чемпионат. Плюс «Челси» добрался до финала Кубка Англии, но уступил 1:2 «Арсеналу». Несмотря на эту неудачу, итальянец был признан лучшим тренером сезона в Англии по версии экспертов и болельщиков. Вот так свою работу в Англии описал сам Конте: «Я доказал и здесь, что я победитель, серийный победитель, несмотря на все трудности».

31 мая 2019-го «Интер» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера. Чемпионат «Интер» начал шикарно: шесть стартовых побед и борьба за чемпионство на протяжении большей части сезона. В итоге Конте всего на одно очко отстал от «Юве», однако этот результат стал лучшим для «Интера» в Серии А за последние девять лет. Плюс клуб дошёл до финала Лиги Европы, где уступил со счётом 2:3 читерской «Севилье».

Уже в следующем сезоне Конте выдал топовейший перформанс: выиграл скудетто за четыре тура до окончания сезона и оборвал девятилетнее доминирование «Ювентуса», которое сам и начал.

В последних трёх клубах Антонио Конте с каждым выиграл чемпионат и суммарно собрал девять трофеев. С уверенностью можно сказать, что Антонио Конте ― топовый антикризисный менеджер. Есть один нюанс: ему нужна безоговорочная как финансовая, так и эмоциональная поддержка со стороны руководства. Без неё итальянец трансформируется в истеричку.

Несмотря на победы, Конте неохотно зовут топы

По-настоящему Антонио Конте заявил о себе в 2011-м, когда возродил «Ювентус». Но параллельно с победами итальянец саккумулировал вагон скандалов:

в 2012-м он словил десятимесячную дисквалификацию (позже суд сократил до четырёх месяцев, а это время командой рулил Массимо Каррера) за участие в договорняках, ещё будучи тренером скромной «Сиены» (2010-2011);

в Лиге чемпионов Конте с «Юве» дважды проваливался: сперва в четвертьфинале отлетел от «Баварии», а через год не вышел из группы, пропустив «Реал» и «Галатасарай». Отсутствие результатов Конте связывал не со своими тренерскими ошибками, а кидался на игроков;

в сборной Конте грозился покинуть пост ещё в 2015-м из-за отказа «Ювентуса» и «Ромы» отпустить своих игроков в сборную на февральские сборы.

Финальная репутация Антонио Конте сформировалась именно в «Челси», откуда его вышвырнули даже при топовых результатах:

всё началось летом 2017-го, когда тренер пропал на 10 дней (не отвечал на звонки и сообщения). Ситуацию усугубляли слухи о контактах Конте с «Интером»;

Антонио всё-таки вышел на связь, но логично потерял доверие со стороны руководства «Челси». Клуб не хотел покупать футболистов для тренера, который может их кинуть;

дальше вместо Санчеса, Лукаку, Сандро и ван Дейка Конте получил только Рюдигера. А зимой и вовсе все запросы тренера были проигнорированы;

в конечном итоге Конте активировал режим токсика: через СМИ жаловался на руководство, разругался с Костой (попрощался с ним легендарным сообщением, которое не согласовал ни с кем в клубе) и Луизом. Такое поведение окончательно отвернуло от итальянца не только функционеров клуба, но и раздевалку.

В этом и есть весь Антонио Конте. Таким поведением он пытается мотивировать футболистов, вводя их в шоковое состояние ― всё по конспектам Жозе Моуринью. Но мы видим, что этот путь никакущий.

Для итальянца футболисты ― попросту механизм для достижения результата, не более. С 2011-го он везде превращал клуб в токсичную помойку. Летом «Реал» мог пригласить Конте, но ожидаемо швырнул его анкету в урну и вернул сдувшегося Анчелотти.

В «Челси» Антонио Конте прямо в перерыве матча с «Саутгемптоном» кричал на футболистов. «Челси» тогда уступал 0:2, но отыгрался. Из-за этого он начал бесить футболистов ещё больше. Показательный пример: Виллиан после победы в Кубке Англии запостил победное фото и закрыл Конте эмодзи. Плюс уход Эдена Азара в «Челси» связывают тоже с психованным и эгоцентричным итальянцем: бельгиец просто не хотел работать с этим тренером.

Крайне авторитарный стиль руководства играет только в минус: футболисты не готовы по-настоящему умирать за тренера. Они боятся Конте, но не уважают. Антонио пора всерьёз покопаться в себе, потому что если история повторится и в «Тоттенхэме», то дорога в топ-клуб ему будет закрыта.

Тем более у Конте есть свой всем очевидный цикл: в первом сезоне невероятный подъём, а второй-третий ― бесконечные скандалы и последующий уход/увольнение.

Из «Интера» Конте ушёл сам, но и там воевал с футболистами

Старт в «Интере» получился отличным, но дальше Конте вышел на привычную тропу войны. Клуб дважды не выходил из группы Лиги чемпионов, теряя важнейшие очки в последних турах. А игроки попросту не хотели сражаться за диктатора.

Так, Конте начал открыто гнобить капитана «Интера» Икарди, вынудив его перейти в «ПСЖ». Антонио явно сорвался: перешёл на личности и оскорблял жену игрока Ванду. Из-за этого открытого конфликта в раздевалке появилась оппозиция Конте.

Попутно итальянец подставил руководство: на пресс-конференции он заявил, что это решение боссов клуба, с которым он не спорит. Хотя всем было очевидно, что это личные счёты.

Плюс был ряд других публичных срывов:

в январе 2021-го Антонио вступил в конфликт с судьёй матча с «Удинезе», получив красную карточку;

следом был скандал в Кубке Италии: Конте неоднократно провоцировал конфликты с игроками «Юве», а в концовке первого тайма и вовсе показал средний палец в сторону ложи президента туринцев. После матча градус только возрос: Аньелли в нецензурной форме высказался о Конте и продолжил споры в служебном помещении.

Антонио Конте покинул «Интер» всего через 25 дней после чемпионства: тренер планировал дальше развивать проект, но у клуба попросту не было денег. Конте поставили перед фактом ― «Интер» должен выйти в плюс по трансферам сразу на € 100 млн (в итоге продали Лукаку и Хакими). Конте заявил, что такие изменения разрушат всё, что он сделал за последние два года, поэтому не может работать в резко ухудшившихся условиях.

«Ман Юнайтед» отказался от идеи с Антонио Конте как раз из-за характера

На прошлой неделе ESPN выдал следующий инсайд: «МЮ» рассматривает кандидатуру Конте, но не хочет с ним связываться из-за характера. Плюс Конте нигде не работает больше трёх лет, поэтому построить с ним долгосрочный проект не получится.

Легенда «Юнайтед» Петер Шмейхель объяснил, почему Конте не сможет заменить Сульшера: «Вы можете сказать, что Конте блестящий тренер, но он не задерживается нигде дольше, чем на пару лет. Мы не такой футбольный клуб».

Схожего мнения и Гари Невилл: «Конте не будет главным тренером «МЮ». Я не думаю, что клуб выберет такой вариант. Он хороший тренер, но не подходит клубу. Мы так уже делали с Жозе: «Давайте дадим управлять командой Жозе, и тогда точно выиграем лигу». Ничего не получилось, был бардак и все хотели, чтобы он ушёл».

Сам Антонио Конте ждал инвайт из Манчестера, о чём рассказал Николо Скира: «Конте неинтересна работа в «Тоттенхэме». Он ждёт приглашение «Ман Юнайтед».

Видимо, итальянец окончательно понял, что пост главного в «МЮ» ему не светит, поэтому согласился на работу в «Тоттенхэме», которому уже отказывал летом.