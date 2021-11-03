Роналду творит историю. Забил два и спас «Манчестер Юнайтед»

Когда полторы недели «Манчестер Юнайтед» сгорел «Ливерпулю» (0:5), казалось, что отставка главного тренера Уле-Гуннара Сульшера — вопрос недалёкого будущего. Норвежца спас Криштиану Роналду: 1+1 в матче с «Тоттенхэмом» и победа со счётом 3:0.
Вечером во вторник фамилии Роналду и Сульшера снова рядом. В групповом турнире Лиги чемпионов Криш дважды забил «Аталанте», теперь у него 127 голов за «МЮ». У Сульшера 126. Ещё до матча в Италии он опережал Роналду, теперь — позади. Португалец достиг этого результата за 303 матча, а норвежец — за 366.
Особенно красивым получился первый гол. Бруну Фернандеш, который в этом сезоне чудо как хорош, отдал голевую пяткой. Ну а второй гол Роналду спас «МЮ» от поражения. 2:2, 7 очков и хорошие шансы выйти из группы.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
Из действующих игроков «МЮ» больше Роналду за клуб не забил, разумеется, никто. В общем списке бомбардиров Криш сейчас делит 15-16-е место с Брайаном Макклером. Ну а первая тройка выглядит так:
Уэйн Руни — 253 гола
Бобби Чарльтон — 249
Денис Лоу — 237.
И ещё немного статистики про результативность Роналду. В этой Лиге чемпионов он забил уже пять голов, отличившись в каждом матче группового турнира. До этого от Криша получили «Янг Бойз», «Вильярреал» и та же «Аталанта».
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