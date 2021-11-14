Это Россия или Хорватия? Тест, чтобы немного отвлечься от футбола

В день решающего матча отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия мы предлагаем вам немного отвлечься от футбола. И пройти не самый сложный тест. Задание такое: вам надо определить, в какой стране сделано фото — в России или в Хорватии.

Ну а после того, как пройдёте тест и расскажете в комментариях, сколько у вас правильных ответов, можно будет снова вернуться к футболу. Мы с самого утра ведём онлайн, в котором рассказываем обо всём интересном, что происходит сегодня в Сплите.

Расклад перед матчем предельно прост. Если сборная России побеждает или играет вничью, она занимает первое место в группе Н и сразу выходит на чемпионат мира в Катаре. Если побеждают хорваты, то на ЧМ-2022 попадают они, а наша сборная отправится в стыковые матчи. Там всё непросто: на 3 путёвки будут претендовать 12 команд.