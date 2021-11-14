Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Футбол, Хорватия — Россия: прямая трансляция матча 14 ноября 2021, отбор на ЧМ-2022, где смотреть онлайн

Хорватия — Россия. Онлайн. Ну что, поедем на ЧМ?!
Олег Лысенко
Хорватия — Россия: прямая трансляция
Комментарии
Главный матч года — в подробнейшей трансляции.

Привет, друзья! Приглашаем вас на онлайн-трансляцию матча Хорватия — Россия в рамках отборочного турнира на чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Начало игры — в 17:00 по Москве. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Первом канале, а самую подробную текстовую — на «Чемпионате» (наши спецкоры завалят вас контентом из Сплита).

Расклад перед боем предельно прост: им для первого места нужна только победа, нам хватит и ничьей (турнирная таблица — тут). Вот он, момент истины для обновлённой команды Карпина. Самое сложное испытание на прочность, стрессоустойчивость и хладнокровие. Матч, когда за тебя болеет вся страна. Держим кулаки за парней и верим в лучшее. Оставайтесь с нами — поболеем вместе.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 10-й тур
14 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Хорватия
Не начался
Россия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021