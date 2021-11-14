Хорватия — Россия. Онлайн. Ну что, поедем на ЧМ?!

Привет, друзья! Приглашаем вас на онлайн-трансляцию матча Хорватия — Россия в рамках отборочного турнира на чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Начало игры — в 17:00 по Москве. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Первом канале, а самую подробную текстовую — на «Чемпионате» (наши спецкоры завалят вас контентом из Сплита).

Расклад перед боем предельно прост: им для первого места нужна только победа, нам хватит и ничьей (турнирная таблица — тут). Вот он, момент истины для обновлённой команды Карпина. Самое сложное испытание на прочность, стрессоустойчивость и хладнокровие. Матч, когда за тебя болеет вся страна. Держим кулаки за парней и верим в лучшее. Оставайтесь с нами — поболеем вместе.