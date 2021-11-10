В «ПСЖ» новый скандал. Футболистка заказала избиение одноклубницы перед матчем ЛЧ!

Конкуренция в команде – одна из составляющих футбола. На протяжении всей карьеры спортсмены соперничают за место в составе, но кто-то при этом использует запрещённые методы. Футболистка «ПСЖ» Амината Диалло погорела на этом и влипла в большой скандал.

Футболистка «ПСЖ» подозревается в организации нападения на одноклубницу

Амината Диалло, футболистка «ПСЖ» и сборной Франции, находится под стражей в полиции по обвинению в попытке физически травмировать одноклубницу Хейру Хамрауи. Как сообщает Get French Football News, Диалло подозревается в том, что подговорила двух мужчин нанести вред Хамрауи, отбив ей ноги, чтобы она не смогла выходить на поле. Вечером 4 ноября двое злоумышленников в масках подбежали к машине, открыли дверь, вытащили жертву из салона и начали бить по ногам. Сообщается, что преступники наносили удары футболистке арматурой. Спустя какое-то время они скрылись. Хамрауи была доставлена в больницу.

Таким образом, Диалло пыталась избавиться от конкурентки, чтобы та не смогла принять участие в матче с «Реалом» в рамках женской Лиги чемпионов, который состоялся 9 ноября. Из-за полученных травм Хамрауи не попала в заявку – вместо неё сыграла Диалло. Подозреваемая провела на поле 87 минут – без результативных действий. Болельщики клуба раскритиковали футболистку за её поступок против одноклубницы, написав сотни комментариев под её последним постом в «Инстаграме».

Что касается Хамрауи, то в 2016 году она покинула «ПСЖ» и выступала за «Лион» и «Барселону». В июле этого года футболистка вернулась в парижский клуб и пока голов не забивала.

Заявление «ПСЖ»

«ПСЖ» опубликовал официальное заявление, в котором осуждает насилие, совершённое против игроков. «Пари Сен-Жермен» принимает к сведению задержание Аминаты Диалло полицией сегодня утром в рамках разбирательства, возбуждённого после нападения на игрока клуба в прошлый четверг. Клуб решительно осуждает совершённое насилие. После инцидента мы приняли все необходимые меры, чтобы гарантировать здоровье, благополучие и безопасность своих игроков. «ПСЖ» работает с правоохранительными органами, чтобы пролить свет на факты преступления. Клуб внимательно следит за ходом всех процедур», — говорится в заявлении парижского клуба.

Примечательно, что новость с заявлением на сайте клуба вышла с изображением стадиона.