Месси разругался с одноклубником. Теперь «ПСЖ» избавится от Икарди?

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди переживает не лучшие времена. Несколько дней назад супруга футболиста обвинила его в измене, а теперь аргентинец поругался со звёздным соотечественником — Лионелем Месси. Впрочем, отношения между игроками уже давно нельзя назвать дружескими.

Икарди считает, что не играет в сборной из-за Месси

По информации нескольких зарубежных источников, Месси не хочет играть в одной команде с Икарди. Лео призывает руководство парижан обменять скандального футболиста на своего друга Серхио Агуэро, который летом пополнил ряды «Барселоны». Напряжённые отношения Месси и Икарди вызывают недовольство со стороны главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино.



Икарди уже три года не вызывают в сборную Аргентины (последним для него был товарищеский матч с Мексикой), и Мауро считает, что в этом виноват именно Месси. Первое приглашение в национальную команду Икарди получил в 2013-м, но следующего пришлось ждать целых четыре года. Южноамериканские болельщики недоумевали по поводу отсутствия игрока в сборной, ведь в сезоне-2014/2015 Мауро забил 27 мячей, выступая за «Интер».

Эдгардо Бауса (тренировал сборную Аргентины с 2016 по 2017 год) опроверг утверждения, что он руководит политикой отбора в команду друзей Месси. Такое предположение высказали в одном из аргентинских телевизионных шоу — якобы на формирование состава влияет звёздный футболист.



«Когда Месси что-то не нравится, он говорит об этом. Впрочем, его слова не вредят команде. Неправда, что есть игроки, которых не вызывают, потому что они не нравятся другим ребятам. Если я захочу сделать выбор в пользу Икарди, то обязательно приглашу его, но пока он хуже других нападающих», — говорил Бауса.



Впрочем, подобное объяснение от главного тренера выглядело странно. Он приглашал в сборную форвардов из чемпионата Аргентины, но при этом игнорировал игрока, стабильно выступавшего в Серии А.

Как зародился конфликт

Поговаривают, что главной причиной конфликта аргентинских футболистов стали отношения Икарди с Вандой Нарой. Мауро увёл девушку у нападающего Макси Лопеса, когда они вместе выступали за «Сампдорию». Ванда закрутила роман с Икарди за спиной у мужа и переехала к будущему футболисту «ПСЖ» вместе с тремя сыновьями. Тогда в прессе появилась информация, что Лопес пожаловался своему другу Месси, с которым они когда-то выступали за «Барселону». Тот надавил на тренеров сборной, и Икарди до определённого момента не вызывали в команду.



«Я уверен, что Икарди не поедет на чемпионат мира в Россию. Всё из-за конфликта с Месси. Это ужасная ошибка, поскольку сборной Аргентины нужен такой нападающий, как Мауро», — говорил три года назад бывший футболист «Интера», «Милана» и «Челси» Эрнан Креспо.

Похоже, что сейчас ситуация стала ещё более токсичной. Неужели теперь «ПСЖ» избавится от Икарди? Месси очень хотел играть с Агуэро в «Барселоне», но судьба распорядилась иначе. Из-за финансовых сложностей каталонцы не удержали Лео в тот момент, когда Серхио только переехал в Испанию. Видимо, теперь у нас всё-таки есть основания ждать громкий обмен.