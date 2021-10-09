«Через 13 минут рухнул в ад». Самый бессмысленный гол Карпина за сборную

9 октября 1999 года состоялся незабываемый матч между сборными России и Украины. С той встречи в Москве прошло 22 года, но переживания от пропущенного Филимоновым мяча до сих в памяти российских болельщиков. Ошибка вратаря привела к тому, что команда Олега Романцева не вышла в финальную часть чемпионата Европы, который проходил в Бельгии и Нидерландах. С тех пор Россия и Украина ни разу не встречались, а гол Валерия Карпина в «Лужниках» остаётся, пожалуй, самым бессмысленным в его карьере. Спустя 22 года он снова в сборной, но уже в другой роли.
Как Карпин вывел сборную России вперёд
Сборная Украины приехала в Москву впервые с момента распада СССР. Вместе с ней на стадион прибыл премьер-министр страны Валерий Пустовойтенко, расположившийся на правительственной трибуне рядом с будущим президентом России Владимиром Путиным. Заполненные на 85 тыс. «Лужники», присутствие высокопоставленных лиц, противостояние двух бывших республик СССР – всё это предвещало захватывающую битву.
Карпин провёл на поле весь матч. Перед игрой нынешний главный тренер сборной назывался наиболее вероятным автором гола. В обеих командах было немало футболистов из топ-чемпионатов: у Олега Романцева блистали Аленичев («Рома»), Хохлов (ПСВ), Онопко («Овьедо»), Бесчастных («Расинг») и Карпин («Сельта»), а у Йожефа Сабо – Лужный («Арсенал»), Скаченко («Мец»), Максимов («Вердер») и Шевченко («Милан»).
Карпин блестяще провёл отборочный этап Евро-2000, забив пять голов, включая победный мяч в ворота Франции на 87-й минуте. Неудивительно, что именно полузащитник «Сельты» открыл счёт в матче с Украиной. На 75-й минуте английский арбитр поставил спорный штрафной в ворота гостей, и Карпин мощным ударом пробил Шовковского. Вратарь Украины допустил ошибку при расстановке стенки, а мяч рикошетом от стоявшего в ней Головко залетел в ворота. Этот гол Карпина был шестым в квалификации Евро-2000, сам же Валерий стал первым игроком сборной России, которому покорилась эта вершина. До него пять голов забивали Блохин, Протасов и Колыванов. Нельзя не вспомнить, как радовался на трибуне Путин. После гола сборной России будущий президент страны встал с места, яростно хлопал в ладони и поднял руки вверх.
Отличиться команда Романцева могла и раньше. После перерыва у сборной России получилась комбинация с участием Титова и Карпина, завершившаяся ударом Хохлова выше ворот.
Почему Карпин сказал про «рай и ад»
После игры автор забитого мяча говорил, что подобную ошибку в принципе мог допустить любой другой игрок, и второй раз Филимонов её не совершил бы. Карпин заявил, что упущенная победа – вина всей команды, которая не реализовала до этого массу голевых моментов и не решила исход встречи ещё до гола Украины.
Через 14 лет Карпин в одном из интервью вспомнил матч в «Лужниках»:
«Так давно всё это было… Нет, не могу сказать, что как-то запомнилось что-то одно, самое-самое. Вот гол в ворота сборной Украины в переполненных «Лужниках» осенью 1999-го до сих пор перед глазами стоит. Когда мяч вонзился в сетку ворот, словно в рай попал. Из которого через 13 минут, после гола Шевченко, рухнул в ад.
В раздевалке наступило такое опустошение, что сил ни на злость, ни на что-то другое уже не оставалось. Непонимание, полная пустота в голове – вот и все эмоции. По-моему, Олег Иванович молчал. Да если даже кто-то что-то и говорил, то его попросту не слышали», — заключил Карпин.
После той встречи с Украиной полузащитник сыграл ещё 21 матч за национальную команду, но забил только два гола – в ворота США в товарищеской игре и Тунису на ЧМ-2002. Сейчас у тренера Карпина в сборной дела с результатами обстоят получше: за четыре матча Россия ни разу не пропустила и одержала три победы.
- 9 октября 2021
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