У нападающего «Зенита» за три месяца больше голов и голевых передач, чем у Смолова, Заболотного и Сергеева на троих.

Дзюба забивает больше, чем все форварды сборной вместе взятые. Пора мириться с Карпиным!

Противостояние братьев Кержаковых как игрока и тренера всё-таки состоялось. Основной голкипер «Зенита» в этом сезоне Крицюк не успел восстановиться от травмы к матчу с «Нижним Новгородом», поэтому место в воротах чемпионов России занял Кержаков-младший. И Михаил впервые в карьере победил Александра.

Кержаков-старший наверняка удивился, увидев, как играет команда, лучшим бомбардиром в истории которой он по-прежнему является. Сергей Семак вернулся к схеме с четырьмя защитниками, а левый фланг обороны закрывал… Ракицкий! В «Зените» украинец прежде не появлялся на этой позиции с первых минут. Поначалу казалось, что Ракицкому не совсем удобно играть на фланге: рывков к чужой штрафной в стиле Дугласа Сантоса (бразилец в отсутствие Барриоса превратился в опорника) недоставало, Ярослав встречал мяч, будучи развёрнутым лицом к центру поля, а не двигаясь вперёд.

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Без Клаудиньо (дисквалифицирован) и Азмуна (остался на скамейке после возвращения из сборной, как и Барриос) центральной фигурой в атаке «Зенита» был, конечно же, Дзюба. После его передач Вендел сперва попал в штангу, а потом загубил выход один на один. После этого Миладинович в борьбе с экс-капитаном сборной России едва не забил в свои. Наконец на 24-й минуте тонкий пас Дзюбы пяткой закончился голом Малкома. Тут и Ракицкий себя показал, начав атаку шикарным забросом.

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«Нижний Новгород», отказавшись от схемы с пятью защитниками, не уходил в глухую оборону, пытался встречать зенитовцев в центре поля, но проваливался из-за медлительности своих игроков и получал моменты. Кержаков-тренер был настолько разозлён происходившим, что уже на исходе получаса снял с игры Могилевца. Несложно догадаться, как воспринял эту замену воспитанник «Зенита».

Тем временем Дзюба продолжал разрывать оборону «НН». Ещё одна его пятка завершилась назначением пенальти в ворота гостей. Сам же Артём собирался пробить с точки, но судья Кукуян после подсказки VAR отменил 11-метровый. Пожалуй, справедливо, так как на повторе непросто было разглядеть фол на Ерохине. Но гол Дзюбы не заставил себя ждать: вскоре нападающий завершил комбинацию с участием Дугласа и Ерохина.

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Событий в первом тайме набралось на целую игру. Зенитовцы потеряли концентрацию – нижегородцы мгновенно забили. Странные перестроения в обороне привели к тому, что Мостовой остался один против двоих, а Козлов напомнил, что он лучший бомбардир «НН». Пусть и защитник.

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У Кержакова-старшего появилась надежда после гола в ворота его младшего брата, но тут замкнуло Бумаля – центрхав получил два «горчичника» за три минуты. Вдесятером против «Зенита» шансов у нижегородцев было ноль. Это доказал всё тот же Дзюба, оформивший дубль перед перерывом – очень красивый гол с передачи Малкома!

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Второй тайм стал для «Зенита» тренировкой с повышенной ответственностью, как называл когда-то подобные матчи известный тренер. Команда Семака полностью контролировала игру, и это понимали и Кержаков-старший, и Кержаков-младший, и все, кто находился в этот вечер на «Газпром Арене». За полчаса до конца главный тренер хозяев сделал тройную замену, выпустив среди прочих Оздоева. Для Магомеда это не рядовой матч: он из-за травмы не выходил на поле с первого тура.

Оставалась одна интрига: сделает ли хет-трик Дзюба. Сделал! Нижегородцы, которые обычно хороши на стандартах, так разыграли штрафной, что попали на контрвыпад «Зенита». Центрфорвард завершил быструю комбинацию с участием Вендела и Малкома. С 26 августа, когда Артём стал приходить в себя после Евро-2020, у него уже 10+4 по системе «гол плюс пас» в РПЛ. Для сравнения: за те же почти три месяца форварды сборной России Смолов, Заболотный и Сергеев выбили в сумме 6+3. Пора бы уже Валерию Карпину по-настоящему помириться с Дзюбой, чтобы экс-капитан вернулся в национальную команду к стыкам.

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В итоге петербуржцы в три раза перебили нижегородцев – 22:7 (в створ – 9:3). Во втором тайме болельщики увидели и красивый сейв зенитовского Кержакова, и стычку в концовке, когда эмоции, казалось бы, должны были поутихнуть. И даже гол защитника Чистякова, установившего окончательный счёт 5:1.

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«Зенит» выиграл первый круг чемпионата. Сегодня отрыв чемпиона от ближайшего преследователя «Сочи» увеличился до шести очков. А «Нижний Новгород» ждёт тяжёлая борьба за выживание: команда Александра Кержакова потерпела седьмое поражение за восемь туров.