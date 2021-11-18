«Я убрал колено, а он меня не пощадил». Кержаков — против брата и «Зенита»

Последний тур первого круга РПЛ подарит интереснейшее противостояние: легенда «Зенита» и лучший бомбардир в истории петербургского клуба Александр Кержаков, возглавляющий сейчас «Нижний Новгород», попытается отнять очки у сине-бело-голубых на «Газпром Арене». 38-летний Кержаков впервые сыграет с «Зенитом» в качестве тренера. Пожалуй, это не лучший момент для встречи с чемпионом, так как команда Александра потерпела шесть поражений в предыдущих семи турах, но выбора нет – календарь такой, какой нарисовали в межсезонье.

Ещё более интригующим это противостояние должно получиться по той причине, что место в воротах «Зенита» может занять брат главного тренера «Нижнего Новгорода» Михаил. После прихода Станислава Крицюка 34-летний голкипер присел на скамейку, однако перед паузой на матчи сборных получил шанс из-за травмы новичка. Кержаков-младший вернулся в основу и не пропустил от «Урала» (0:0) в Екатеринбурге. Совпадение это или закономерность, но с Михаилом петербуржцы впервые за восемь туров сыграли «на ноль». У Станислава пока лишь один «сухарь»: в матче Лиги чемпионов с «Мальмё».

Неизвестно, кто из голкиперов «Зенита» сыграет с «Нижним Новгородом». Крицюк приступил к тренировкам, но его участие в игре под вопросом. Для красоты истории было б здорово, если бы команда Кержакова-старшего атаковала ворота Кержакова-младшего. Тем временем петербургский клуб уже, можно сказать, анонсировал «братскую дуэль». Михаил в «инстаграме» чемпионов России обратился к Александру, удачно пошутив – переделав на свой, вратарский, лад знаменитую фразу нападающего:

«Саня, привет! Впереди наше противостояние, наших команд. Пусть победит сильнейший в честной борьбе. Тащил, тащу и буду тащить!»

До этого братья Кержаковы четыре раза противостояли друг другу на футбольном поле, и всегда побеждала команда Александра. Но есть один нюанс: нападающий выступал за «Зенит», а вратарь – за клубы, сопоставимые по силе с «Нижним Новгородом». Теперь будет наоборот, так что младший имеет хороший шанс взять реванш у старшего.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В июле 2010-го «Зенит» играл в гостях с «Аланией». Александр попал в основу, а Михаил остался в запасе, но вышел на замену на 41-й минуте при счёте 0:3 вместо Дмитрия Хомича. У нападающего было 40 минут, чтобы забить брату до собственной замены, вот только он почти не угрожал воротам. Гости в итоге победили 3:1.

Ещё через три месяца «Зенит» разгромил «Аланию» дома – 3:0. Братья сыграли с первых минут. Вот тут-то Александр «оторвался». Перед перерывом при счёте 1:0 нападающий забил фактически с линии в пустые ворота после комбинации с участием Данни, Владимира Быстрова и Данко Лазовича: у Михаила не было шансов остановить удар брата, так как они даже не пересеклись в этом эпизоде. А в начале второго тайма Кержаков-старший оформил дубль, получив передачу от Данни и послав мяч между ног выскочившего из ворот голкипера. Досадный гол для Михаила.

Видео голов.

«Александр, вам брата жалко?» – спросили после матча журналисты нападающего. «А чего его жалеть? Он маленький, что ли?» – ответил без сантиментов петербургский голеадор.

Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

Следующая встреча братьев на поле состоялась в ноябре 2012-го. Михаил тогда защищал ворота команды из Нижнего Новгорода! Оба играли с первых минут. У этого матча «Волги» с «Зенитом» получилась драматичная развязка. В концовке хозяева, казалось, ушли от поражения, сравняв счёт — 1:1. Однако в компенсированное время Кержаков-старший забил эффектный победный гол в ворота младшего. Защитник «Волги» неудачно вынес мяч, который прилетел к стоявшему недалеко от угла вратарской нападающему, и Александр пробил в падении «ножницами». Мяч рикошетом от земли влетел в дальний угол.

Видео голов.

«Когда я был в «Волге», мы сравняли счёт на 90-й минуте, а на 95-й, по-моему, пропустили. Было очень обидно…. Запомнился эпизод, когда выступал за «Аланию». Мяч скакал, я вышел вперёд, Саша бежал за мячом. Я убрал колено, чтобы сильно его не ударить, а он влетел в меня со всей дури. Он меня не пощадил», – вспоминал свои сражения с братом Кержаков-младший в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Во втором круге в мае 2013-го «Зенит» переиграл «Волгу» в Санкт-Петербурге – 3:1. Александр вышел на замену только за полчаса до конца, но тем не менее успел поучаствовать в голе в ворота Михаила. С его передачи на 91-й минуте забил Роман Широков. Впрочем, этот момент наверняка больше запомнился болельщикам «Зенита», нежели братьям. Помните, скандальный жест Широкова в адрес фанатов сине-бело-голубых после его гола? Полузащитник тут же был удалён с поля.

Братья ещё могли посоперничать на поле в сезоне-2013/2014, когда голкипер выступал за «Анжи», но Лучано Спаллетти оставил нападающего на скамейке в домашнем матче с махачкалинцами.

«В том, что Миша стал вратарём, большая заслуга старшего брата, – рассказывал отец футболистов Анатолий Кержаков в интервью для пресс-службы «Нижнего Новгорода». – Когда я занимался с Сашей, помогал ставить ему технику, удар – нужно было бить по воротам. Вот и ставили в «раму» младшего. Они и дома постоянно отрабатывали удары по воротам. Открывали шифоньер, Миша вставал в «раму», а Саша – бил».

Потом Михаил перешёл в «Зенит», но чуть-чуть не застал брата в команде – месяцем ранее Андре Виллаш-Боаш отказался от услуг Александра. Тем не менее в сезоне-2016/2017, после возвращения нападающего домой, они наконец-то сыграли вместе. Кстати, тоже получилось четыре матча.

Вполне возможно, что под занавес карьеры Михаил ещё поиграет под руководством брата-тренера. Это будет новый формат их футбольных взаимоотношений. Но в ближайшем туре РПЛ Кержаковы – соперники, причём результат игры очень важен для карьеры каждого из них.