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«Локомотив» — «Ахмат» — 1:2, обзор матча 15-го тура РПЛ, видео голов, 20 ноября 2021 года

«Локомотив» внезапно влетел «Ахмату». Зато какие голы пропустил!
Михаил Рождественский
«Локомотив» внезапно влетел «Ахмату», обзор
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Заслуженное поражение. А ведь могли стать вторыми в РПЛ.

С «Локомотивом» что-то не так. В 15-м туре РПЛ железнодорожники на своём поле встретились с «Ахматом». И неожиданно проиграли. Но главное — по делу.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
20 ноября 2021, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 36'   0:2 Полярус – 58'   1:2 Лисакович – 64'
Удаления: Мурило – 34' / нет

Первый тайм пришёл при полном преимуществе «Ахмата». Гости смотрелись гораздо увереннее и, в отличие от «Локомотива», били по воротам. Высокий прессинг должен был дать плоды — так и вышло. Пабло подставил Мурило, и тот удалился. Правда, решение арбитра Сергея Иванова, мягко говоря, спорное. Ещё больше удивило бездействие VAR.

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На удалении проблемы «Локомотива» не закончились. Железнодорожников за небрежность наказал Даниил Уткин, которого уже можно смело называть главным мастером штрафных в РПЛ. Третий гол со стандарта к середине сезона — гроссмейстерский показатель.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Второй тайм начался со второго гола «Ахмата». И получился он ещё прекраснее, чем первый. Полузащитник Артём Полярус пробил с левой в девятку так, будто он левша (на самом деле правша).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Локомотив» стал чуть лучше создавать моменты и даже забил — Виталий Лисакович не имел права подвести Алексиса Бека-Бека после феноменального паса через полполя. Однако бардак в обороне железнодорожников никуда не делся. «Ахмат» должен был забивать ещё несколько раз, но атака раз за разом прощала хозяев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Итог: абсолютно заслуженная победа «Ахмата» и куча вопросов к «Локомотиву» и Маркусу Гисдолю в частности. Кстати, команда Андрея Талалаева в этом сезоне ещё ни разу не сыграла вничью в РПЛ. Таким же достижением может похвастаться только «Сочи».

«Локомотив», проиграв «Ахмату», подпортил себе положение в таблице. Зато какие голы пропустил! Железнодорожники могли выйти на второе место в РПЛ, а вместо этого остались на четвёртом с 25 очками. Да ещё и могут опуститься ниже по итогам тура. «Ахмат» же сравнялся по очкам с «Краснодаром» (21) и сейчас он восьмой.

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