«Локомотив» внезапно влетел «Ахмату». Зато какие голы пропустил!

С «Локомотивом» что-то не так. В 15-м туре РПЛ железнодорожники на своём поле встретились с «Ахматом». И неожиданно проиграли. Но главное — по делу.

Первый тайм пришёл при полном преимуществе «Ахмата». Гости смотрелись гораздо увереннее и, в отличие от «Локомотива», били по воротам. Высокий прессинг должен был дать плоды — так и вышло. Пабло подставил Мурило, и тот удалился. Правда, решение арбитра Сергея Иванова, мягко говоря, спорное. Ещё больше удивило бездействие VAR.

На удалении проблемы «Локомотива» не закончились. Железнодорожников за небрежность наказал Даниил Уткин, которого уже можно смело называть главным мастером штрафных в РПЛ. Третий гол со стандарта к середине сезона — гроссмейстерский показатель.

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Второй тайм начался со второго гола «Ахмата». И получился он ещё прекраснее, чем первый. Полузащитник Артём Полярус пробил с левой в девятку так, будто он левша (на самом деле правша).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Локомотив» стал чуть лучше создавать моменты и даже забил — Виталий Лисакович не имел права подвести Алексиса Бека-Бека после феноменального паса через полполя. Однако бардак в обороне железнодорожников никуда не делся. «Ахмат» должен был забивать ещё несколько раз, но атака раз за разом прощала хозяев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Итог: абсолютно заслуженная победа «Ахмата» и куча вопросов к «Локомотиву» и Маркусу Гисдолю в частности. Кстати, команда Андрея Талалаева в этом сезоне ещё ни разу не сыграла вничью в РПЛ. Таким же достижением может похвастаться только «Сочи».



«Локомотив», проиграв «Ахмату», подпортил себе положение в таблице. Зато какие голы пропустил! Железнодорожники могли выйти на второе место в РПЛ, а вместо этого остались на четвёртом с 25 очками. Да ещё и могут опуститься ниже по итогам тура. «Ахмат» же сравнялся по очкам с «Краснодаром» (21) и сейчас он восьмой.