Пусть «Зенит» сыграет с «Мальмё» на результат. Достали отстойно-достойные поражения

«Зенит» уже выполнил одну из важных задач на европейскую осень: за команду не было стыдно, она ни разу не вызывала жалость в матчах с топами. Ни «Челси», ни «Ювентус» не размазали Питер по полю, даже наоборот: в Лондоне игроки российского клуба классно отбивались от атак и периодически сами выбегали вперёд. Даже близко не пахло разгромом. Дома в матче с «Ювентусом» могли забирать ничью, но не хватило класса. Выезд в Турин – тоже не позор. Да, пустили четыре гола, но сломались только после перерыва. При этом забили два.

После прошлой Лиги чемпионов была безнадёга. И абсолютная уверенность, что «Зениту» ничего не светит. После жеребьёвки нынешней – похожее чувство. И тем удивительнее, когда некоторые перед матчами с «Ювентусом» всерьёз обсуждали шансы Питера и сильные стороны команды в комментариях. Прекрасно понимая, что состав недавних чемпионов Италии во много раз дороже, тренер опытнее, а сам бренд известнее. Но команда Семака не проиграла то противостояние ещё до начала. Проиграла в борьбе, выполняя главную задачу – вернуть уважение если не результатом, то хотя бы игрой.

Фото: fc-zenit.ru

Но перед вторым матчем с «Мальмё» главным вновь должен стать результат. На это даже указал Семак перед встречей, когда рассуждал, что в итоге работу оценивают по титулам и итоговому месту. «Зенит» сделал уже многое для того, чтобы на команду не набрасывались. И спокойно признали слишком высокую разницу в уровне топ-клубов Европы с российскими. Теперь главное – всё не испортить. И для этого надо уверенно победить «Мальмё» во втором матче.

Что вы подумаете, если «Зенит» проиграет? Большинство скажут – вот он, тренерский талант Семака, который вымучил только одну победу в группе благодаря удалению. Вот он, объективный уровень команды без судейской помощи, вместе с этим полетят все остальные субъективные оценки. Одним матчем команда может перечеркнуть все предыдущие усилия и вновь стать объектом для жёсткой иронии. И даже неважно, каким будет это поражение – достойным, отстойным или каким-то ещё. «Зениту» не простят проигрыш в матче с очевидным аутсайдером. Ведь в этом случае борьба за плей-офф Лиги Европы сильно обострится.

Шведы в последнем туре поедут играть против второго состава «Ювентуса», а в Питер приедет, возможно, основной состав «Челси». В «Зените» хорошо знают, как всё может измениться в последнем туре. И помнят, как в сезоне-2019/2020 команда за один тайм последнего тура скатилась с первого места на четвёртое.

Сейчас всё зависит только от «Зенита». Надо побеждать «Мальмё» и рассчитывать, что «Челси» проиграет «Ювентусу». Тогда перед последним туром останется очень интересная интрига: команда Тухеля приедет в Питер без прямой путёвки в плей-офф.

Интрига условная, но в любом случае смотреть за таким матчем будет интересно.