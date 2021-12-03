801 гол Роналду — разрыв! Жаль, нет вменяемого рейтинга лучших бомбардиров в истории

Криштиану Роналду сделал это! В четверг, 2 декабря 2021 года, в матче АПЛ с «Арсеналом» (3:2) он забил 800-й гол в карьере. А через несколько минут добавил и 801-й, реализовав пенальти.

За свою карьеру португалец побил немало рекордов: он – лучший бомбардир и ассистент Лиги чемпионов, рекордсмен по числу сыгранных матчей в еврокубках и, в частности, ЛЧ, провёл больше всего игр за сборную Португалии и недавно стал лучшим бомбардиром в истории сборных, обогнав иранца Али Даеи. Из всевозможных рекордов остался один важнейший – забить наибольшее число голов в истории мирового футбола. Зимой писали, что он, забив 760-й гол, побил и его, обогнав и Пеле (757 мячей), и чеха Йозефа Бицана (759).

Но всё не так просто: до сих пор доподлинно неизвестно, сколько в действительности забили Пеле и Бицан.

Дело в статистике — данные разнятся в зависимости от источника

Все голы Роналду зафиксированы в официальной статистике: у него 5 голов за «Спортинг», 450 – за «Реал», 101 – за «Ювентус», 130 – за «Манчестер Юнайтед» и 115 за сборную. Всего – 801. Вот видео его 800-го гола в матче с «Арсеналом».

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ФИФА указывает, что Бицан забил не менее 805 голов – такую же информацию раньше выдавал статистический сайт Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF). Этот источник создан любителями-энтузиастами: парни открыли сайт в 1994-м, и с тех пор их команда разрослась до 400 человек по всему миру – есть даже свои отделения в Бразилии, Норвегии, Албании, Польше и Румынии. На сайт ссылались ESPN, Marca, Goal, Sky Sport и другие.

Йозеф Бицан, или, как его называли близкие, Пепи, попал в венский «Рапид» в 12 лет. Писали, что какой-то богатый человек пообещал мальчишке по шиллингу за каждый забитый мяч, поэтому с поля он не уходил без 5-6 голов – полученной суммы как раз хватало, чтобы купить молоко и хлеб. В 18 лет он подписал с клубом официальный контракт и быстро стал лучшим бомбардиром первой команды. В 1934-м Бицан отказался переходить в «Ювентус», обосновывая это нежеланием играть в стране нацистов, и уехал в Чехословакию – в пражскую «Славию». Там прошли его лучшие годы: он был главной знаменитостью города, дружил с богатеями и был окружён самими шикарными женщинами. Бицана любили настолько, что ему приходилось заказывать два такси: в одном ехал он, а в другом – его манекен. Потом случилась война, после которой к власти пришли коммунисты – они забрали у Бицана всё, что у него было. Он стал врагом народа, символом буржуазии, его отрезали от жизни. Вернуть честное имя и часть имущества удалось только после Бархатной революции 1989 года.

Чешская футбольная федерация через пару дней после того, как в январе этого года СМИ объявили Роналду лучшим бомбардиром в истории, оперативно подсчитала, что Бицан за свою карьеру забил 821 гол.

«В нашем исследовании мы опирались на статистику с престижных международных статистических сайтов, которые приписывают Бицану 805 голов с указанием, что мячи, забитые им в 1952 году за команду второго чешского дивизиона, в подсчётах отсутствуют, – объяснял глава комитета истории и статистики чешской футбольной ассоциации. – Нам удалось найти эти данные. 53 гола в 26 матчах. Заодно мы перепроверили статистику в лиге, кубках и международных матчах, после чего официально установили, что Бицан в своей карьере забил 821 гол».

На RSSSF данные тоже обновились: теперь вместо Бицана на первом месте в рейтинге лучших бомбардиров идёт немец Эрвин Хельмхен – у него в статистике по всем официальным матчам 982+ гола. Раньше в списке его не было, потому что большую часть карьеры он провёл в любительских лигах, а за сборную никогда не играл.



У Бицана было 805+ голов, стало 948+. На третье место попал Ронни Рук – британец, игравший за «Кристал Пэлас», «Фулхэм» и «Арсенал» в 1930-1950-е: ему приписали 886+ голов, хотя в других источниках и близко не указывается подобное число. На четвёртом месте – Ференц Пушкаш с 806 мячами (раньше было 746). У Роналду в этом рейтинге уже 804 гола, у Ромарио – 780 (было 772), у Пеле – 775 (было 767).



Есть ещё сайт IFFHS, на котором Роналду идёт первым с 800 голами, на втором месте — Пеле с 765. У Ромарио в этом рейтинге четвёртая строчка (753), а у Бицана вообще шестая (720).



Это ещё не всё: Пеле утверждает, что он забил 1283 гола, ФИФА пишет про 1486 мячей Бицана, а Ромарио даже нанял исследователей, чтобы доказать – на его счету 1000 голов



Когда зимой сообщалось, что Роналду побил рекорд по количеству голов за карьеру, медиа начали писать, что Пеле изменил описание в своём «инстаграме», указав там: «Лучший бомбардир всех времён (1283)».

Пеле ответил: «В прессе меня обвинили, что я изменил свою биографию в «Инстаграме», чтобы затмить больших звёзд, которые бьют мои рекорды. Текст описания всегда был таким с тех пор, как я присоединился к платформе».



Вряд ли Пеле врал – про 1283 мяча он написал в «Твиттере» ещё в 2015-м.

ФИФА раньше писала, что у Пеле 1281 гол, в Книге рекордов Гиннесса – 1279: они не признают два мяча, которые он забил в выставочном матче за «Сантос» уже после официального объявления о завершении карьеры.

RSSSF даёт данные о 775 голах в официальных матчах и 1256 мячах во всех играх на топ-уровне. Красивая цифра в 1200+ взялась не из воздуха: на счёт Пеле записали всё, что он наколотил во время товарищеских матчей. После победы на ЧМ-1958 бразилец стал суперзвездой и его клуб «Сантос» поехал по миру показывать национальное достояние с первоочередной целью заработать. Сначала был тур по Южной Америке: за 42 дня команда провела 14 матчей в Перу, Коста-Рике, Эквадоре, Мексике, Гватемале и даже на Нидерландских Антильских островах. После перерыва на Кубок Америки, в котором Пеле участвовал вместе со сборной Бразилии, «Сантос» поехал гастролировать по Европе – клуб посетил 20 городов, проведя 22 встречи. Самыми яркими получились матчи с «Интером» (7:1) и «Барселоной» (5:1): в Италии Пеле забил четыре, в Испании – два.

Фото: Pictorial Parade/Getty Images

Писали ещё, что Пеле «добил» свою статистику голами за команду береговой охраны: в 1959-м бразилец ушёл служить с договорённостью, что его будут отпускать на международные матчи. Периодически бразилец играл за армейскую команду, но, как сообщает официальный сайт «Сантоса», всего за время пребывания в армии он забил 14 мячей.

Тот факт, что Пеле включил в свою тысячную статистику голы в неофициальных матчах, признаёт даже ФИФА: «Если бы мы сделали то же самое для Бицана, его оценка составила бы примерно 1468».



Ещё одна спорная страница в статистической истории лучших бомбардиров – бразилец Ромарио. Сам он убеждает всех, что забил 1000-й гол за «Васко да Гама» в 2007-м в возрасте 41 года. Для полной точности целая команда историков исследовала его карьеру и подсчитывала все мячи.



«Роналду и Месси получили много «Золотых мячей», — говорил он Globo Esporte в 2017-м. – Но, оставляя ложную скромность, могу вас заверить: я забил больше, чем они. Я забил 1000 голов. А они – нет».



Но о том, что исследователи подсчитали голы, забитые на юношеском уровне, в товарищеских, выставочных и других матчах, Ромарио говорить не стал.



Кому верить – неясно. Очевидно одно: мы вряд ли когда-либо достоверно узнаем имя лучшего бомбардира в истории.



Многие мировые СМИ прямо сейчас ставят Криша на второе место в списке лучших бомбардиров в истории футбола: чтобы обогнать Бицана с 805+ мячами, ему не хватает пяти голов. Или 21. Или 483, чтобы всё-таки обойти Пеле?



Понятно, что мы никогда не узнаем наверняка, станет ли Роналду лучшим бомбардиром за всю историю (или уже стал). Записи в архивах доцифровой эпохи настолько ненадёжны, что любая попытка полностью подтвердить или опровергнуть количество голов Бицана, Пеле, Ромарио или Хельмхена по большей части будет бесполезна.



Остаётся только радоваться, что мы живём в эпоху, когда каждую неделю можем наблюдать за игрой человека, который разрывает игру и давно стал частью её истории.