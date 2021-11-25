«Подстава бедного «Локомотива». Ральф Рангник уходит тренировать «Манчестер Юнайтед»

В ближайшее время «Локомотив», похоже, лишится человека, которого летом приглашали, чтобы он построил передовой европейский клуб. За несколько часов до матча «Локо» с «Лацио» в Лиге Европы The Athletic выкатил инсайд о том, что директор по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник согласился стать главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Что сообщает The Athletic

Рангник договорился с руководством «МЮ» о контракте до конца мая 2022 года. Осталось получить согласие «Локомотива», но сложностей тут не ожидается.

Планируется, что по окончании сезона «Юнайтед» найдёт другого тренера, а Рангник останется в клубе консультантом на двухлетнем контракте. Инсайдер Фабрицио Романо добавляет: будущая работа консультантом была одним из условий немца.

Рангнику потребуется время, чтобы получить разрешение на работу в Великобритании. Поэтому в воскресном матче чемпионата Англии с «Челси» руководить «МЮ» он не сможет. Логично предположить, что делать это будет Майкл Кэррик, назначенный и. о. главного тренера после увольнения Уле-Гуннара Сульшера.

Что Рангник успел сделать в «Локомотиве»

Рангник официально стал руководителем «Локомотива» по спорту и развитию в июле, хотя о предстоящем появлении немца в клубе было известно ещё в апреле. Вместе с Ральфом к железнодорожникам присоединился бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн. Сумму сделки раскрывал «Чемпионат». По нашей информации, на этот тандем «Локо» в общей сложности тратит € 5,5 млн в год. Из них € 4,5 млн получает Рангник.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» не стал тянуть и выкатил задачи, которые были поставлены перед Рангником. Ничего не понятно, но очень интересно:



• достижение высоких спортивных результатов как на российской, так и на европейской арене;

• достижение амбициозных коммерческих целей, в том числе сокращение финансовой зависимости от главного спонсора;

• внедрение современных и инновационных подходов к управлению и развитию спортивными активами клуба;

• обеспечение устойчивого развития спортивной вертикали клуба путём внедрения критически важных компетенций в системах клуба;

• популяризацию российского футбола в мире и содействие его развитию.



А затем Рангник и его команда стали действовать. Всем было интересно, что же будет твориться в летнее трансферное окно. Получилось действительно любопытно. На выход отправился один из лидеров команды Гжегож Крыховяк, который не подходил новому руководству из-за возраста и большой зарплаты. Поляка отдали за € 4 млн «Краснодару».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот трансферы «Локомотива» на вход после официального назначения Ральфа: Тин Едвай (за € 4 млн из «Байера»), Наир Тикнизян (за € 5 млн из ЦСКА), Гирано Керк (за € 6 млн из «Утрехта»), Алексис Бека-Бека (за € 6 млн из «Кана») и Константин Марадишвили (за € 7 млн из ЦСКА). Интересно, что эти футболисты думают о последних новостях. Ведь многие из них (если не все) переходили в «Локомотив» ради участия в проекте Рангника.



Следующий шаг Рангника — смена тренера. Немец хотел видеть в «Локомотиве» своего человека, поэтому Марко Николич не пережил первую же серию неудач. Нелепость ситуации в том, что перед назначением Рангника клуб умудрился продлить контракт с сербом на три года с отступными в € 3 млн. Гениально! А новым тренером стал немец Маркус Гисдоль, который ранее работал в Бундеслиге.

Но самое эпичное событие при Рангнике состоялось в середине октября. «Локомотив» тогда пафосно представил программу развития, однако вместо ответа на самые напрашивающиеся вопросы журналисты получили только общие красивые слова с лозунгами вроде «хотим из паровоза сделать «Сапсан». Неужели спустя месяц после этого Рангник уйдёт в «МЮ»?

Чем знаменит Рангник

Большой карьеры игрока у Рангника не было. Как тренер он выводил в Бундеслигу «Ганновер», побеждал в Кубке Интертото со «Штутгартом», с «Шальке» брал Кубок Германии и выводил эту команду в полуфинал Лиги чемпионов.



Один из самых успешных периодов тренерской карьеры 63-летнего немца — работа в «Хоффенхайме» (2006-2010). При нём эта команда добралась от региональной лиги до Бундеслиги.



С 2012 года он работал в клубах системы «Ред Булл» — «Зальцбурге» и «Лейпциге». Там он был спортивным директором (официальное название должности — футбольный директор). Но когда было нужно, на время возвращался к тренерской работе — такое дважды случилось в «Лейпциге».

Фото: Martin Rose/Getty Images

В Германии (да и в Европе в целом) у Рангника большой авторитет и как у тренера, и как у менеджера. Юрген Клопп, Томас Тухель и Юлиан Нагельсман говорили о нём как о человеке, идеи которого их вдохновляют.

Что говорят о возможном уходе Рангника

Ольга Смородская, бывший президент «Локомотива»:

«Рангник куда уже только ни собирался… Но если он действительно уйдёт, то это какая-то подстава бедного «Локомотива».



Николай Наумов, бывший президент «Локомотива»:

«В возможном уходе Рангника не будет ничего удивительного. Более того, кроме «Манчестер Юнайтед», будут ещё желающие на Ральфа. Рангник — бизнесмен от футбола и коммерсант, чем больше он охватит стран, сфер, тем больше заработает. Удивляться тут нечего.



«Локомотиву» он оставит своих людей, и они будут работать. Он считает, что это нормально. Ну да, пришёл, тут заработал, оставил людей и ушёл. Цорн и команда останутся, будут делать свою работу, а он будет консультировать. Рангник везде справится, невидимая рука капитала в футболе. Сейчас в Англию будет привозить игроков, присылать сюда будет. Повторюсь, чем больше стран он охватит, тем лучше».



Андрей Канчельскис, экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед»:

«Если Ральфа приглашают, то в Англии его знают и следили за его деятельностью. Это прекрасный вызов. Кто бы отказался поехать в «Юнайтед» работать? Каждый бы уехал. Нужно пожелать Рангнику удачи.



Негатив в адрес Рангника? В России очень много негатива в адрес иностранцев. Вспомним «Спартак» тот же. Давайте посмотрим правде в глаза, у иностранцев в России не получалось, зато в Европе у них всё было хорошо. У нас свой менталитет, они не могут подстроиться под наш стиль жизни».



Анатолий Мещеряков, бывший председатель совета директоров «Локомотива»:

«Удивлён этой новости. Но это вопросы к тем, кто принимал это решение. Но я привык, что если у человека есть какие-то обязательства, то в России принято их выполнять, доводить всё до конца. Если, конечно, эти обязательства были. Но это очень удивительные новости».