С кем «Зенит» сыграет в Лиге Европы. Вот 16 возможных соперников

Повод пристально следить за Лигой Европы теперь есть не только у болельщиков «Спартака» и «Локомотива», но и у тех, кто поддерживает «Зенит». Во вторник питерцы, сыграв вничью с «Мальмё» (1:1) в Лиге чемпионов, досрочно заняли в своей группе третье место.

Это значит, что «Зенит» в феврале сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. А его соперником будет одна из команд, занявших второе место в группах этого турнира. За тур до конца можно посмотреть, с кем может встретиться российский клуб.

Группа А

Возможные соперники «Зенита»: «Рейнджерс» (Шотландия).

6-й тур

«Лион» — «Рейнджерс»

«Спарта» — «Брондбю»



В группе А второе место точно займёт «Рейнджерс». «Спарта» может догнать шотландцев по очкам, если сама победит «Брондбю», а «Рейнджерс» уступит «Лиону». Но по разнице мячей в личных встречах шотландцы будут выше.

Группа В

Возможные соперники «Зенита»: ПСВ (Нидерланды), «Реал Сосьедад» (Испания).

6-й тур

«Реал Сосьедад» — ПСВ

«Штурм» — «Монако»



Здесь второе место в очной встрече разыграют «Реал Сосьедад» и ПСВ. Всё просто: испанцам надо побеждать, команду из Нидерландов устоит ничья.



ПСВ может догнать по очкам «Монако», но команда Александра Головина останется первой за счёт преимущества в личных встречах.

Группа С

Возможные соперники «Зенита»: «Лестер» (Англия), «Наполи» (Италия), «Легия» (Польша).

6-й тур

«Наполи» — «Лестер»

«Легия» — «Спартак»



Самая запутанная группа из всех. Второе место может занять любая из четырёх команд. Но если ей окажется «Спартак», то при жеребьёвке российские клубы друг с другом разведут.

Группа D

Возможные соперники «Зенита»: «Айнтрахт» (Германия), «Олимпиакос» (Греция).

6-й тур

«Фенербахче» — «Айнтрахт»

«Антверпен» — «Олимпиакос»



На втором месте окажется либо «Айнтрахт», либо «Олимпиакос» (скорее всего). Чтобы немцы упустили лидерство, они должны в последнем туре проиграть «Фенеру», а греки — выиграть у «Антверпена». В случае равенства очков (ничья в Турции и победа «Олимпиакоса») «Айнтрахт» останется первым благодаря преимуществу над греками в личных встречах.

Группа Е

Возможные соперники «Зенита»: «Галатасарай» (Турция), «Лацио» (Италия).

6-й тур

«Марсель» — «Локомотив»

«Лацио» — «Галатасарай»



Это та самая группа, где «Локомотив» может в лучшем случае стать третьим. А второе место займёт либо «Галатасарай», либо «Лацио».

В последнем туре они играют друг с другом в Риме. Если «Лацио» не выиграет, то останется вторым. Если победит, вторым будет «Галатасарай».



Тут есть интересный момент. Если «Лацио» выиграет больше, чем в один мяч, то при равенстве очков опередит турок по разнице голов в личных встречах — всё просто. Если «Лацио» выиграет 1:0 (с таким же счётом «Галатасарай» победил итальянцев на своём поле), то будет выше за счёт лучшей общей разницы мячей. Но даже если «Лацио» выиграет 2:1, 3:2 и так далее, то всё равно окажется выше «Галатасарая». При одинаковой разнице мячей выездной гол больше не даёт преимущества, поэтому надо сразу смотреть на общую разницу. Она у «Лацио» в случае победы будет лучше.

Группа F

Возможные соперники «Зенита»: «Црвена Звезда» (Сербия), «Брага» (Португалия), «Мидтьюлланн» (Дания).

6-й тур

«Лудогорец» — «Мидтьюлланн»

«Брага» — «Црвена Звезда»



Реальные шансы на выход из группы сохраняют три команды — «Црвена Звезда», «Брага» и «Мидтьюланн». Кто из них завершит турнир на втором месте, определится 9 декабря, вариантов очень много.

Группа G

Возможный соперник «Зенита»: «Бетис» (Испания).

6-й тур

«Селтик» — «Бетис»

«Ференцварош» — «Байер»



В группе G всё ясно за тур до окончания. «Бетис» может догнать «Байер» по очкам, но всё равно останется вторым по личным встречам. Испанцы точно сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

Группа Н

Возможные соперники «Зенита»: «Динамо» Загреб (Хорватия), «Генк» (Бельгия).

6-й тур

«Генк» — «Рапид»

«Вест Хэм» — «Динамо» З

Второе место заочно разыграют загребское «Динамо» и «Генк». В случае равенства очков (победа «Генка» над «Рапидом» и ничья в Англии) потенциальным соперником «Зенита» будет «Динамо». Хорваты опередят бельгийцев по личным встречам.



Подытожим. Перед последним туром железно определились две команды, которые займут в своей группе второе место. Это «Рейнджерс» и «Бетис». А вот 14 других потенциальных соперников «Зенита»: ПСВ, «Реал Сосьедад», «Лестер», «Наполи», «Легия», «Айнтрахт», «Олимпиакос», «Галатасарай», «Лацио», «Црвена Звезда», «Брага», «Мидтьюлланн», «Динамо» Загреб и «Генк».



И напомним про формальности.