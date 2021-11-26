С кем «Зенит» сыграет в Лиге Европы. Вот 16 возможных соперников

Повод пристально следить за Лигой Европы теперь есть не только у болельщиков «Спартака» и «Локомотива», но и у тех, кто поддерживает «Зенит». Во вторник питерцы, сыграв вничью с «Мальмё» (1:1) в Лиге чемпионов, досрочно заняли в своей группе третье место.
Это значит, что «Зенит» в феврале сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. А его соперником будет одна из команд, занявших второе место в группах этого турнира. За тур до конца можно посмотреть, с кем может встретиться российский клуб.
Группа А
Возможные соперники «Зенита»: «Рейнджерс» (Шотландия).
6-й тур
«Лион» — «Рейнджерс»
«Спарта» — «Брондбю»
В группе А второе место точно займёт «Рейнджерс». «Спарта» может догнать шотландцев по очкам, если сама победит «Брондбю», а «Рейнджерс» уступит «Лиону». Но по разнице мячей в личных встречах шотландцы будут выше.
Группа В
Возможные соперники «Зенита»: ПСВ (Нидерланды), «Реал Сосьедад» (Испания).
6-й тур
«Реал Сосьедад» — ПСВ
«Штурм» — «Монако»
Здесь второе место в очной встрече разыграют «Реал Сосьедад» и ПСВ. Всё просто: испанцам надо побеждать, команду из Нидерландов устоит ничья.
ПСВ может догнать по очкам «Монако», но команда Александра Головина останется первой за счёт преимущества в личных встречах.
Группа С
Возможные соперники «Зенита»: «Лестер» (Англия), «Наполи» (Италия), «Легия» (Польша).
6-й тур
«Наполи» — «Лестер»
«Легия» — «Спартак»
Самая запутанная группа из всех. Второе место может занять любая из четырёх команд. Но если ей окажется «Спартак», то при жеребьёвке российские клубы друг с другом разведут.
Группа D
Возможные соперники «Зенита»: «Айнтрахт» (Германия), «Олимпиакос» (Греция).
6-й тур
«Фенербахче» — «Айнтрахт»
«Антверпен» — «Олимпиакос»
На втором месте окажется либо «Айнтрахт», либо «Олимпиакос» (скорее всего). Чтобы немцы упустили лидерство, они должны в последнем туре проиграть «Фенеру», а греки — выиграть у «Антверпена». В случае равенства очков (ничья в Турции и победа «Олимпиакоса») «Айнтрахт» останется первым благодаря преимуществу над греками в личных встречах.
Группа Е
Возможные соперники «Зенита»: «Галатасарай» (Турция), «Лацио» (Италия).
6-й тур
«Марсель» — «Локомотив»
«Лацио» — «Галатасарай»
Это та самая группа, где «Локомотив» может в лучшем случае стать третьим. А второе место займёт либо «Галатасарай», либо «Лацио».
В последнем туре они играют друг с другом в Риме. Если «Лацио» не выиграет, то останется вторым. Если победит, вторым будет «Галатасарай».
Тут есть интересный момент. Если «Лацио» выиграет больше, чем в один мяч, то при равенстве очков опередит турок по разнице голов в личных встречах — всё просто. Если «Лацио» выиграет 1:0 (с таким же счётом «Галатасарай» победил итальянцев на своём поле), то будет выше за счёт лучшей общей разницы мячей. Но даже если «Лацио» выиграет 2:1, 3:2 и так далее, то всё равно окажется выше «Галатасарая». При одинаковой разнице мячей выездной гол больше не даёт преимущества, поэтому надо сразу смотреть на общую разницу. Она у «Лацио» в случае победы будет лучше.
Группа F
Возможные соперники «Зенита»: «Црвена Звезда» (Сербия), «Брага» (Португалия), «Мидтьюлланн» (Дания).
6-й тур
«Лудогорец» — «Мидтьюлланн»
«Брага» — «Црвена Звезда»
Реальные шансы на выход из группы сохраняют три команды — «Црвена Звезда», «Брага» и «Мидтьюланн». Кто из них завершит турнир на втором месте, определится 9 декабря, вариантов очень много.
Группа G
Возможный соперник «Зенита»: «Бетис» (Испания).
6-й тур
«Селтик» — «Бетис»
«Ференцварош» — «Байер»
В группе G всё ясно за тур до окончания. «Бетис» может догнать «Байер» по очкам, но всё равно останется вторым по личным встречам. Испанцы точно сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.
Группа Н
Возможные соперники «Зенита»: «Динамо» Загреб (Хорватия), «Генк» (Бельгия).
6-й тур
«Генк» — «Рапид»
«Вест Хэм» — «Динамо» З
Второе место заочно разыграют загребское «Динамо» и «Генк». В случае равенства очков (победа «Генка» над «Рапидом» и ничья в Англии) потенциальным соперником «Зенита» будет «Динамо». Хорваты опередят бельгийцев по личным встречам.
Подытожим. Перед последним туром железно определились две команды, которые займут в своей группе второе место. Это «Рейнджерс» и «Бетис». А вот 14 других потенциальных соперников «Зенита»: ПСВ, «Реал Сосьедад», «Лестер», «Наполи», «Легия», «Айнтрахт», «Олимпиакос», «Галатасарай», «Лацио», «Црвена Звезда», «Брага», «Мидтьюлланн», «Динамо» Загреб и «Генк».
И напомним про формальности.
- Матчей 1/16 финала будет восемь. Кстати, официально УЕФА называет их стыковыми матчами. Ещё восемь команд (которые выиграют группы Лиги Европы) попадут сразу в 1/8 финала.
- Жеребьёвка 1/16 финала состоится 13 декабря в Ньоне. Первые матчи пройдут на полях команд, которые выйдут в 1/16 финала из Лиги чемпионов. То есть «Зенит» первую игру проведёт в Питере. Даты матчей — 17 и 24 февраля.
- Кроме «Зенита» из Лиги чемпионов в Лигу Европу на данный момент попали ещё две команды: молдавский «Шериф» и дортмундская «Боруссия».
- 26 ноября 2021
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