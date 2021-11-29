«Зенит» — король топ-матчей РПЛ. Статистика пугает

«Зенит» сделал очередной шаг к чемпионству. Матч сине-бело-голубых с ЦСКА в Москве должен был стать украшением 16-го тура РПЛ, но вместо этого мы чуть не уснули — настолько скучное это было зрелище. И всё же главный вывод: «Зенит» остаётся топом в важных матчах.

Сначала посмотрите на таблицу мини-турнира с участием «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Краснодара». Осторожно, статистика пугает.

Команда Матчи Очки Мячи «Зенит» 6 16 18-5 «Локомотив» 5 9 7-5 «Динамо» 5 8 7-8 «Краснодар» 5 4 5-7 ЦСКА 6 4 3-7 «Спартак» 5 2 3-14

Итак, сейчас у «Зенита» шесть матчей в этом мини-дивизионе. И 16 очков из 18 возможных! Разница мячей тоже красноречивая: 18 забитых и 5 пропущенных. Второе место у «Локомотива»: 9 очков, разница мячей — 7:5. Разрыв огромный. Наверное, более наглядного показателя преимущества над конкурентами просто нет.



А теперь вспомним, как команда из Санкт-Петербурга разматывала конкурентов в этом сезоне.



«Зенит» — «Краснодар» — 3:2

Первым препятствием на пути «Зенита» стал «Краснодар». Забегая вперёд: этот матч стал одним из самых трудных для сине-бело-голубых. Команды встретились в Санкт-Петербурге 7 августа и показали шоу. «Зенит» забил в самом начале, затем пропустил и вонзил два. Во втором тайме гости сумели отыграть ещё один мяч, но закончилось всё победой хозяев — 3:2. Любопытно, что «Краснодар» перебил «Зенит» ровно в два раза (18 ударов против 9) и больше владел мячом (61 процент). Но этого оказалось недостаточно.



Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал, что его команде было нелегко: «Мы провели тяжёлый матч. В первом тайме по результату всё для нас складывалось хорошо, хотя по игре не хватало движения. Второй тайм был лучше, команда отрывками демонстрировала хорошую игру, но, к сожалению, не весь тайм. Пропущенный мяч добавил нервов, любая ошибка могла привести к ещё одному голу. Мы набрали три очка в очень сложном матче, можно сказать, что три выезда не прошли просто так».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Локомотив» — «Зенит» — 1:1



Второй топ-соперник достался «Зениту» в следующем же туре. 15 августа сине-бело-голубые приехали в Москву к «Локомотиву» и потеряли очки (больше такого не было). Гости остались в меньшинстве в начале второго тайма, а в концовке обменялись с железнодорожниками голами с пенальти — 1:1. По статистике результат получился закономерным. А учитывая тайм вдесятером — более чем приемлемым.



Семаку судейство Сергея Карасёва не понравилось. «В эпизоде с первой карточкой Кузяеву жёлтую можно было и в обратную сторону давать. У ЭСК есть много пищи для размышления. В Грозном ошибочно ставит пенальти с VAR, здесь ставит… Ерохин убирал голову, а за секунду до этого был фол на Венделе — это немного странно. Но о судействе либо хорошо, либо ничего. Сегодня ничего о них говорить не хочется», — полыхал тренер «Зенита».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Зенит» — ЦСКА — 1:0

Весёлый август «Зенита» на этом не закончился. 26-го числа сине-бело-голубые вернулись на победный путь с топ-соперниками и одолели дома ЦСКА со счётом 1:0. Несмотря на преимущество по статистике, забить хозяева никак не могли. Спасение пришло в концовке — сработала связка Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.



Семак после матча был доволен игрой «Зенита», а ещё проявил скромность. «Неплохо сработал план на игру. Мы хорошо контролировали мяч, были неплохие подходы, переключались первые 25-30 минут. В дальнейшем моменты у наших ворот разбалансировали нашу игру. Не понравилось, как мы играли в обороне вторую часть первого тайма. Нужно было проводить изменения: мы перестроились, чтобы обеспечить надёжность у своих ворот, создавать моменты у ворот соперника.



По поводу старта чемпионата, думал, что будет хуже. Хочется побеждать всегда, где-то нам сопутствовала удача, где-то наоборот. Набрали то количество очков, которое заслужили», — сказал Семак.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Зенит» — «Спартак» — 7:1



Следующий матч вы наверняка до сих пор прекрасно помните. 24 октября, «Зенит» — «Спартак». Вынос соперника ещё в первом тайме и беспощадное добивание во втором. Сине-бело-голубые растоптали гостей из Москвы со счётом 7:1 и установили клубный рекорд в этом противостоянии. Полное уничтожение.

Семак, в отличие от своих футболистов, не стал глумиться над соперником. Наоборот — проявил благородство: «Бывают матчи, когда многое получается. Главное — голы. С Тулой тоже много моментов создали. Иногда ничего не залетает, а иногда всё залетает. Поздравляю болельщиков и команду с заслуженной победой. Сегодня был наш день. Конечно, такой результат случается очень редко. Хочу поддержать и тренера, и команду «Спартак». К сожалению, такие матчи бывают».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Зенит» — «Динамо» — 4:1



Спустя пять дней после разгрома «Спартака» к «Зениту», как казалось, приехал гость посерьёзнее. «Динамо» на тот момент уже было вторым в таблице и отставало от сине-бело-голубых всего на три очка. Но интриги как таковой не получилось. «Зенит» забил уже на 8-й минуте, а «Динамо» попросту не рассчитало силы со своим активным прессингом. Всплеск случился в начале второго тайма — гости забили с пенальти и создали ещё пару моментов, но на этом всё. «Зенит» забил ещё три и оформил очередной разгром — 4:1. Отрыв в таблице увеличился.



Несмотря на шикарный результат, Семак признал, что «Зенит» сыграл неидеально. «В те моменты, когда выходили из-под прессинга, мы хорошо контролировали мяч. А что касается технического брака, то он связан с эмоциональным состоянием. Какие-то игроки не совсем вошли в нужный ритм, но это нормально — в следующем матче всё уже будет хорошо», — сказал тренер сине-бело-голубых.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».