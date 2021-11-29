Задержания фанатов ЦСКА — последний выстрел по активу. России они не нужны

Интересно, что матч ЦСКА – «Зенит» начался с переклички фанов – редкое явление, когда болельщики конкурирующих клубов едины во мнении. На «ВЭБ-Арене» зарядили: «Нам не нужен FAN ID». Актив на трибунах выразил мнение большинства — вряд ли хотя бы одно фан-объединение поддерживает закон, который сейчас рассматривает Госдума. К концу второго тайма кричащие со стороны хозяев зажгли файеры. Очень скоро на территории стадиона появились первые автозаки. Последние болельщики покинули трибуны в районе 2 часов ночи и поехали в отделения полиции. Без конкретного объяснения причин. Кошмар.

Главный вопрос, остающийся без ответа: зачем было увозить в участки около 400 человек? Ведь большая часть из них не участвовала и, вероятно, даже не знала о файер-шоу. Люди, как обычно, пришли на фан-сектор покричать за любимый клуб, а после матча поехать домой к семьям. Но вместо этого оказались в полиции и ждали. Ждали объяснения причин задержания от полиции, которые зачем-то откатывали пальцы и после многих отпускали даже без протокола. От ЦСКА, но клуб выпустил лишь заявление с обещанием помочь юридически. От РПЛ и нового президента Ашота Хачатурянца, чей образ до сегодняшнего дня казался идеальным. Но сейчас мы точно понимаем: задержанных людей бросили. Они не получили оперативной защиты ни от клуба, которому платят деньги за абонементы и билеты, ни от лиги. Болельщики, бóльшая часть которых точно ни при чём, потеряли много часов жизни из-за странных действий полиции и бездействия остальных.

Сейчас этому пытаются найти причины. Сюжет закручивается как в попсовых боевиках. Только там камеры при ограблении не работают в большей части мегаполиса, а здесь предполагается хакерская атака на конкретный сектор активных фанов. Выглядит как попытка оправдаться. Якобы ни полиция, ни клуб, ни лига не имели других вариантов. Камеры не работали, нет возможности определить виноватого, поэтому пришлось вести в отделение всех. А там уже выяснять и искать виновных, ведь на месте это сделать почему-то не получается.

Все понимают: с полицией работать тяжело. ЦСКА и лига наверняка пытались найти решения. Но не сделали этого. Пару лет назад ОМОН дубасил болельщиков в Питере прямо у стадиона. Через какое-то время я говорил с участником дальнейшего разбирательства со стороны клуба и получил примерно такой ответ: «Никто не может контролировать их действия, кроме собственного руководства. У них свой план, свои желания и безграничные возможности». Но «Зениту» всё-таки удалось повлиять: бойцов ОМОН у входа на трибуны стало меньше. Конфликт завершился.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Нынешняя история, вероятно, закончится дисквалификацией стадиона и наказанием для тех, кто жёг файеры. Слишком большой общественный резонанс. Но главными пострадавшими останутся те самые люди, которые вчера писали журналистам из участков, что больше не хотят посещать трибуны. Их бросили. А теперь они бросят клуб.

Закон о FAN ID обязательно примут. Только непонятен его смысл при хакерских атаках. Очевидна тенденция, что на стадионе хотят видеть милое шоу, которое не связано с пиротехникой и полицией. Со временем актив уйдёт. Уже некому будет жечь файеры, ведь красоту на стадионе давно создают световики. Автозаки тоже перестанут приезжать на футбол. Это время почти ушло. К сожалению для тех, кто в нём ещё живет.