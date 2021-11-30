Заявление «Локомотива» по уходу Рангника — смех. Через полгода вся его стратегия рухнет

«Локомотив» опубликовал сообщение об уходе директора по спорту и развитию Ральфа Рангника. Ощущение, что утверждали его люди, которые управляют не большим клубом госкорпорации, а издательством сказок. Этот умилительный текст призван убедить болельщиков – клуб идёт в правильном направлении.

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Но все прекрасно понимают: руководство, пригласившее Рангника в Россию, сильно облажалось. А теперь пытается нелепо оправдаться. Говорит, что стратегия будет реализована, а Ральф внёс огромный вклад. И никто не может честно ответить на вопрос: стоил ли этот «вклад» € 4,5 млн?

Заявление «Локомотива» уже в самом начале показывает весь парадокс истории: «Руководитель по спорту и развитию ФК «Локомотив» Ральф Рангник и клуб договорились о расторжении трудового контракта» – начинается текст именно с этого. А теперь давайте вспомним, как это работает в нормальном обществе.

В «Локо» есть высокооплачиваемый сотрудник, которого пригласили под трёхлетний проект. Руководство отказывалось верить, что Рангник просто оказывает консультативные услуги, они бесконечно повторяли: он работает в клубе. Предположим, что так и есть. И этот самый сотрудник хочет уйти. Должен ли он заплатить компенсацию за разрыв контракта? Обязан. Заплатил ли хоть копейку? Нет. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Ральф договорился, что ни он, ни «МЮ» ничего не должны «Локо». Разве что только благодарность на официальном сайте – за содействие в переговорах.

Идём по тексту дальше: «ФК «Локомотив» сотрудничал с Рангником с февраля текущего года. В первом полугодии Ральф выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем и при её реализации и внедрении, уже работая в ФК «Локомотив» на позиции руководителя по спорту и развитию» – тоже убедительный пункт.

Помните, как в октябре Плутник, Леонченко и Рангник с серьезными лицами рассказывали, что согласно их плану рано или поздно «Локомотив» выиграет Лигу чемпионов? Всё это согласно той самой написанной стратегии, от которой разит популизмом. Безусловно, она хороша, но только если ей заниматься. И знать, как всё это реализовать.

Но теперь людей, которые могли бы это сделать, в «Локо» точно будет всё меньше (об этом чуть ниже). Ещё две интересные детали: практически похожую стратегию вбросили в прессу ещё летом, только за авторством Владимира Леонченко, который якобы потратил на консультации с разными структурами при её написании около 100 миллионов рублей. И уже осенью её преподносят как стратегию Рангника – пару десятков красивых, но очень дорогих слайдов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»/Getty Images

Потом мой любимый пункт. Приведу его полностью.

«Под руководством Рангника в короткий срок в клубе создан скаутский департамент, блок по медицине и инновациям, внедрена система продвинутой видеоаналитики, сформирован тренерский штаб, запущены высокотехнологичные информационные системы.

Современная европейская система футбольной подготовки, которую внедрил в «Локомотиве» Рангник, не завязана на персоналиях и продолжит работать после его ухода. Клуб будет развиваться в соответствии с озвученной долгосрочной стратегией. Ральф Рангник привлёк опытных специалистов на ключевые позиции и сформировал команду профессионалов, которая продолжит терпеливо и последовательно двигаться в выбранном направлении, главным приоритетом которого является развитие молодых футболистов как из России, так и из других стран».

Не завязан на персоналиях! Вы понимаете, насколько это смешно? И всё это написано только по одной причине: менеджеры, приглашённые в клуб Ральфом, очень скоро из него уйдут. Вероятно, в течение полугода: по истечении этого срока Рангник должен перестать тренировать «МЮ» и получить должность спортивного директора. Естественно, он заберёт свою команду с собой. Ральф — крутой спец, но у него нет цеха по производству сильных кадров. Есть команда, с которой он давно работает. Бóльшую часть он сейчас устроил в «Локо», но теперь они наверняка уйдут в «Манчестер Юнайтед» к своему боссу.

Кто останется в «Локо» и можно ли обучить всему российских специалистов примерно за год работы? Систему «РБ» в разных качествах он строил почти 10 лет. И не факт, что после его ухода она продолжит работать эффективно. Непосредственно с «Локо» он поработал около полугода. Его ассистенты останутся на чуть более долгий срок. Поэтому не сомневайтесь, ничего из немецкого в «Локо» скоро не останется. Придётся писать новые стратегии. И, возможно, уже с новым руководством.