«Добрый папа пришёл пожурить сынишек-шалунов». Как Гинер с сигарой успокаивал фанатов ЦСКА

Еврокубковый сезон — 2005/2006 для действующего обладателя Кубка УЕФА ЦСКА не задался: выиграли только у «Левски», резонансно проиграли в Бухаресте местному «Динамо» и вылетели, заняв четвёртое место в группе из пяти команд.
В августе 2006-го (за несколько месяцев до очередного чемпионства) ЦСКА агрессивно и уверенно прорывался в Лигу чемпионов. Настолько – что в квалификации прошёлся с общим счетом 5:0 по «Ружомбероку» из словацкого городка на 20 тысяч жителей.
И попал в группу ЛЧ к «Гамбургу», «Арсеналу» и «Порту», где отметился двумя историческими свершениями: «сухой» ничьей на «Эмирейтс», когда Акинфеев не пропустил после 24 ударов, и лучшим голом группового этапа в ворота «Гамбурга» от Юрия Жиркова.
Фото: Phil Cole/Getty Images
Но вернёмся в август 2006-го, когда армейские фанаты отправились на север Словакии после домашней победы 3:0 и выстрелили актуальной для ноября 2021 года пиротехникой.
Файеры и шашки жгли с начала матча так, что дым висел над полем постоянно, судья несколько раз останавливал игру, а футболисты ЦСКА подходили к сектору и просили успокоиться. Ведь клуб могли дисквалифицировать – особенно после инцидента в Москве на матче ЦСКА – «Парма» в 2005-м. Следующая глава — небольшой флэшбек.
Фанаты ЦСКА травмировали вратаря «Пармы» в полуфинале Кубка УЕФА. Итальянцы требовали переигровку
Тогда армейские фанаты взрывали петарды и одной из них на 20-й минуте попали во вратаря Луку Буччи – у итальянца началась контузия, затронувшая ушной лабиринт.
Фото: David Cannon/Getty Images
В середине первого тайма при счёте 1:0 в пользу ЦСКА «Парма» заменила вратаря, а Буччи попал в больницу и провёл там так много времени, что летел домой уже после команды.
Итальянцы требовали переигровку – особенно после поражения 0:3. Но для ЦСКА выбрали другое наказание: штраф в 100 тысяч швейцарских франков и один еврокубковый матч без зрителей (как оказалось, с датским «Мидтьюланном»).
В Словакии на горящую трибуну ЦСКА пришёл Гинер. С сигарой
Итак, Ружомберок, лето 2006 года.
Фанатов обливали водой из брандспойта, речи футболистов не действовали, и Акинфеев после матча заявил: «Сегодня наши болельщики перешли все рамки, так себя вести просто нельзя».
Фото: cskaultras.ru
Судья дал фанатам последний шанс, и тогда… на трибуне появился президент ЦСКА Евгений Гинер.
Как это было – «Чемпионату» рассказала одна из свидетелей событий на гостевой трибуне.
«Во время файер-шоу судья принял решение остановить игру. Дым прилично заполонил поле, а команда, включая Газзаева (который агрессивно и даже матом просил остановиться), пришла к сектору.
Фото: cskaultras.ru
В какой-то момент внимание переключилось на внезапно явившегося на гостевой сектор Гинера – президент громко, но очень спокойно просил перестать жечь. И при этом не тушил свою сигару.
Болельщики были в шоке больше от явления президента клуба, чем от его речи. Он вёл себя максимально доброжелательно, как будто добрый папа пришёл пожурить сынишек-шалунов за выходку в школе, и с улыбкой фотографировался с болельщиками несколько минут.
Вскоре с пиротехникой действительно закончили.
К тому моменту всё и сожгли».
ЦСКА победил 2:0.
Фото: cskaultras.ru
Гинер – про любовь фанатов
В феврале 2020 года «добрый папа» Гинер давал интервью Нобелю Арустамяну и на вопрос о главном достижении на посту президента ЦСКА ответил: «Дружба с болельщиками».
«Я верю им, они верят мне. Я не подвел их ни в чём, как и они меня. Это самое большое, что я смог сделать за 20 лет».
Дело было зимой 2020-го.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
- 1 декабря 2021
-
11:55
-
11:54
-
11:54
-
11:44
-
11:22
-
11:17
-
11:14
-
10:54
-
10:47
-
10:43
-
10:25
-
10:22
-
10:01
-
09:58
-
09:53
-
09:46
-
09:20
-
09:20
-
09:13
-
09:01
-
08:52
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
06:22
-
05:40
-
05:09
-
04:56
-
04:37
-
04:26
-
04:16
-
03:50
-
03:20
-
02:53
-
02:32