«Добрый папа пришёл пожурить сынишек-шалунов». Как Гинер с сигарой успокаивал фанатов ЦСКА

Еврокубковый сезон — 2005/2006 для действующего обладателя Кубка УЕФА ЦСКА не задался: выиграли только у «Левски», резонансно проиграли в Бухаресте местному «Динамо» и вылетели, заняв четвёртое место в группе из пяти команд.

В августе 2006-го (за несколько месяцев до очередного чемпионства) ЦСКА агрессивно и уверенно прорывался в Лигу чемпионов. Настолько – что в квалификации прошёлся с общим счетом 5:0 по «Ружомбероку» из словацкого городка на 20 тысяч жителей.



И попал в группу ЛЧ к «Гамбургу», «Арсеналу» и «Порту», где отметился двумя историческими свершениями: «сухой» ничьей на «Эмирейтс», когда Акинфеев не пропустил после 24 ударов, и лучшим голом группового этапа в ворота «Гамбурга» от Юрия Жиркова.

Фото: Phil Cole/Getty Images

Но вернёмся в август 2006-го, когда армейские фанаты отправились на север Словакии после домашней победы 3:0 и выстрелили актуальной для ноября 2021 года пиротехникой.



Файеры и шашки жгли с начала матча так, что дым висел над полем постоянно, судья несколько раз останавливал игру, а футболисты ЦСКА подходили к сектору и просили успокоиться. Ведь клуб могли дисквалифицировать – особенно после инцидента в Москве на матче ЦСКА – «Парма» в 2005-м. Следующая глава — небольшой флэшбек.

Фанаты ЦСКА травмировали вратаря «Пармы» в полуфинале Кубка УЕФА. Итальянцы требовали переигровку

Тогда армейские фанаты взрывали петарды и одной из них на 20-й минуте попали во вратаря Луку Буччи – у итальянца началась контузия, затронувшая ушной лабиринт.

Фото: David Cannon/Getty Images

В середине первого тайма при счёте 1:0 в пользу ЦСКА «Парма» заменила вратаря, а Буччи попал в больницу и провёл там так много времени, что летел домой уже после команды.



Итальянцы требовали переигровку – особенно после поражения 0:3. Но для ЦСКА выбрали другое наказание: штраф в 100 тысяч швейцарских франков и один еврокубковый матч без зрителей (как оказалось, с датским «Мидтьюланном»).

В Словакии на горящую трибуну ЦСКА пришёл Гинер. С сигарой

Итак, Ружомберок, лето 2006 года.



Фанатов обливали водой из брандспойта, речи футболистов не действовали, и Акинфеев после матча заявил: «Сегодня наши болельщики перешли все рамки, так себя вести просто нельзя».

Фото: cskaultras.ru

Судья дал фанатам последний шанс, и тогда… на трибуне появился президент ЦСКА Евгений Гинер.



Как это было – «Чемпионату» рассказала одна из свидетелей событий на гостевой трибуне.



«Во время файер-шоу судья принял решение остановить игру. Дым прилично заполонил поле, а команда, включая Газзаева (который агрессивно и даже матом просил остановиться), пришла к сектору.

Фото: cskaultras.ru

В какой-то момент внимание переключилось на внезапно явившегося на гостевой сектор Гинера – президент громко, но очень спокойно просил перестать жечь. И при этом не тушил свою сигару.



Болельщики были в шоке больше от явления президента клуба, чем от его речи. Он вёл себя максимально доброжелательно, как будто добрый папа пришёл пожурить сынишек-шалунов за выходку в школе, и с улыбкой фотографировался с болельщиками несколько минут.



Вскоре с пиротехникой действительно закончили.



К тому моменту всё и сожгли».



ЦСКА победил 2:0.

Фото: cskaultras.ru

Гинер – про любовь фанатов

В феврале 2020 года «добрый папа» Гинер давал интервью Нобелю Арустамяну и на вопрос о главном достижении на посту президента ЦСКА ответил: «Дружба с болельщиками».



«Я верю им, они верят мне. Я не подвел их ни в чём, как и они меня. Это самое большое, что я смог сделать за 20 лет».



Дело было зимой 2020-го.