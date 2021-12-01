Соло Гризманна и сразу два шедевра от лидера «Реала». Выбираем лучший гол Ла Лиги в ноябре

Чемпионат Испании набирает обороты, радуя в том числе и эстетически. В трёх ноябрьских турах было забито 82 мяча, что составляет 2,73 в среднем за игру. Больше всех оформили мадридские гранды: у «Реала» и «Атлетико» по восемь забитых. Также радует, что абсолютно каждая из команд элиты отличилась в ноябре хотя бы одним голом.

Мы покажем вам самые красивые из них.

Антуан Гризманн, «Валенсия» — «Атлетико», 13-й тур

В это трудно поверить, но Антуан до сих пор не выигрывал чемпионат Испании. «Атлетико» брал титул, когда Гризманн играл за «Реал Сосьедад», за «Барсу», но не с ним. Неудивительно, что 30-летний форвард делает всё возможное и невозможное, чтобы его команда осталась в чемпионской гонке. В Валенсии Гризманн получил мяч ещё на своей половине поля – и это не помешало ему доставить его до девятки ворот.

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Набиль Фекир, «Эльче» — «Бетис», 14-й тур

Смешно сейчас вспоминать, что когда-то «Ливерпуль» забраковал Фекира из-за его проблем со здоровьем. В обоих предыдущих сезонах за «Бетис» он сыграл более 30 матчей – и очень сильно помогает команде бороться за ЛЧ. В Эльче Фекир просто деклассировал опытного Педро Бигаса и реализовал выход один на один.

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Хайме Мата, «Хетафе» — «Кадис», 14-й тур

После очередного возвращения Кике Санчеса Флореса «Хетафе», очень плотно увязший в зоне вылета, начал побеждать. «Кадис» был разгромлен 4:0 – и последний гол в его ворота вышел торжеством футбольной геометрии. От центра поля до сетки ворот «Кадиса» мяч был доставлен в два касания, причём у вратаря не было ни малейших шансов.

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Винисиус Жуниор, «Гранада» — «Реал», 14-й тур

Эта атака – апофеоз той футбольной эстетики, которую создаёт в Мадриде Карло Анчелотти. Как же классно «Реал» вышел из обороны в атаку, как тонко Модрич прочувствовал момент и открылся под пас Бензема. И после этого Лука мог забивать сам, но предпочёл откатить Винисиусу на пустые ворота. В такие моменты «Реал» выглядит по-королевски.

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Винисиус Жуниор, «Реал» — «Севилья», 15-й тур

И ещё один гол Винисиуса, но уже принципиально иной по сути. Матч с «Севильей» складывался для «Реала» тяжело: пришлось отыгрываться, за десяток минут до конца счёт был равным. Устав от командных попыток взломать оборону соперника, Жуниор принял мяч на фланге и сделал гол в одиночку.

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