Чемпион теряет очки! Ярчайший матч «Зенита» с «Ростовом» дал супершанс «Динамо»

Красивые голы, камбэк — в этой игре было всё.

17-й тур РПЛ стартовал. «Зенит» и «Ростов» выдали эпичнейший матч в Санкт-Петербурге. Острый сюжет, камбэк, спорное судейство, два супергола — полный комплект.

Первый тайм начался с быстрого гола. И забил не «Зенит», как вы могли ожидать. Дмитрий Чистяков проиграл забег Понтусу Альмквисту и завалил шведа в штрафной площади, когда полузащитник уже готовился бить по воротам. Арбитр Алексей Матюнин сразу указал на точку, но пожалел защитника «Зенита» — Чистяков отделался жёлтой карточкой. Дмитрий Полоз не пощадил — 0:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Зенит» прибрал мяч (65 процентов владения в первом тайме), но никак не мог забить ответный гол. Зато смог «Ростов». Просто посмотрите, какую красоту положил Николай Комличенко!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

После гола начались споры с участием судьи и футболистов хозяев, но Матюнина не переубедил даже повтор — отменять гол он не стал.

Один мяч до перерыва «Зенит» всё же отыграл. Клаудиньо решил поучаствовать в фестивале суперголов и сделал вот это. Просто кайф!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

На второй тайм «Зенит» вышел разъярённым — возможность проиграть в последнем домашнем матче в РПЛ в 2021-м явно била по самолюбию. Процент владения мячом увеличился до неприличных показателей (72 процента), сине-бело-голубые стали душить соперника. «Ростов» же смирился со своей участью и прижался к воротам. Преимущество вылилось в гол. «Зенит» додавил до того, что Альмквист сыграл рукой в своей штрафной. Швед — человек-пенальти: и в чужие ворота заработал, и в свои. А исполнил Клаудиньо — дубль (первый для бразильца в РПЛ) и 2:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

В концовке игра пошла совсем безбашенная. «Ростов» осмелел, и команды стали обмениваться моментами, хотя «Зенит» был активнее. Но голы на этом закончились — 2:2. Ну и матч! Радостнее всего от ничьей «Зенита» должно быть «Динамо». Сине-бело-голубые остаются лидерами РПЛ с 37 очками, а московская команда, если выиграет дома у «Уфы», приблизится к чемпиону на расстояние 2 очков. Просто представьте, какое шоу нас ждёт в матче «Динамо» — «Зенит», после которого наш чемпионат уйдёт на зимний перерыв. А «Ростов» остаётся 11-м в таблице — всего в 2 очках от зоны стыковых матчей. Опасно.