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«Зенит» — «Ростов» — 2:2, обзор матча 17-го тура РПЛ, видео голов, 3 декабря 2021 года

Чемпион теряет очки! Ярчайший матч «Зенита» с «Ростовом» дал супершанс «Динамо»
Михаил Рождественский
«Зенит» — «Ростов» — 2:2
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Красивые голы, камбэк — в этой игре было всё.

17-й тур РПЛ стартовал. «Зенит» и «Ростов» выдали эпичнейший матч в Санкт-Петербурге. Острый сюжет, камбэк, спорное судейство, два супергола — полный комплект.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
03 декабря 2021, пятница. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Полоз – 11' (пен)   0:2 Комличенко – 25'   1:2 Клаудиньо – 31'   2:2 Клаудиньо – 69' (пен)

Первый тайм начался с быстрого гола. И забил не «Зенит», как вы могли ожидать. Дмитрий Чистяков проиграл забег Понтусу Альмквисту и завалил шведа в штрафной площади, когда полузащитник уже готовился бить по воротам. Арбитр Алексей Матюнин сразу указал на точку, но пожалел защитника «Зенита» — Чистяков отделался жёлтой карточкой. Дмитрий Полоз не пощадил — 0:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Зенит» прибрал мяч (65 процентов владения в первом тайме), но никак не мог забить ответный гол. Зато смог «Ростов». Просто посмотрите, какую красоту положил Николай Комличенко!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

После гола начались споры с участием судьи и футболистов хозяев, но Матюнина не переубедил даже повтор — отменять гол он не стал.

«Судья — мужик». Правильно ли засчитали супергол «Ростова» в ворота «Зенита»? «Судья — мужик». Правильно ли засчитали супергол «Ростова» в ворота «Зенита»?

Один мяч до перерыва «Зенит» всё же отыграл. Клаудиньо решил поучаствовать в фестивале суперголов и сделал вот это. Просто кайф!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

На второй тайм «Зенит» вышел разъярённым — возможность проиграть в последнем домашнем матче в РПЛ в 2021-м явно била по самолюбию. Процент владения мячом увеличился до неприличных показателей (72 процента), сине-бело-голубые стали душить соперника. «Ростов» же смирился со своей участью и прижался к воротам. Преимущество вылилось в гол. «Зенит» додавил до того, что Альмквист сыграл рукой в своей штрафной. Швед — человек-пенальти: и в чужие ворота заработал, и в свои. А исполнил Клаудиньо — дубль (первый для бразильца в РПЛ) и 2:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

В концовке игра пошла совсем безбашенная. «Ростов» осмелел, и команды стали обмениваться моментами, хотя «Зенит» был активнее. Но голы на этом закончились — 2:2. Ну и матч! Радостнее всего от ничьей «Зенита» должно быть «Динамо». Сине-бело-голубые остаются лидерами РПЛ с 37 очками, а московская команда, если выиграет дома у «Уфы», приблизится к чемпиону на расстояние 2 очков. Просто представьте, какое шоу нас ждёт в матче «Динамо» — «Зенит», после которого наш чемпионат уйдёт на зимний перерыв. А «Ростов» остаётся 11-м в таблице — всего в 2 очках от зоны стыковых матчей. Опасно.

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Теги Футбол РПЛ ФК Зенит ФК Ростов •••

Заглавное фото: fc-zenit.ru

Источник: «Чемпионат»

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