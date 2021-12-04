«Захожу в раздевалку, а там стенка на стенку». Самый безбашенный матч «Спартака» в Грозном

В противостоянии «Спартака» с «Ахматом» хватает ярких и судьбоносных матчей. Уже сегодня, 4 декабря, мы увидим новую встречу этих команд в 17-м туре РПЛ. А пока вспомним, вероятно, самую безбашенную — она состоялась в Грозном чуть более 10 лет назад, 7 августа 2011 года.

«Спартаку» были нужны очки, он после первого тайма проигрывал 0:2

Перед 19-м туром «Спартак» занимал шестое место в таблице РПЛ и на два очка отставал от зоны еврокубков. В Грозном нужно было добывать очки, но началось всё просто ужасно. «Терек» (до переименования в «Ахмат» оставалось шесть лет) закинул два к 35-й минуте и удержал комфортное преимущество к перерыву.

Шамиль Асильдаров не стал радоваться раньше времени. «Играем как обычно, не сказал бы, что это лучший тайм в чемпионате в нашем исполнении. Мне удалось забить очень важный гол, но исход игры ещё не предрешён», — сказал нападающий «Терека». Как знал.

«Спартак» вышел на второй тайм и разорвал. Безумия добавил погасший свет

Несмотря на проваленный первый тайм, главный тренер «Спартака» Валерий Карпин обошёлся без замен (как оказалось, нашлось средство понадёжнее). Красно-белые начали разрывать сразу же — на 51-й минуте Веллитон наказал бывшего одноклубника Сослана Джанаева за медлительность, и тому пришлось фолить. Красная вратарю и гол Дмитрия Комбарова с пенальти.

А дальше началось самое веселье. На 76-й минуте Ари сравнял счёт, и через три минуты на стадионе погас свет. Серьёзно. Обычно такие неполадки быстро устраняются, но выяснилось, что причиной стал перебитый волоконный кабель. Света пришлось ждать почти час. Самое интересное: согласно регламенту РПЛ, если пауза затягивается больше чем на полчаса, то матч должен быть доигран на следующий день. Но этого не произошло (как пояснили в лиге — по решению клубов и вещателя).

Технические неполадки «Спартаку» не помешали. Красно-белые сохранили настрой и в добавленное время добили соперника — по мячу забили Артём Дзюба и Веллитон. Великолепный камбэк и четвёртая за 20 лет победа «Спартака» после 0:2.

После матча Карпин рассказал, что происходило в перерыве. Но о самом интересном умолчал. «Переломить ход матча «Cпартаку» удалось за счёт характера, желания и самоотдачи. В раздевалке был серьёзный разговор: и у меня с ребятами, и у них между собой. Думаю, все накопившиеся после этого эмоции команда потом выплеснула на поле».

Рецептом камбэка «Спартака» оказалась драка. Об этом долго молчали

Спустя три года после зарубы с «Тереком» Карпин всё же рассказал, что произошло в перерыве того матча. «Захожу в раздевалку, а там стенка на стенку драка. Сказал им пару слов по-русски и по-испански, вышли на поле и забили четыре гола», — признался тренер.

В дальнейшем благодаря футболистам «Спартака» всплыли новые подробности. Вот что рассказал Джано Ананидзе: «Вышел из туалета — и тут заваруха… Участвовали человек восемь. В концовке тайма Пареха и Дима Комбаров не поделили, кому бить штрафной. Слово за слово, в раздевалке продолжили. И понеслось. С одной стороны русские, с другой — легионеры. Ничья. Кулаками махали, бутсы летали, но никому по лицу не попали. Ребята быстро разняли. Сами были в шоке (от камбэка. — Прим. «Чемпионата»). Кто-то сказал по дороге на поле: «Вон там надо драться, а не между собой…» Вышли злые, заведённые — и разорвали «Терек». В самолёте Пареха с Комбаровым помирились, вместе отмечали победу».

А вот рассказ Ари: «Я был в раздевалке, но не участвовал в драке. Мы проигрывали с разницей в несколько мячей, в перерыве начались споры. Некоторые ребята начали драться, но пришёл Валерий (Карпин. — Прим. «Чемпионата»), собрал нас всех. Поговорили. В итоге во втором тайме совершили камбэк и выиграли. Проявили мужской характер. Карпин пошутил: «Если будете выигрывать — можете каждый матч драться в перерыве».

Кирилл Комбаров подтвердил, что одним из зачинщиков был его брат: «Было весело, конечно. Дима начал драться с Парехой — они тогда не поделили штрафной. Конфликт ещё на поле начался: Пареха же как Бекхэм исполнял, только Бекхэм бил по «девяткам», а этот — на 48-й ряд. Заходят в раздевалку, там слово за слово — и началось. Потом уже все подлетели. Русские стали разнимать — ещё же целый тайм играть. А Веллитон с Кариокой, когда забежали, начали распускать руки. Тут и я включился. Пока сами не остановились, так и продолжалось».

Тот сезон вообще получился для «Спартака» увлекательным. РПЛ переходила на систему «осень-весна», поэтому чемпионат длился больше года. В третьем круге красно-белые начали геройствовать и вырвали второе место, а заодно и путёвку в Лигу чемпионов. Карпин ушёл красиво.