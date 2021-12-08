«Барселона» на грани провала в ЛЧ. Последний раз она не выходила из группы ещё в XX веке

«Барселона» может не выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Перед последним туром она занимает второе место в группе Е, опережая «Бенфику» на два очка. Но если «Барса» не выиграет в гостях у «Баварии», то всё будет в руках португальцев. Если «Бенфика» обыграет киевское «Динамо», то даже при равенстве очков она опередит испанскую команду по личным встречам. Так что расклад для «Барселоны» крайне сложный.

В последний раз «Барселона» не выходила из группы Лиги чемпионов в сезоне-2000/2001. Тогда в ЛЧ было два групповых этапа, и уже первый стал для «Барсы» барьером, который она не взяла. Он завершился в ноябре 2000 года, так что в последний раз «Барселона» не выходила из группы ещё в ХХ веке.

Вот как это было.

Как «Барселона» не вышла в плей-офф ЛЧ в сезоне-2000/2001

В мае 2000-го Луи ван Гал покинул пост главного тренера сине-гранатовых. На его место пришёл Лоренсо Серра Феррер, сейчас работающий в руководстве клуба. Летом состав «Барселоны» сильно изменился: Луиш Фигу ушёл в «Реал», а усилилась команда Эммануэлем Пети, Альфонсо, Жераром Лопесом, Марком Овермарсом. Из дубля подняли Пепе Рейну и Микеля Артету. Ещё в той команде играли такие люди, как Ривалдо, Клюйверт, Франк де Бур, Серхи Бархуан (это он недавно был и.о. главного тренера между Куманом и Хави), Абелардо, Пуйоль, Симау, Коку, Луис Энрике и сам Хави.

В Лиге чемпионов «Барселона» попала в группу H вместе с «Лидсом», «Миланом» и «Бешикташем».

Бронзового призёра АПЛ сине-гранатовые разобрали в первом туре на кусочки — победа со счётом 4:0. Ключевыми в итоге оказались поражения в двух следующих матчах. Каталонцы на выезде сгорели «Бешикташу» (0:3), а затем дома уступили «Милану» (0:2).

В четвёртом и пятом турах «Барселоне» надо было хотя бы раз победить в гостях, но нет: она добилась выездных ничьих с «Миланом» (3:3) и «Лидсом» (1:1). И то лишь благодаря Ривалдо. Бразилец забил три в Италии, а в Англии спас «Барселону» на 90+4-й минуте.

В заключительном матче сине-гранатовые разгромили «Бешикташ» (5:0) (Ривалдо опять отметился голом), но это не помогло пройти в плей-офф, так как «Лидс» и «Милан» поделили очки в Италии. В группе «Барселона» забила больше всех – 13 голов, шесть из них – на счету бразильца. Он, кстати, в том сезоне наколотил 36 мячей в 53 матчах во всех турнирах.

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Что стало с той «Барселоной»

С третьего места в группе Лиги чемпионов «Барселона» попала в Кубок УЕФА и дошла там до полуфинала. За шаг до финала сине-гранатовые уступили «Ливерпулю» (0:0, 0:1). Через три дня после вылета из еврокубков «Барселона» проиграла «Осасуне», после чего последовала отставка тренера. Каталонцам оставалось сыграть семь туров до конца чемпионата, и они провели их под руководством Карлеса Решака ( в России его в то время обычно называли Рексачем), предыдущим местом работы которого тогда был клуб «Йокогама Флюгелс» из Японии.

Главное, что нужно знать про Решака: это он подписал тот самый первый контракт с Месси на бумажной салфетке в ресторане Барселоны. В декабре 2000 года Решак вместе с отцом аргентинца зафиксировал обязательства клуба по заработной плате и финансированию всех медицинских счетов Лео.

В конце сезона из семи матчей Решак проиграл только один. Он вывел «Барселону» в Лигу чемпионов, но ничего с ней не добился. Вообще в ХХ веке трофеи пришли к «Барсе» только после 2003 года, когда президентом клуба стал Жоан Лапорта, сменивший Жоана Гаспара.