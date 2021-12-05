Английский футбол скорбит по шестилетнему мальчику. Он стал жертвой отца и мачехи

Англия переживает сейчас историю, закончившуюся ужасной трагедией – смертью мальчика Артура Лабинджо-Хьюза. Он умер ещё летом 2020 года, но виновные получили тюремные сроки только сейчас. В этот уик-энд в Англии во время футбольных матчей, когда на табло, показывающем время, загорается цифра «6» и начинается седьмая минута, болельщики аплодируют в память об Артуре. Ему было шесть лет.

Хронология ужаса

Артур долго жил со своей матерью — Оливией Лабинджо-Халкроу. Та разошлась с Томасом Хьюзом, отцом мальчика. Дальше — ключевые моменты ужаса в пересказе The Guardian.

2019 год

Февраль. Оливия убила своего молодого человека Гэри Каннингема. За это она получила 11 лет тюрьмы, а Артур отправился под опеку Хьюза — своего отца.

Август. Хьюз познакомился с Эммой Тастин, которая стала его девушкой.

Ноябрь. Хьюз и его мать Джоанну (бабушку Артура) вызвали в школу. Учитель рассказал им, что мальчик много говорит об оружии и смерти, а ещё зациклен на мысли, что отец оторвался от семьи.

2020 год

Март. Бабушка отвела Артура к детскому психологу. Тот сообщил, что поведение мальчика в норме.



Апрель. Бабушка заметила на теле Артура ссадины и синяки. Она уговаривала сына оставить внука у неё, но Томас отказался. На следующий день в дом Томаса Хьюза, проживавшего вместе с Тастин, пришли полиция и служба защиты детей. Хьюз и Тастин убедили соцработников, что травмы мальчик получил в боксерской секции.



Параллельно забил тревогу дядя Артура – Дэниэл Хьюз. Он направил фото с синяками мальчика в полицию. Но не получил ответа.



8 июня. Артур не пришёл на занятия в школу. Его отец заявил, что мальчик заболел: ничего не ест, худеет, падает в обмороки.



15 июня. Тастин и Хьюз взяли Артура в гости к знакомому парикмахеру Кэтрин Милхенч. Позднее Милхенч рассказала, что Артуру было сказано стоять лицом к двери и не двигаться. В таком положении он провёл около шести часов. Милхенч добавила, что Артур выглядел как скелет, а его ноги дрожали.



16 июня. Тастин и Хьюз дома по очереди кричали на мальчика (это выяснилось позже во время просмотра записей с камер видеонаблюдения). Днём они снова приехали к тому же парикмахеру. Тобиас Джарман, друг Милхенч, позднее сказал, что Артур, когда принёс ему стакан воды, выглядел «окаменелым».



Через некоторое время Тастин вернулась с мальчиком домой. После 14:30 она написала Томасу Хьюзу сообщение, в котором сказала, что мальчик бился головой об пол и не давал себя остановить.



Артура доставили в Детскую больницу Бирмингема, а вечером того же дня Тастин и Хьюз были арестованы по подозрению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.



17 июня. Артур Лабинджо-Хьюз умер.

***

Оказалось, что отец и его подруга неделями издевались над мальчиком. Хьюз и Тастин били его, морили голодом, снимали пытки на видео. А 16 июня 2020 года мальчика привезли в больницу не из-за того, что он бился головой, а из-за того, что Тастин ударила его головой об стену.

Судебная медэкспертиза в ходе обследования тела мальчика обнаружила на нем 130 синяков и ссадин. Судебный процесс над Хьюзом и Тастин длился год. 3 декабря 2021 года отец и мачеха Артура получили реальные сроки. Тастин приговорили к 29 годам тюрьмы за убийство и жестокое обращение с ребёнком. Хьюзу дали 21 год за непредумышленное убийство.

Аплодисменты памяти

Артур болел за «Бирмингем», и клуб почтил память мальчика:

На седьмой минуте (Артуру, напомним, было шесть лет) матча «Бирмингема» с «Миллуолом» обе команды остановили игру и аплодировали в память о мальчике. К акции присоединились и другие клубы АПЛ. Фанаты аплодировали на седьмой минуте:

Вот так с Артуром попрощались в городе Солихалл, где он жил: