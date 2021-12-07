«Месси очень страдает из-за снега и холода». Ещё одно нелепое оправдание провалов Лео?

У «ПСЖ» ноль побед в двух последних матчах в Лиге 1. Богатая парижская команда подмерзает, а вместе с ним и обладатель «Золотого мяча» — 2021 Лео Месси. Причём буквально. Об этом в недавнем интервью TNT Sports рассказал партнёр аргентинца по «Барселоне» Луис Суарес (друзья, кстати, общаются каждый день):

«Лео очень страдает из-за снега и холода, он ещё не привык к парижскому климату».

Для сравнения: сегодня, 7 ноября, в Париже, в день матча «ПСЖ» – «Брюгге» облачно и около четырёх градусов тепла, в то время как в Барселоне – 16 днём, 7-10 вечером и чаще светит солнце.

Средняя температура зимы в Париже: от трёх до девяти градусов.

Средняя температура зимы в Барселоне: от девяти до 15. Сегодня – как при возможных осадках и в три-четыре градуса тепла – Лео и «ПСЖ» дома сыграют в ЛЧ против «Брюгге».

Посмотрим, скажутся ли непривычно низкие температуры на игре Месси и продолжится ли его зимняя «спячка»: после наступления декабря у Лео нет ни одного результативного действия (в матчах с «Ниццей» и «Лансом»).

А впереди, помимо заключительного тура ЛЧ, зимние матчи с «Монако» (12 декабря), «Лионом» (9 января), «Лиллем» (6 февраля).

Фото: Роман Кручинин, «Чемпионат»

Как Месси реагировал на холод. Например, в России

С непривычным для южноамериканца холодом Месси мог столкнуться на выездных еврокубковых матчах, а также приезжая со сборной в Россию.

Погода в Испании зимой иногда доходит до минусовой, но это случается крайне редко и крайне поздно, когда футболисты после матчей разъехались по домам.

Месси почти не мёрз в России. И вот два подтверждения.



1. В 2012 году «Барселона» играла в группе Лиги чемпионов со «Спартаком», и матч 20 ноября в «Лужниках» был для москвичей решающим: поражение лишало спартаковцев всех шансов на выход из группы.



Плюс два градуса не смутили Лео и его теплолюбивую команду: от дриблинга Месси досталось Инсаурральде, Сухи, Макееву, Кариоке и братьям Комбаровым; аргентинец оформил дубль и совсем не переживал из-за погоды.



2. 11 ноября 2017 года сборная Аргентины играла товарищеский матч в Москве, и в день тренировки аргентинцев на стадионе «Спартака» в Тушино температура поднималась от пяти до семи градусов, а о том, что «спортсмен замёрз на российском поле», без ссылок и доказательств написали журналисты РЕН ТВ.

Фото: LightRocket via Getty Images

Лео замёрз в Казани

В 2009 году Месси растворился на «Камп Ноу» в том самом матче, где блистали Рязанцев и Карадениз.



А в День народного единства (4 ноября) уже в минусовую температуру не запомнился ничем. Кроме толстого синего воротника, торчащего из-под экзотичной для «Барселоны» жёлтой формы.

Каталонская пресса писала, что из-за температуры минус семь «Барселона» отменила утреннюю тренировку, а ещё каталонцы не были довольны высотой травы на казанском поле.



Однако Месси заявил, что команда готова справиться со всеми трудностями и выступить лучше, чем в Барселоне: «Мы не будем думать ни о холоде, ни о поле».



Через год «Барселона» снова играла в Казани и, несмотря на гол Нобоа с пенальти, победила 2:1. Холод уже не помешал.

Где ещё мог замёрзнуть Месси

Мы проверили все выездные матчи «Барселоны» с Лео в составе (помимо игр с «Рубином» и «Спартаком») и нашли только четыре, где аргентинец теоретически мог замёрзнуть:

В феврале 2008-го «Барселона» играла на выезде в пасмурной Шотландии – но тогда было довольно тепло (5-7 градусов);

9 декабря 2009-го «Барса» играла не только с «Рубином», но и с киевским «Динамо». Сильных заморозков не было, Лео не жаловался и забил победный гол;

2 ноября 2010-го каталонцы играли в прохладном Копенгагене, Лео погоду не обсуждал и снова забил;

А в потенциально холодом матче в Киеве в сезоне-2020/2021 Лео на поле не выходил.

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Лео сам никогда не жаловался на минусовые температуры и не говорил о влиянии холода на свою игру.



Однако слова Суареса можно оценить иначе: Месси впервые в карьере играет в холодном чемпионате, где близкие к минусу температуры будут с ним регулярно, как минимум на протяжении зимы.



Зима даже не близко, она уже тут.