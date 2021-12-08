Ему несколько раз предлагали продать клуб, но его не устроили условия.

Абрамович больше трёх лет не посещал матчи «Челси». Чем он занимался это время?

Романа Абрамовича не видели на «Стэмфорд Бридж» три года. В последний раз владелец «Челси» прилетал в Лондон 1 апреля 2018 года, затем его ложа на Западной трибуне пустовала. Абрамович пропустил громкий уход Антонио Конте, все матчи чемпионата под руководством Маурицио Сарри и Фрэнка Лэмпарда, не видел победу в Кубке Англии и два финала этого турнира.

За три года Роман Абрамович видел с трибуны лишь четыре матча «Челси»: финал Лиги Европы — 2019, товарищескую встречу с «Зальцбургом», игру с «Краснодаром» в России и финал Лиги чемпионов — 2021. Там же, на «Драгау», состоялась его первая встреча с Томасом Тухелем, который на тот момент руководил командой уже четыре месяца.

«Мы поговорили с владельцем на поле. Для первой встречи не придумать момента лучше. Или хуже — потому что лучше уже не будет!» — признался после главный тренер «Челси».

И вот спустя три с половиной года Абрамович вернулся в Лондон. В конце ноября он принял на «Стэфморде» президента Израиля Ицхака Герцога – политик посетил выставку, посвящённую спортсменам, погибшим во время Холокоста.

После Абрамович улетел в Москву, но вернулся и снова посетил «Стэмфорд», но, в отличие от мероприятия с Герцогом, этот визит получился менее громким. Роман появился на первом лондонском матче «Челси» начиная с 2018-го. Однако о его долгожданном возвращении на «Бридж» не сообщалось заранее и не было объявлено сразу после.

Во время встречи с «Манчестер Юнайтед» ни одна телекамера не выхватила его фигуру на трибуне. Хотя владельца «Челси» часто показывают на экране и в телетрансляции. О его присутствии на игре стало известно спустя сутки – об этом сообщил The Telegraph.

У владельца «Челси» закончилась виза, и новую он не получил­. Абрамович переехал в Израиль и получил гражданство там

СМИ заметили, что Абрамовича не было на трибунах «Уэмбли» во время финала Кубка Англии в 2018-м. «Челси» тогда с минимальным счётом обыграл «Манчестер Юнайтед», завоевав второй трофей вместе с Антонио Конте и 15-й – в эру российского олигарха. Позже выяснилось, что бизнесмен давно покинул Англию и с апреля не возвращался, потому что у него истекла виза, а новую он так и не получил.

У Абрамовича была виза Tier 1 Investor – её с 2008 года выдают тем, кто инвестировал в бизнес в Великобритании от £ 2 млн и может подтвердить источник своих доходов. При инвестициях в размере от £ 5 млн можно претендовать на британское ПМЖ через 3 года, от £ 10 млн – через 2 года. Однако Абрамович не получал даже вид на жительство.

В марте 2018 года, после разгоревшегося скандала с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила, что сотни виз, выданные богатым россиянам, будут проверены. Из-за этого процедура выдачи новых сильно затянулась. При этом, как писал The Telegraph, Абрамовичу не отказывали в визе – документы просто долго рассматривались. Вероятнее всего, причиной тому были напряжённые отношения между Великобританией и Россией.

В мае 2018-го стало известно, что Абрамович приземлился на частном самолёте в Тель-Авиве. В столице Израиля российский бизнесмен получил новый паспорт, а заодно и новое место жительства – особняк в районе Неве-Цедек. Через три дня после обретения израильского гражданства Абрамович отозвал своё заявление на получение британской визы. Новый паспорт позволяет ему безвизово въезжать в Великобританию на срок, не превышающий шести месяцев. Но для жизни, работы или учёбы гражданам Израиля виза требуется.

«Он понимает и уважает, что Великобритания пересматривает процесс выдачи, и поэтому решил отозвать свой запрос, пока не будет разработана новая процедура, – заявил Jerusalem Post источник, близкий к Абрамовичу. – Он провел много лет в Великобритании и является законным бизнесменом. Ничего не изменилось».

В то же время клуб объявил, что планируемая реконструкция стадиона, откладывается – в заявлении из 49 слов говорилось, что главная причина заморозки «неблагоприятный инвестиционный климат».

Председатель совета директоров «Челси» Брюс Бак в 2019-м прокомментировал The Guardian этот момент: «Абрамович отложил проект через несколько месяцев после инцидента в Солсбери. Мы все можем сделать свои собственные выводы о том, связано это или нет».

Срок разрешения на строительство истекал в 2020-м, но в этом году клуб получил его повторно. Однако неизвестно, будет ли вообще дан старт строительству в ближайшее время и реконструируют ли «Стэмфорд Бридж» в итоге.

Чем занимался Абрамович помимо бизнеса и удалённого управления клубом: опера, выставки и борьба с антисемитизмом

В 2019-м газета The Telegraph писала, что владелец «Челси» имеет возможность прилететь в Лондон. И всё же не торопится в Великобританию. Источники издания заявили, что Абрамович ни разу не связался с британскими властями по поводу своей визы, потому что чувствовал себя «разменной монетой» в конфликте России и Великобритании.

«Его отсутствие по большей части добровольное, потому что он всё ещё злится, — поделился с газетой «один из бывших друзей» бизнесмена. — Он считает, что сделал не меньше остальных, чтобы английская Премьер-лига стала такой, какая она есть, и приносил пользу бизнес-сообществу страны».

Фото: Clive Rose/Getty Images

Как отмечало издание, Абрамович «заполнял пустоту»: катался в водах Адриатического моря на своей огромной яхте Eclipse (длина – 145 м), ходил по выставкам, посещал оперы и много времени уделял борьбе с антисемитизмом. Последнее давно занимает значительную часть его жизни: в 2019 году Федерация еврейских общин России оценила, что за 20 лет Абрамович потратил порядка $500 млн на нужды еврейского сообщества по всему миру. В 2018-м он запустил кампанию «Челси» «Скажи нет антисемитизму».

«Я горжусь тем, что выступаю с инициативой по повышению осведомленности и борьбе с антисемитизмом во всех его формах, и надеюсь на вашу поддержку этой работы», – сказал Абрамович для предматчевой программки «Челси».

В рамках кампании клуб работает с организациями и отдельными лицами в Великобритании и за её пределами: Образовательным фондом Холокоста, Еврейским музеем, Фондом общественной безопасности, Kick It Out, Всемирным еврейским конгрессом, Домом Анны Франк и Maccabi GB. «Челси» проводит много активностей: игроки, сотрудники и футболисты ездили в Освенцим, выжившие в Холокосте выступали на базе в Кобхэме, игроки рассказывали в школах об опасности антисемитизма. Клуб представил образовательный фильм в здании парламента и собрал средства для новой выставки о Холокосте в Имперском военном музее.

В январе 2020-го у западной трибуны (той самой, где располагается ложа Абрамовича) появился мурал в память жертв Холокоста. На нём изображены три футболиста. Юлиус Хирш – первый еврейский игрок сборной Германии: он был депортирован в Освенцим в 1943 году. Арпад Вайс – бывший игрок сборной Венгрии, чья семья умерла в Освенциме. Рон Джонс – британский военнопленный, «вратарь Освенцима» – он пережил марш смерти и умер в возрасте 102 лет в 2019-м.

«Челси» стал первым клубом, который принял рабочее определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти о Холокосте. Близкие к Абрамовичу люди, писал The Athletic, настаивают, что он на протяжении двух десятилетий был важным спонсором еврейских благотворительных организаций и желал искоренить антисемитизм, поэтому его решение привлечь клуб вполне логично. Для того, чтобы быть просто пиаром, эта история слишком дорого ему обходится – его интерес личный и уходит в историю семьи.

За это время не раз писали, что Абрамович продаст «Челси». Предложения и правда были, но в итоге он передумал

Участием в антисемитской кампании Абрамович не ограничивался. Даже находясь вне Лондона, принимал решения – финальное слово всегда оставалось за ним.

«Он разговаривает с Мариной Грановской ежедневно несколько раз в день, – говорил The Guardian председатель СД «Челси» Брюс Бак. – Марина занимается этим уже долгие годы, и ничего в их отношениях не изменилось. При поиске новых игроков, продлении контрактов, вопросах покупаем ли мы этого футболиста, продаем ли мы этого, Абрамович всегда принимал активное участие в этом с первого дня и сейчас так же тесно вовлечен”.

При этом не раз сообщалось, что олигарх ведёт переговоры по продаже «Челси»: в сентябре 2018-го и марте 2019-го The Times писал, что богатейший человек Англии Джим Рэтклифф предлагал Абрамовичу £2,2 млрд. Чешский бизнесмен Пётр Келлнер тоже выходил с предложением, но россиянин не хотел соглашаться на меньше, чем £3 млрд, поэтому обе сделки сорвались.

«Из-за политической ситуации есть люди, которые думают, что могут купить клуб по выгодной цене, – говорил Бак. – У нас действительно есть запросы, и нам действительно нечего сказать этим людям. Абрамович не собирается продавать «Челси». Роман так же влюблен в клуб, как и 1 июля 2003 года».