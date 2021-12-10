«Его карьера складывается идеально!» Джеррард выдал шикарный старт в АПЛ

Стивен Джеррард шикарно стартовал в «Астон Вилле»: три победы в четырёх матчах. Единственное поражение бирмингемцы словили от монструозного «Ман Сити» в прошлом туре (1:2), хотя по ожидаемым голам было равенство: 0,9 против 0,9. «Вилла» стала второй командой в последних 93 играх чемпионата, которая не позволила команде Пепа Гвардиолы выбить больше единицы ожидаемых голов.

После игры Гвардиола похвалил Стивена Джеррарда: «Он уже отличный тренер. «Вилла» точно знает, что делать на поле, и делает это очень качественно».

Сам Джеррард остался доволен игрой против топового соперника: «Ман Сити» в концовке матча явно тянул время. Пеп постоянно смотрел на часы в ожидании финального свистка. Приятно видеть, как осторожно против нас действует один из лучших тренеров планеты».

Джеррард превосходно отработал в «Рейнджерс» и собрал кучу респектов

Стивен Джеррард принял «Рейнджерс» в плачевном состоянии. Клуб не мог выкарабкаться после ссылки в четвёртый дивизион и регулярно получал от «Селтика».

Спустя три года «Рейнджерс» выдал топовейший сезон:

впервые за 10 лет вырвал чемпионство в Шотландии, привезя «Селтику» 25 очков на финише;

выдал сезон без поражений — такое не удавалось ни одному тренеру «Рейнджерс» с момента основания клуба 149 лет назад;

установил абсолютный рекорд чемпионата Шотландии: одержал 19 домашних побед из 19;

всего 13 пропущенных мячей и сразу 26 «сухих» матчей ― тоже рекорд лиги.

После чемпионства в Шотландии Джеррарда хвалили именитые коллеги.

Юрген Клопп: «Джеррард делает всё правильно. Он получил немного опыта в академии «Ливерпуля», потом передал его в «Рейнджерс», добился там успеха, а теперь сделал следующий шаг. Пока его карьера складывается идеально. С удовольствием буду следить за ним в «Астон Вилле».

Дирк Кюйт: «Стивен Джеррард ― лучший игрок из тех, с кем я выступал в одной команде. Он упорно трудится и постоянно работает над собой, поэтому у него есть всё, чтобы стать отличным тренером. В «Рейнджерс» он это доказал, поэтому теперь ждём того же в «Астон Вилле».

Алекс Фергюсон: «Он трудится изумительным образом. Джеррард хладнокровен, владеет собой, даёт правильные ответы. Это настоящее искусство, и он очень хорош».

Габриэль Агбонлахор: «Джеррард явно перерос чемпионат Шотландии. Назначение в «Астон Виллу» ― логичный и закономерный выбор. Это шаг в топ-клуб. Возможно, через пару лет мы увидим его в «Ливерпуле».

Питер Крауч: «Джеррард просто обожает то, чем он сейчас занимается. Посмотрите на то, как он праздновал два мяча в первом матче во главе «Астон Виллы». Такое невозможно искусственно создать, это живёт в нём. Он буквально дышит работой».

Гари Линекер: «Он уже продемонстрировал, что обладает огромным потенциалом в качестве тренера-менеджера».

Сам Стивен Джеррард сравнил чемпионство «Рейнджерс» с победой «Ливерпуля» в стамбульском финале Лиги чемпионов: «Побеждать действительно приятно, и я хочу ещё. Я голоден до побед. Могу сравнить эту победу с той, что я одержал в составе «Ливерпуля» в стамбульском финале Лиги чемпионов в 2005 году. Я люблю выигрывать. Ради этого я встаю с постели по утрам».

Джеррард с ходу прокачивает «Астон Виллу»: следит за диетой игроков, улучшил тренировки

Только «Ман Сити» и «Ливерпуль» выбили 4 победы с момента назначения Стивена Джеррарда. Плюс у него уже имеется солидное достижение: он стал лишь вторым тренером в истории клуба, который стартовал с двух побед. Первый ― Джон Грегори в сезоне-1997/1998.

Стиви Джи начал прокачивать «Астон Виллу» с организационных моментов:

запретил игрокам употреблять газировку, пудинги и горячий шоколад. Исключил из рациона несколько соусов, включая майонез и кетчуп. При этом за день до матча футболистам всё-таки разрешено есть десерты, чтобы получить энергию из углеводов;

The Telegraph делится следующим инсайдом: Джеррард создал закрытый аккаунт в «Инстаграме», доступ к которому есть лишь у игроков и тренерского штаба. Там публикуются важные видео с матчей и тренировок, полезные статьи и мотивирующие цитаты;

наладил контакт с ЛГБТ-сообществом фанатов «Астон Виллы» Villa and Proud. Плюс нацепил на пиджак значок в поддержку движения. Ход достаточно популистский, но это сработало;

модернизировал тренировочный процесс, от которого кайфуют футболисты. Об этом рассказал Рио Фердинанд: «Я общаюсь с многими футболистами «Астон Виллы», которые в восторге от тренировок Джеррарда. Я слышу только положительные отзывы. Тренерский штаб доносит нудную тактическую теорию живым и понятным языком, что улучшает восприятие футболистов».

«Астон Вилла» качественно ограничивает соперника, но и сама пока стерильна в атаке

Перед началом сезона амбициозные владельцы «Астон Виллы» решили, что клубу пора врываться в еврокубки, и выписали на трансферы почти £ 100 млн. В клубе ожидали, что Дин Смит сможет перестроить команду после продажи Джека Грилиша, но вышло ужасно: 16-е место с 10 очками после 11 туров. По ожидаемым баллам «Вилла» плелась на четвёртом с конца месте. И всего в двух очках от зоны вылета.

Ключевая задача Стиви Джи ― всё-таки запустить перестройку команды без Грилиша и реализовать потенциал состава. Боссы «Астон Виллы» хотят привить клубу победный менталитет. Это подтвердил и Джеррард на первой пресс-конференции: «Наша долгосрочная задача ― вернуться на европейский уровень».

Позже Джеррард объяснил, что футбол «Астон Виллы» будет основан на владении и прессинге. Он хочет, чтобы бирмингемцы доминировали на поле. Но признал, что переход к его футболу займёт долгое время.

В Шотландии «Рейнджерс» действительно был в лидерах по этим показателям. В чемпионском сезоне команда владела мячом 65% времени (делили первое место с «Селтиком»), а PPDA (показатель интенсивности прессинга) составил 8,8 (у первого «Селтика» ― 8,1).

В первых четырёх матчах под руководством Джеррарда «Вилла» далека от этих параметров: процент владения в среднем составляет 38%, а PPDA был всего 17,5.

Выборка маленькая, но промежуточные выводы можно сделать, тем более Стиви Джи прошёл стартовую проверку серьёзными коллективами: «Брайтоном», «Кристал Пэлас», «Ман Сити» и «Лестером».

«Астон Вилла» уже прилично прибавила в обороне. По данным The Analyst, при Смите команда в среднем за матч допускала 1,4 ожидаемых гола и пропускала 1,3 мяча. Сейчас эти показатели откатились к 0,8 и 1 соответственно. Также уменьшилось количество ударов за матч: 14,6 против 10,8.

«Вилла» здорово ограничивает соперника, но и сама достаточно стерильна у чужих ворот. Если взглянуть на статистику FBRef, то ситуация такая:

против «Брайтона»: 0,6 ожидаемых гола против 0,4 (2:0);

против «Кристал Пэлас»: 0,4 против 0,9 (2:1);

против «Ман Сити»: 0,9 против 0,9 (1:2);

против «Лестера»: 2 против 1,2 (2:1).

При этом соперники «Астон Виллы» создали значительно меньше ожидаемых голов, чем их средний показатель по сезону: «Брайтон» ― 1,14, «Пэлас» ― 1,19, «Ман Сити» ― 2,33 и «Лестер» ― 1,65.

При Джеррарде всё-таки есть прогресс у чужих ворот, но пока незначительный. Команда начала чаще бить из чужой штрафной (7,8 против 6,9) и реже из-за пределов штрафной (2,5 против 4,9). А реализация ударов выросла с 10,9% до 17,1%. Остальные показатели остались на плюс-минус прежнем уровне.

Тренер на собственном опыте знает о запредельном уровне конкуренции в Премьер-лиге: «Я пахал здесь без устали 17 лет, но так и не выиграл титул». Чтобы доказать свою состоятельность как тренера, Джеррарду нужно вывести «Астон Виллу» на новый уровень. Очевидно, что он рассматривает бирмингемцев в качестве следующего шага перед топовым коллективом ― например, «Ливерпулем».

Хотя сам Джеррард это отрицает: «Очень несправедливо называть мой приход в «Виллу» ступенькой перед «Ливерпулем». Я горжусь тем, что работаю в этом клубе».

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11 декабря Стивен Джеррард отправится на родной «Энфилд», где попробует зацепить очки в матче с «Ливерпулем»: «Я хочу приехать туда и выиграть, взять то, что мы можем взять. Мы не конкурируем с «Ливерпулем», учитывая то, на каком уровне сейчас команды, но мы в любом случае сделаем всё, что в наших силах».