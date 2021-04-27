«Я плакал, как будто потерял члена семьи». История рокового падения Джеррарда

Семь лет назад «Ливерпуль» провёл знаменитый матч с «Челси», а Моуринью дал странную установку на игру.

Чемпионский титул АПЛ мог увенчать красивую карьеру Стивена Джеррарда, игравшего почти всю жизнь только за «Ливерпуль» (перед тем, как повесить бутсы на гвоздь, провёл один сезон в США). Сезон-2013/2014 должен был завершиться победой мерсисайдцев (первой с 1990 года), пока 27 апреля в гости на «Энфилд» не приехал «Челси». В тот день «Ливерпуль» в лице своего капитана в буквальном смысле поскользнулся на ровном месте.

После победы над «Сити» Джеррард произнёс речь со словом «ускользнуть». Он хотел бы вернуть время и высказаться по-другому

В предыдущем сезоне — первом под руководством Брендана Роджерса — «Ливерпуль» занял лишь седьмое место в Премьер-лиге, а из Лиги Европы вылетел уже на стадии 1/16 финала, проиграв «Зениту». Новый сезон не предвещал ничего хорошего. Клуб не усилился в трансферное окно, а первые матчи предстояло провести без Луиса Суареса, дисквалифицированного за укус Бранислава Ивановича.

Вопреки прогнозам, «Ливерпуль» стартовал с трёх побед подряд, включая домашний успех с «Манчестер Юнайтед». С возвращением уругвайца команда резко прибавила в результативности, пробив в итоге планку в 100 мячей за чемпионат.

Практически весь сезон в чемпионате лидировал «Арсенал», но весной «канониров» сбросил с первого места «Челси», а затем на вершину взобрался «Ливерпуль». В 33-м туре мерсисайдцы обыграли дома «Манчестер Сити» со счётом 3:2, и это было очень похоже на осуществление мечты. После финального свистка зрители трансляции увидели, как игроки «Ливерпуля» собрались в кружок под мотивационную речь Стивена Джеррарда.

«Мы сделали это! Теперь этот титул не ускользнёт от нас! Он не ускользнёт от нас снова. Слушайте, слушайте. Мы едем в Норвич. Делаем всё так же. Давайте, вперёд», — кричал капитан. Спустя годы он признался, что хотел бы перенестись именно в тот день и «высказаться намного спокойнее».

Моуринью дал установку тянуть время, падение Джеррарда связали с обильным поливом газона

После победы 3:2 над «Норвичем» оставалось главное препятствие — домашняя игра с «Челси», куда Жозе Моуринью приглашал Джеррарда в свой первый приход. От лидировавшего «Ливерпуля» «Челси» отставал на пять очков, но португальский тренер нашёл способ превратить календарный матч чемпионата в кубковый финал.

Матч с «Ливерпулем» попал для «Челси» аккурат между полуфиналами Лиги чемпионов с «Атлетико». Лондонцам отказали в просьбе перенести игру на «Энфилде». Окончательно разозлили Жозе болельщики «Ливерпуля», шумевшие всю ночь накануне игры перед отелем, где разместилась команда. Португалец выставил на игру смешанный состав. Место в воротах занял Марк Шварцер. В обороне дебютировал Томаш Калас. «Я был игроком для тренировок. Меня ставили, если нужен был ещё один столбик», — говорил о себе чех, который больше не выступал в Премьер-лиге.

15 лет назад Джеррард почти перешёл в «Челси». Сделка сорвалась в последний момент Абрамович был в ярости.

Моуринью нашёл мотивацию для Каласа в виде дебюта на «Энфилде» и, как говорят, дал странную установку — получить уже в первом тайме две жёлтых карточки за затяжку времени. Шварцер и Бранислав Иванович убивали по минуте на ввод мяча от ворот. Счёт 0:0 держался весь тайм. В компенсированное время Калас подключился на угловой и пробил мимо ворот. Когда «Ливерпулю» оставалось разыграть мяч в последней атаке, произошло страшное.

В соответствии с тактикой Брендана Роджерса центральные защитники в такие моменты расходились по флангам. Джеррард опускался в оборонительную линию по центру, чтобы получить мяч от одного из них и начать атаку умным пасом из глубины. Мамаду Сако остался слева от Джеррарда и передал мяч капитану. Вперёд улетели не только атакующий центральный полузащитник Филиппе Коутиньо, но и опорный Джо Аллен, и правый защитник Джон Флэнаган. До свистка на перерыв оставалось 35 секунд.

Перед Джеррардом открывалось несколько вариантов. Похоже, мысль настолько опередила исполнение, что капитан не заметил, как мяч после паса от Сако уже укатился слишком далеко. Спустя мгновение Джеррард в попытке скоординироваться неуклюже упал. Нападающий «Челси» Демба Ба убежал один на один и открыл счёт, пустив мяч под ногой Симона Миньоле. Одним из первых, кто подбежал поздравить Ба, был Мохамед Салах. В результате «Ливерпуль» проиграл — 0:2, а всё началось с рокового падения Джеррарда.

Звезды канала Sky Sports связали падение Джеррарда с чрезмерной работой ирригационных систем. В желании обеспечить «быстрый» газон для быстрой игры персонал арены увлёкся поливальными работами. «Они поливали поле буквально весь день», — сказал главный футбольный ведущий Эд Чемберлен. «Несколько раз нас чуть не смыло во время интервью», — добавил бывший нападающий сборной Ирландии Нил Куинн, работавший тогда на канале футбольным экспертом.

Чемпионом стал «Сити», Джеррард плакал весь вечер и до сих пор не забыл о своём падении

Падением Джеррарда воспользовался «Манчестер Сити». При равенстве очков горожане обходили мерсисайдцев по разнице мячей. В попытке набить статистику «Ливерпуль» в следующем туре окончательно отдал титул. Выигрывая 3:0 у «Кристал Пэлас», красные побежали забивать ещё и в итоге упустили победу (3:3). В итоге считать разницу не пришлось. «Манчестер Сити» одержал четыре победы в последних четырёх матчах и занял первое место.

Коллективная безответственность «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас» была даже ужаснее, чем падение Джеррарда, но первой ассоциацией с тем самым сезоном до сих пор остаётся эпизод с участием капитана.

Джеррард ярко начал тренерскую карьеру. Когда ждать возвращения в «Ливерпуль»? В этом сезоне легенде АПЛ удалось добиться впечатляющих показателей.

Долгожданный чемпионский титул, добытый под руководством Юргена Клоппа, помог «Ливерпулю» изгнать демонов 2014-го, но, чтобы заполнить пустоту в трофейном шкафу Джеррарда, этого оказалось недостаточно. Уже став тренером, работая в «Рейнджерс», Стиви Джи признавался, что та ошибка не выходит из его головы: «Эта рана осталась открытой», — говорил Джеррард TalkSPORT.

В автобиографии My Story он описал события того вечера так, что проникнуться могли бы даже хейтеры.

«Я сидел на заднем сиденье машины и чувствовал, как по моему лицу катятся слёзы. Я не плакал много лет, но по дороге домой не мог остановиться. Слёзы продолжали течь. Даже не могу вам сказать, было ли на улицах полно транспорта или так же пусто, как тогда у меня внутри. Это убивает.

Я оцепенел и плакал, как будто потерял кого-то из своей семьи. Как будто вся четверть века в этом футбольном клубе вылилась из меня. Я даже не пытался сдержать молчаливые слёзы. События того вечера проигрывались и проигрывались у меня в голове снова и снова».