Миранчук совсем перестал играть в «Аталанте». Есть три варианта в Италии

Кажется, Алексей Миранчук скоро покинет «Аталанту». Россиянин окончательно перестал попадать в состав команды. И если раньше он хотя бы выходил на замену, то сейчас главный тренер Джан Пьеро Гасперини совсем не даёт полузащитнику игрового времени. А теперь ещё и появилась информация о возможном уходе Миранчука. Рассказываем, что известно на данный момент.

Миранчук уйдёт? А куда?

Портал Calciomercato.com сообщил, что Миранчук покинет «Аталанту» в зимнее трансферное окно. Главный момент: полузащитник сам хочет уйти ради игрового времени. Алексей рассматривает три варианта: «Торино», «Сассуоло» и «Сампдорию». Занятно, что россиянин намерен остаться в Италии. Это, конечно, не «Севилья», про которую сообщалось ранее, но тоже рабочий вариант.

Почему именно эти команды? Всё просто. По другой свежей информации, «Торино» и «Сассуоло» — главные претенденты на Миранчука. Первые хотят арендовать Алексея с правом выкупа по инициативе главного тренера Ивана Юрича и, если верить итальянским журналистам, уже начали переговоры. А вторые давно следят за игроком и сохраняют интерес по сей день. В случае с «Сассуоло» Миранчук вообще может стать частью сделки по другому футболисту — «Аталанта» хочет купить известного своей фамилией вингера Жереми Бога за € 20 млн и включить в операцию нашего полузащитника. «Сампдория» — самый интригующий вариант. Об интересе этого клуба к Миранчуку раньше известно не было.

Если вдруг Миранчук не может определиться, то теперь у него есть ценный совет. Вот что сказал «Чемпионату» бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера: «Не открою секрет, если скажу, что для любого футболиста важна постоянная игровая практика. Миранчук изо всех сил пытается попасть в игровую систему Гасперини, но, к сожалению, пока не получается. Я слышал, что зимой он может уйти в аренду в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Думаю, переход в «Сассуоло» — правильный выбор для Миранчука. Если выбирать новый клуб, то мой совет — «Сассуоло».

А как вообще дела у потенциальных команд Миранчука?

Примерно одинаково. После 12 туров «Торино» и «Сассуоло» плотно обосновались в середине таблицы Серии А. Первые занимают 12-е место, вторые расположились строчкой ниже, но не уступают по очкам. У «Сампдории» положение менее завидное — команда пока в зоне вылета, но от «Торино» и «Сассуоло» она отстаёт всего на 5 очков.

У Миранчука есть ещё один стимул уйти. Похоже, «Аталанта» нашла ему замену. По информации СМИ, клуб возместит уход Алексея покупкой форварда ПСВ Чуквунонсо Мадуэке. Преимущество англичанина — возраст, ему всего 19 лет. Трансфер почти согласован.

Статистика Миранчука в этом сезоне. Всё плохо

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата у Миранчука в активе шесть матчей. Но если углубляться, то окажется, что всё плохо. Всего в двух турах Алексей выходил в старте, и то в начале сезона. Самое убийственное — количество игровых минут. Их у Миранчука всего 183. То есть суммарно россиянин сыграл лишь две полные встречи. За это время Алексей отметился одним результативным действием — ассистом в октябрьском матче с «Сампдорией» (может, поэтому и интересуются?). Кстати, именно в той игре Миранчук появился на поле в последний раз. Это было две недели назад.

Ещё у Миранчука есть два матча в Лиге чемпионов, но и там наскреблись всего 33 игровые минуты. Зато Алексей снова с голевым пасом в активе, хоть это и случилось ещё в 1-м туре. В предпоследнем матче с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» он вышел на замену, когда «Аталанта» вела в счёте. Итог: камбэк хозяев. Вряд ли Миранчук впечатлил Гасперини.

В прошлом месяце Миранчуку исполнилось 26 лет и сейчас ему жизненно необходимо играть. По нынешним меркам пик карьеры наступает в чуть более позднем возрасте, но меньше всего хочется к тому времени увидеть камбэк Алексея в РПЛ. Если есть шанс в Европе, нужно цепляться.