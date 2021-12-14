«Спартак» весной ждёт тяжелейший график. Есть ли шанс спасти сезон?

«Спартак», похоже, всё же сменит тренера. Несмотря на феерию в Лиге Европы (первое место в группе с «Наполи» и «Лестером»), Руй Витория покинет команду. Новым тренером станет Паоло Ваноли — о назначении итальянца сообщали и мы, и зарубежные инсайдеры. Но насколько велик шанс, что он исправит ситуацию весной? Заглянем в календарь.

Расписание просто тяжелейшее. «Спартак» сыграет с несколькими топами подряд

Весной «Спартаку» придётся включаться сразу. Красно-белым предстоит начать вторую часть чемпионата с двух дерби подряд — с ЦСКА и «Динамо». Но на этом «приключения» не закончатся: дальше будут матчи с «Краснодаром», неуступчивым «Нижним Новгородом» Александра Кержакова и «Локомотивом». Три из пяти встреч красно-белые проведут на выезде. Ну и график!

А вот так выглядит календарь «Спартака» на весну целиком:

«Спартак» — ЦСКА

«Динамо» — «Спартак»

«Спартак» — «Краснодар»

«Нижний Новгород» — «Спартак»

«Локомотив» — «Спартак»

«Спартак» — «Арсенал»

«Спартак» — «Рубин»

«Ростов» — «Спартак»

«Спартак» — «Крылья Советов»

«Урал» — «Спартак»

«Спартак» — «Зенит»

«Химки» — «Спартак»

Из 12 встреч «Спартак» сыграет дома ровно половину. Но плотность топ-матчей поражает. Терпимый промежуток будет в середине и концовке весны, но в предпоследнем туре придётся сыграть с «Зенитом», у которого красно-белые не могут выиграть уже четыре года. В первом круге сине-бело-голубые вообще размазали «Спартак» в Санкт-Петербурге — 7:1.

Недавно мы разбирали календари «Зенита» и «Динамо», которые, в отличие от «Спартака», борются за чемпионство. Там всё совсем иначе.

Что у конкурентов?

На данный момент конкуренты «Спартака» — это примерно половина команд РПЛ. Красно-белые ушли на зиму на девятом месте и с 23 очками после 18 туров. Но, как ни странно, еврокубки не так далеко — в семи очках. И всё же коротко расскажем, какой календарь у клубов, которые окружают «Спартак».

Рядом со «Спартаком» (на 10-й строчке) находится «Рубин». Команда Леонида Слуцкого стартует с выезда к «Зениту», но дальше будет попроще. Главный минус для казанцев — количество гостевых топ-матчей. На дистанции будут такие соперники, как ЦСКА, «Локомотив» и, собственно, «Спартак». Зато не подряд.

Идём снизу вверх. Над «Спартаком» в таблице «Крылья Советов». У самарцев всё терпимо (не считая домашнего матча с «Зенитом»), но концовка будет жёсткой: «Спартак» и «Динамо» в гостях, «Локомотив» дома — три из четырёх встреч на финише.

На седьмом месте «Ахмат». Начало весны у грозненцев будет плавным («Уфа», «Рубин», «Урал»), но топ-матчи никто не отменял. С середины марта по конец апреля «Ахмат» ждут встречи с «Локомотивом», «Зенитом», «Динамо» и ЦСКА. Плюс: в гостях играть придётся только с динамовцами.

Шестой — «Локомотив». И это тот случай, когда топ-матчи распределены по календарю равномерно. А дома железнодорожники проведут ровно половину из них. Со «Спартаком» команда Маркуса Гисдоля сыграет в середине дистанции, в начале апреля.

На пятом месте «Краснодар», и тут всё тоже мягче, чем у «Спартака». В начале будет матч с «Локомотивом», а в третьей игре — выезд к красно-белым. Главная особенность календаря «Краснодара» — количество домашних топ-матчей. На своём поле парни Виктора Гончаренко сыграют и с «Динамо», и с «Зенитом», и с ЦСКА.

Четвёртый сейчас ЦСКА. С «Зенитом» армейцам играть уже не придётся (в первой части сезона были два поражения), зато остальные топы на месте. Про дерби со «Спартаком» на старте вы уже знаете, а ещё будут матчи с «Локомотивом» (в гостях), «Динамо» (дома), «Сочи» (тоже дома) и «Краснодаром» (в гостях).

Последняя команда, до которой «Спартак» при невероятных усилиях и везении может добраться, — «Сочи». У них, пожалуй, один из самых приятных календарей. Всего четыре топ-матча — с «Зенитом», «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо». Причём первые два пройдут дома. Ждём ещё одного захода в еврокубки?

С учётом календаря напрашивается вывод: попасть в еврокубки через чемпионат «Спартаку» будет невероятно сложно. Если смогут отыграть семь очков с таким графиком – будет чудо. Но пробиться в Европу можно и через Кубок России.