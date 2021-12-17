«Если буду врать, скажу, что «Спартак» станет чемпионом». Первые слова Ваноли в России

Сегодня «Спартак» представил нового главного тренера – им стал итальянец Паоло Ваноли. Вместе с генеральным директором клуба Евгением Мележиковым они ответили на вопросы журналистов. Собрали главное из того, что было сказано.
10 пунктов Ваноли
Я не волшебник. Не могу сказать, сколько я проработаю в «Спартаке». Моя задача – сконцентрироваться на работе и делать своё дело.
Благодарю Антонио Конте за возможность поработать вместе. Работать ассистентом было осознанным выбором, я работал с профессионалами и рос. Сейчас я чувствую, что готов работать самостоятельно и быть главным тренером.
Я Паоло Ваноли – у меня свой стиль работы.
Я постараюсь не обращать внимания на посторонние вещи. Моё дело – работать на поле, с игроками.
От игроков я буду требовать дисциплины, страсти, после каждой игры их футболки должны быть мокрыми.
Хотел бы отдать должное Витории и его штабу. Они добились исторического результата в Лиге Европы и заняли первое место в группе. Но сейчас «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России — нам надо будет над этим работать.
Мы займёмся вопросами поиска футболистов и усиления, когда будет сформирован спортивный блок.
В футболе решает не схема, а характер и менталитет команды. Важно работать и разбираться, почему команда играет по-разному в чемпионате России и Лиге Европы.
У «Спартака» хорошая команда и хорошие футболисты.
Если я буду врать, то скажу, что «Спартак» станет чемпионом по итогам сезона. Если я буду с вами честен, то скажу, что мой «Спартак» должен выкладываться на 100%, работать.
10 пунктов Мележикова
Никто не принимал никаких решений до увольнения Витории. Но никто не запрещает вести переговоры. Паоло сказал, что примет решение [о возможном назначении] только после того, как примет решение клуб в вопросе с предыдущим тренером.
Клуб всегда был объединён вокруг главного тренера, всячески поддерживал Виторию во всех аспектах. Неправильно говорить, что кто-то его не поддерживал.
Паоло давно следит за клубом. Неважно, с кем он вёл переговоры, главное, что сейчас он здесь.
Мы рассматривали разные варианты событий. Мы встретились с Руем, оценили итоги и приняли совместное решение. Сразу же пригласили Паоло в Москву: он прилетел, со всем ознакомился и принял решение.
Конечное решение о выборе Ваноли принял Федун после непосредственного личного общения.
Переговоры не проходят одномоментно. Контракт был подписан вчера, Паоло познакомился с клубом, административным и медицинским штабом, инфраструктурой.
Сейчас поиск спортивного директора находится в завершающей стадии, надеемся скоро решить этот вопрос. Будущий кандидат на эту должность принимал участие в переговорах.
Клуб ведёт работу по поиску футболистов на трансферном рынке. Перед сборами подписаны два игрока, которые к нам присоединятся. До зимних сборов надеемся подписать ещё одного футболиста, потом, возможно, будет ещё один трансфер в зимнее трансферное окно, в феврале. Несмотря на отсутствие спортивного директора, клуб вёл активную работу.
В еврокубках задачи были выполнены, но мы будем считать успешным проход в 1/4 Лиги Европы. Клуб сделает всё, чтобы тренерскому штабу было комфортно работать.
- 17 декабря 2021
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