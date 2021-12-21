Смолов уедет за мечтой в США? Что известно о возможном переходе форварда сборной России

Похоже, Фёдор Смолов наигрался в России. Нападающий «Локомотива», чей контракт истекает уже следующим летом, собирается укатить за рубеж. Причём максимально далеко. Ниже — всё, что об этом нужно знать.

История с уходом Смолова получила развитие после выступления главы агентства Gold Star Дэна Мильштейна. Это американский агент, специализирующийся на НХЛ. Для понимания: Мильштейн представляет интересы российских хоккеистов Артемия Панарина и Никиты Кучерова. И вот что он рассказал «Спорт-экспрессу» накануне, 20 декабря: «Мы в хороших отношениях с агентом Смолова. Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке.

Смолов интересен клубам МЛС. Наша задача — принести варианты. Сам клиент будет выбирать, что ему больше подходит. Если я не ошибаюсь, то потенциально Смолов — первый российский игрок, который может попасть в МЛС. В конечном итоге Фёдор вместе со своим агентом будет принимать решение. От ряда команд есть интерес. Может возникнуть ситуация, когда ему поступит более выгодное предложение из Европы. Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет. Мы прорабатываем все варианты. Уже с полученным контрактом Фёдор со своим агентом будет решать», — заявил Мильштейн.

На самом деле, Смолов и США — это далеко не новая история. Фёдор всегда хотел поиграть и пожить в Америке. Более того, в недавнем прошлом представители форварда уже пытались трудоустроить его в МЛС, но не получалось договориться. Теперь сделан новый шаг — Мильштейн получил авторизацию на переговоры.

Ещё один важный нюанс — контракт Смолова с «Локомотивом». Во-первых, договор скоро истечёт, во-вторых, клуб не намерен его продлевать (если вдруг весной не случится чего-то экстраординарного). К тому же у Фёдора большая зарплата — по нашей информации, € 3 млн в год. Для москвичей это очень много. В США же он готов получать меньше, чтобы исполнить мечту.

Кстати, не исключён и вариант, при котором Смолов продолжит карьеру в Европе. Турецкий журналист Экрем Конур накануне сообщил, что у Фёдора есть предложение от испанского клуба, название которого не уточняется. Причём в эту команду Смолова зовут уже зимой. А вдруг «Сельта» решила дать второй шанс?

Если Смолов всё же отправится в США, интересны два момента: как это скажется на его перспективах в сборной России и вернётся ли Фёдор на родину. Ведь форварду уже 31 год.