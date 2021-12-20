Первая трансферная сага зимы. В чём проблема перехода молодого защитника сборной в «Локо»

Январь совсем близко, а это значит, что настало время трансферов. В РПЛ окно ещё не открыто, но одна сага уже появилась. Об интересе наших топ-клубов к 22-летнему защитнику «Урала» и сборной России Арсену Адамову говорят давно, сейчас ближе всех к сделке «Локомотив». Но договорённости всё ещё нет. В чём проблема? Сейчас расскажем.

Ещё вчера, 19 декабря, казалось, что о переходе Адамова вот-вот объявят. Всё из-за комментария Хайдара Алханова (деда футболиста, бывшего вице-президента «Ахмата» и советника Рамзана Кадырова по спорту) «Рейтингу Букмекеров». Вот его цитата:

– Близка ли развязка трансфера Адамова в «Локомотив»? Да, всё очень близко. Арсен дал добро на переезд в Москву. Единственное, о чём осталось договориться, — сумма выкупа трансфера. И «Урал», и «Локомотив» уже приняли решение о трансфере. Всё скоро должно решиться. Можно сказать, что переход почти завершён. Арсен очень хочет играть за «Локо». Я очень горжусь им, в детстве я ему много помогал. Арсен, если так можно сказать, глотал всю информацию. Он большой молодец.



Сегодня выяснилось, что всё не так просто. Мы связались с Ивановым, и его ответ удивил: «Дед Адамова говорит, что Арсен близок к «Локомотиву»? Может быть, дед и близок. У него спрашивайте. Адамов — игрок «Урала», у него контракт на четыре года. Мы ни с кем переговоры не вели».



Алханов президенту ответил: «Я не говорил, что трансфер Адамова в «Локомотив» почти завершён. У меня спросили: близок ли трансфер к завершению? Ну я и ответил: «Наверное, близок. Клубы договариваются между собой». Арсен заинтересовал не только «Локомотив», но и несколько других клубов. Насколько я знаю, «Локомотив» ведёт переговоры с «Уралом». На какой стадии — без понятия. Не позволю своё имя выносить на обсуждение: мне приписывают чужие цитаты. Не нужно переворачивать мои слова. Григорий Иванов не открыл Америку — у Арсена Адамова действительно контракт. Если клубы договорятся, то он готов перейти. Если не смогут, то, конечно, останется в команде».

В чём же сложность? О том, что Адамов близок к переходу в «Локомотив», «Чемпионат» сообщил ещё 15 декабря. Сам футболист хочет пойти на повышение, а клубы всё это время находятся в переговорах. Главная проблема трансфера – «Урал», по нашей информации, хочет получить за Арсена ровно ту сумму, которая прописана в его контракте в качестве отступных — а это € 5 млн. «Локомотив» готов платить, но не столько. Московский клуб настаивает на сумме в € 3-4 млн. И пока ни одна из сторон не уступает.

Ещё на Адамова претендует «Зенит», но действующие чемпионы России, в отличие от «Локомотива», далеки от трансфера. Трансферное окно в России официально ещё не открылось, зато первая запутанная история уже есть. Но, учитывая желания сторон совершить трансфер, развязка в ней наступит скоро.