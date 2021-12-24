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«Рубин» выпустил «Не новогодний клип» к Новому году, Леонид Слуцкий спел Wham! — Last Christmas, Хвича Кварацхелия

Слуцкий в смокинге сыграл на рояле. Новый «Не новогодний» клип «Рубина» станет вирусным?
Павел Прохоров
Слуцкий в смокинге сыграл на рояле
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Хвича рвал газеты, Хакшабанович зачитал рэп.

После заключительного матча в 2021 году «Рубин» удалил несколько аккаунтов в социальных сетях. Пропали профили клуба в «Инстаграме», Твиттере», «Фейсбуке» и TikTok. А канал на YouTube хоть и остался, но без фотографии профиля. Выглядело всё как нагнетание атмосферы: в прошлом году ролик казанцев к Новому году стал вирусным, многие ждали чего-то похожего и в этом.

Объяснений от официальных лиц клуба не последовало. Вернулась казанская команда в просторы интернета два дня назад, проинформировали, что новогоднего клипа не будет.

Дальше был следующий пост.

Сегодня, 24 декабря, «Рубин» всё-таки выпустил новый клип. И назвали его, как и обещали в анонсе, «Не новогодним». Девять игроков «Рубина» и Леонид Слуцкий спели рождественскую песню Last Christmas британского поп-дуэта Wham!

«Первая половина 2021 года показала нам всем, что не стоит раньше времени опускать руки – рывок с девятого места на четвёртое и долгожданное возвращение в еврокубки. Но… вторая половина вышла ещё более поучительной. Любое поражение влечёт за собой череду испытаний, лишь пройдя которые можно повернуть игру в свою пользу. Самое сложное испытание – это не сдаться, когда что-то идёт не так. Лишь продолжая работать над собой, можно в конечном итоге стать сильнее. А самое главное, не забывать, что лишь вместе мы сможем справиться со всеми неудачами, потому что нет ничего важнее, чем поддержка тех, кто всегда рядом с тобой – и в радости, и в горе! С наступающими праздниками, друзья! Спасибо, что вы с нами!»
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Главные кадры видеоклипа

Первым в клипе появляется Герман Онугха: берёт посылку из почтового ящика и заходит в дом, где «увидел всех старых друзей».

Фото: youtube.com/c/fcrk

Режиссёр Солтан Сунгатуллин смонтировал видео таким образом, что ролик как бы снят одним планом, но с плавными переходами. В клипе многие игроки исполнили куплеты на своём родном языке, Сеад Хакшабанович зачитал рэп.

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В ролике очень много отсылок к первой части сезона-2021/2022. Свой куплет Монтассар Тальби исполнил на фоне футболок Кварацхелии и Абильгора с отклеившимися номерами. В таких футболисты играли в матче с «Ракувом» в Лиге конференций.

Фото: youtube.com/c/fcrk

Следующий кадр – Кварацхелия читает новый выпуск газеты с заголовком «Из Лиги конференций в лигу пресс-конференций», а затем срывает листы со стены. Из всего «Рубина» именно Хвичу во второй половине 2021-го критиковали больше всего.

Фото: youtube.com/c/fcrk

Фото: youtube.com/c/fcrk

В клипе снялся и кореец Хван Ин Бём. Без него не было бы отсылки к сериалу «Игра в кальмара».

Фото: youtube.com/c/fcrk

Как часто бывает в рэпе, Хакшабанович зачитал о сложном периоде жизни. Он поставил крест на фотографии с промахом с пенальти в матче с «Ракувом». Именно после того момента дела у команды испортились – началась неудачная серия. Также черногорец попросил прощения за неудачи, потренировался и много говорил о болельщиках – им он пообещал биться на поле.

Фото: youtube.com/c/fcrk

Завершающий куплет исполнил Леонид Слуцкий. Тренер в смокинге сыграл новогодний хит на рояле (и спел его на английском языке). В предыдущих клипах главный тренер «Рубина» пел на русском, английском и татарском языках.

Фото: youtube.com/c/fcrk

Пока «Не новогодний клип» собрал несколько тысяч просмотров. Но, кажется, он станет вирусным. Прошлые произведения «Рубина» в сумме просмотрели более 1 миллиона человек: «Леонид Слуцкий – Рубин СуперГуд» (474 тыс.), «Новогодний хит 2021 | Слуцкий и команда» (387 тыс.), «Старые песни для главного» (245 тыс.). Ну а положительные отзывы клуб за новый ролик уже получил.

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