Сколько мячей забил Месси и кто ещё не попал на чемпионат мира? Тест о футболе в 2021-м

Одним из главных (если не главным) футбольных событий 2021 года стало проведение чемпионата Европы. Турнир, который перенесли на длительный срок, всё-таки состоялся. К тому же его провели с болельщиками на трибунах, пусть их количество было ограниченным. Но ведь ещё какое-то время назад о подобном раскладе оставалось только мечтать. Впрочем, хватало и других интересных эпизодов.

Мы подготовили для вас тест о некоторых событиях 2021 года в футболе. Естественно, далеко не все вопросы о Евро-2020. Некоторые из них не доставят трудностей, а над какими-то придётся подумать или воспользоваться помощью друзей. Справитесь ли вы с таким заданием? Пройдите тест и не забудьте поделиться результатами в комментариях. Желаем удачи!

Если у вас не отображается тест, пройти его можно по ссылке.