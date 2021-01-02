С чемпионством в Англии всё ясно? Жаркая ничья «Ливерпуля» и «Челси» хоронит интригу АПЛ

В Англии не проходит ни дня без игры с гениальной драматургией. Вчера «Ман Сити» выдал волевую и немного скандальную победу над «Арсеналом», а сегодня «Ливерпуль» и «Челси» сыграли матч, который закончился 2:2, а мог и 5:5. Вряд ли хоть один участник встречи может быть доволен результатом – ведь благодаря этой ничьей «Манчестер Сити» увеличил отрыв и ещё больше приблизился к защите чемпионского титула. Вместе с Okko рассказываем о том, как это было.

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Тухель и Клопп потеряли лидеров в последние дни перед матчем

«Челси» подходил к матчу на фоне скандала с Ромелу Лукаку. Тот дал интервью Sky Italia, в котором рассказал, что жалеет об уходе из «Интера» и надеется вернуться. Это вызвало возмущение среди фанатов «Челси» и стоило Лукаку места в заявке на важнейшую игру.

Томас Тухель сказал по этому поводу: «История с Лукаку получилась слишком громкой, поэтому я принял решение, что нужно оградить подготовку к игре. Я говорил с ним дважды, он говорил с ключевыми игроками. Мы решили, что матч слишком близко, а история слишком большая. Нам нужно было сфокусироваться только на предстоящей игре. Это решение трудно принять, но, по моему мнению, будет проще, если его пока не будет в составе». Как и во время травмы Лукаку, его заменил Кай Хаверц.

Но если у Тухеля на то, чтобы придумать, как действовать без бомбардира, были минимум сутки, то «Ливерпуль» уже в день игры из-за ковида потерял Алисона Беккера, Жоэля Матипа и Роберто Фирмино. Отсутствие Матипа дало возможность выйти на поле Ибраима Конате – единственному летнему новичку «Ливерпуля», который был приобретён за деньги. Фирмино и в здоровом состоянии часто в последнее время оказывается на скамейке, а вот Алисона заменил Кивин Келлехер – воспитанник клуба, для которого это был всего третий матч в АПЛ.

Из-за ковида игру был вынужден пропустить и Юрген Клопп – об этом стало известно ещё за день до матча. Вообще, число игроков, которые по тем или иным причинам пропускали встречу, возросло примерно до десятка. Пусть не все они относятся к основе, но катастрофическая ситуация прошлого сезона, когда «Ливерпуль» по количеству травм в два раза опережал ближайшего «преследователя» по этому показателю, близка к повторению.

Хаверц и Келлехер справились, Чалоба и Алонсо — нет

Начало матча вышло для «Челси» ужасным, причём точно не из-за кейса Лукаку. Грубые ошибки в обороне позволили сопернику получить стопроцентные голевые моменты, которые Садио Мане и Мохамед Салах уверенно реализовали.

Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

Отсутствие Бена Чилуэлла на левом фланге обороны заставляет Тухеля ставить в основу Маркоса Алонсо даже на топ-матчи – и это становится проблемой. В случае с голом Салаха Алонсо создал идеальные условия для рывка себе за спину и дал египтянину оформить двухсотое результативное действие за «Ливерпуль» – неплохо для 222 матчей.

Ещё до этого Мане получил достаточно пространства, чтобы обыграть вратаря и забить в пустые ворота. Этот гол на совести уже Натаниэла Чалобы, которого тоже не было бы на поле, будь здоров Андреас Кристенсен. Получается, что три потери (ещё Рис Джеймс) для «Челси» критичнее, чем почти десяток – для «Ливерпуля». Тухелю нужна глубочайшая обойма именно для того, чтобы менять тактику от матча к матчу – у Клоппа же все или почти все встроены в понятную им одну модель игры.

Если говорить про тех, кто заменял лидеров «Ливерпуля», то Келлехер намного хуже Алисона играет ногами, но задачу по отражению ударов он выполнил очень уверенно. С учётом небольшого спада в форме Алисона вообще не факт, что в этот вечер «Ливерпуль» на последнем рубеже был слабее, чем неделю или две назад. Келлехер вытащил очень сложный удар Кристиана Пулишича после перерыва:

А вот Конате заменить Матипа не смог. Во многом, конечно, потому, что Матип по ходу этого сезона задал выдающуюся планку и ничем не хуже Вирджила ван Дейка. Но Ибраима даже против явно неоптимальной линии атаки «Челси» затерялся и давал легко себя проходить.

Великолепная ничья в пользу «Манчестер Сити»

При ужасном начале «Челси» смог здорово переломить ход игры. На это очень сильно повлиял пушечный дальний удар Матео Ковачича, но после него хозяева были намного ближе к победе. И здесь помогла большая глубина скамейки, связанная как раз с меньшим количеством травм. Если Тухель по ходу матча мог позволить себе выпустить Жоржиньо и перестроиться на 3-5-2 (а Россу Баркли и Саулю вообще не дать ни минуты), то у «Ливерпуля» в основе вынужден выходить очень возрастной и потерявший скорость Джеймс Милнер.

«Челси» в очередной раз показал лучшее качество в атаке без Лукаку, чем с ним. Дело даже не в интервью: просто на поле атака с Лукаку намного предсказуемее и статичнее, чем без него. Но вот оборона команды становится хуже с каждым месяцем. Если в начале сезона «Челси» почти не пропускал, то в последних девяти турах сыграл на ноль только в одной игре (0:0 с «Вулверхэмптоном»), и травма последнего надёжного защитника моментально обнажила проблемы ещё и на фланге.

По «Ливерпулю» далеко идущие выводы просто не имеют смысла: уже в следующем туре (без Салаха и Мане, но с Алисоном, Матипом, Фирмино) команда будет совершенно другой.