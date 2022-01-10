Победитель Евро променял чемпионат мира на деньги? Обзор последних трансферов в топ-лигах

Европейский трансферный рынок оживает в последние дни. В топ-лигах состоялось несколько переходов, которые вызывают большой интерес. «Барселона» наконец-то избавилась от одного из дорогостоящих игроков, чтобы заявить своего новичка Феррана Торреса. Разбогатевший по ходу сезона «Ньюкасл» совершил первую зимнюю покупку. Рассказываем обо всём по порядку в обзоре свежих январских сделок.

Филиппе Коутиньо, из «Барселоны» в «Астон Виллу»

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Каталонский клуб всё-таки пристроил бразильского полузащитника, за которого четыре года назад заплатил сумасшедшие деньги – € 135 млн. «Астон Вилла» арендовала Коутиньо до конца текущего сезона с правом выкупа за € 40 млн. Новый коуч бирмингемцев Стивен Джеррард доволен трансфером и назвал Филиппе «серийным победителем», а главный тренер «Барселоны» Хави отметил, что бразилец согласился на понижение зарплаты ради игровой практики. За это Коутиньо можно уважать. «Астон Вилла» взяла на себя всю оставшуюся сумму зарплаты полузащитника.

Киран Триппьер, из «Атлетико» в «Ньюкасл»

Болельщики «Ньюкасла» надеются, что новые владельцы клуба взорвут несколько трансферных «бомб» на зимнем рынке и усилят команду так, чтобы она ушла из зоны вылета. Первая покупка – обнадёживающая. «Сороки» забрали у «Атлетико» Триппьера, отдав за правого защитника € 15 млн без учёта бонусов. С игроком сборной Англии подписан контракт на 2,5 года. В этом сезоне Киран принял участие в 19 матчах «Атлетико» (в основе – 16), не отметившись результативными действиями. Одного Триппьера «Ньюкаслу», конечно, не хватит для решения задачи – нужно укреплять все линии.

Лоренцо Инсинье, из «Наполи» в «Торонто»

Победитель Евро-2020 в составе сборной Италии неожиданно меняет Серию А на МЛС в 30 лет. Но от такой зарплаты, какую Инсинье предложили в «Торонто», непросто отказаться – по слухам, около € 15 млн в год. Тем более форвард долго не мог договориться с клубом из Неаполя о продлении контракта, истекающего летом 2022-го. Так что «Торонто» он достанется свободным агентом. Инсинье уезжает из Европы за полгода до ЧМ-2022 и этим, кажется, ставит под вопрос своё попадание в состав сборной Италии на чемпионат мира. Если, конечно, «Скуадра адзурра» туда ещё пробьётся через стыки.

Эйнсли Мэйтленд-Найлс, из «Арсенала» в «Рому»

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Жозе Моуринью продолжает перетаскивать молодых англичан из клубов АПЛ в свою команду. Вслед за экс-нападающим «Челси» Тэмми Абрахамом в «Рому» перешёл полузащитник «Арсенала». Римляне арендовали Мэйтленд-Найлса до лета 2022 года за € 1 млн с учётом бонусов. При этом не получили право выкупа 24-летнего игрока. Эйнсли в нынешнем сезоне только четыре раза попадал в основу «канониров», а всего сыграл 11 матчей и сделал одну голевую передачу. Возможно, период в Италии поможет Мэйтленд-Найлсу перезагрузить карьеру и вернуться в сборную Англии.

Аксель Туанзебе, из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи»

Однако Мэйтленд-Найлс не единственный англичанин, который сменит в зимнее окно АПЛ на Серию А. Той же дорогой, только с поворотом в Неаполь, проследует и Туанзебе. Сбавивший зимой претендент на победу в чемпионате Италии арендовал центрального защитника «Манчестер Юнайтед» до лета этого года за € 600 тыс. (по данным Transfermarkt). Интересно, что и начал нынешний сезон Аксель в аренде – сыграл 11 матчей за «Астон Виллу», а теперь манкунианцы расторгли договор с бирмингемским клубом и отправили своего игрока в Неаполь. Туанзебе – замена Костасу Маноласу, проданному в «Олимпиакос».

Кшиштоф Пёнтек, из «Герты» в «Фиорентину»

Пёнтек был близок к возвращению в «Дженоа», где сделал себе имя в Италии, но в последний момент его перехватила «Фиорентина». Так что форварду, которого когда-то в «Милане» называли «новым Шевченко», не удастся пока поработать с настоящим Шевченко. Поляк будет конкурентом Александра Кокорина. По информации Sky Sports, «фиалки» арендовали Пёнтека с правом выкупа за € 15 млн. В «Герте» форвард не блистал результативностью: за 58 матчей забил всего 13 мячей, а в этом сезоне ограничился одним-единственным голом.

Келвин Йебоа, из «Штурма» в «Дженоа»

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Проиграв борьбу за Пёнтека, клуб из Генуи переключился на другого игрока атаки. По слухам, Андрей Шевченко беседовал на предмет перехода в «Дженоа» даже с Фёдором Смоловым, а в итоге в его команде оказался нападающий, который мог заменить самого Смолова в «Локомотиве». Йебоа входил в шорт-лист железнодорожников, тем не менее едет в Серию А. Пока 21-летний бомбардир «Штурма» не слишком известен болельщикам, но в этом сезоне забил уже 14 голов, поэтому в «Дженоа» не пожалели € 6,5 млн на трансфер. Кстати, Келвин хоть и имеет ганские корни, поиграл за молодёжную сборную Италии.

Фабио Бланко, из «Айнтрахта» в «Барселону»

С «Барселоны» мы начали наш обзор последних трансферов – ей и закончим. Каталонский клуб подписал 17-летнего нападающего, в чьём контракте теперь прописана впечатляющая сумма отступных в размере € 100 млн. Сам трансфер стоил всего € 500 тыс., а контракт подписан на 2,5 года. Очевидно, Бланко – большой талант, правда, пока молодой испанец отправится во вторую команду «Барсы». Сам Фабио ещё не имеет опыта выступлений на высоком уровне, он играл за юношей «Айнтрахта». Впрочем, если Бланко будет хорош в фарм-клубе, Хави, судя по его решениям, точно даст форварду шансы в основном составе.