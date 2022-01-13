Состав на € 200 млн. От этих игроков топ-клубы хотят избавиться в зимнее трансферное окно

Есть игроки, которые ждали трансферное окно больше всех. Это футболисты, которые или недовольны своими позициями и настроены на переход, или те, кто не нужен тренеру. Мы взяли € 200 млн (виртуальных, конечно) и изучили рынок, чтобы собрать топовый состав из таких игроков. Учитывая желание клубов избавиться от этих парней, предполагаемая сумма сделки меньше трансферной стоимости.

Вратарь: Кепа Аррисабалага, «Челси»

Трансферная стоимость: € 10 млн

Варианты: «Лацио»

Сделка: аренда



В декабре 2019-го Кепа переходил в «Челси» в статусе замены Тибо Куртуа, и это был самый дорогой трансфер вратаря в истории — € 80 млн. Два года спустя испанец не особо успешно пытается вернуться в основной состав. Кепа порой выдаёт перформансы в кубках, однако Эдуард Менди очень стабилен. У испанца же только семь матчей в этом сезоне, и лишь один — в АПЛ.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Кепа хочет играть постоянно (тем более в свои 27 лет), чтобы в том числе вернуться в сборную. Поэтому открыт к переходу. Проблемы две: «Челси» не хочет сильно терять в деньгах, поэтому наиболее вероятна аренда. Однако Кепа тоже не хочет терять в зарплате. Пока основной претендент — «Лацио», где тренирует Маурицио Сарри.

Правый защитник: Серджино Дест, «Барселона»

Трансферная стоимость: € 18 млн

Варианты: «Челси», «Арсенал», «Бавария», «Аякс»

Сделка: € 25-35 млн



«Барселоне» критически нужны деньги, поэтому клуб готов на многие варианты трансферов на выход. Есть совсем безнадёжные, вроде Самуэля Юмтити. Но существует и шорт-лист из футболистов, которые ценятся на рынке. 21-летний американец Дест среди них, в том числе из-за того, что не входит в планы Хави.

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Один из возможных сценариев: Дест за разумные деньги переходит в «Челси», где травмы выкосили крайних защитников. А в обратном направлении едет Сесар Аспиликуэта, который подходит Хави по стилю.

Центральный защитник: Никлас Зюле, «Бавария»

Трансферная стоимость: € 35 млн

Варианты: «Челси», «Милан», «Ньюкасл»

Сделка: € 20-25 млн



Зюле не против переехать в другой чемпионат, поскольку его место в основе «Баварии» оказалось под сомнением после перехода Дайота Юпамекано. Зюле переживает, что застрянет на лавке и окончательно выпадет и из состава сборной Германии.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Кроме того, у немца летом заканчивается контракт. И переговоры упёрлись в зарплату: Зюле хочет € 10 млн, «Бавария» даёт не больше € 8 млн. Чтобы не потерять игрока летом, мюнхенцы готовы на трансфер уже сейчас и даже проактивно связываются с возможными клубами.

Центральный защитник: Алессио Романьоли, «Милан»

Трансферная стоимость: € 20 млн

Варианты: «Ювентус», «Лацио»

Сделка: € 10-15 млн



Капитан «Милана» тоже не особо доволен своими позициями и затянувшимися переговорами о контракте. Клуб действует жёстко: Романьоли не то чтобы важнейшая опция. И без него получается справляться. Поэтому или новый контракт на € 3,5 млн (вместо € 5 млн, которые хочет Алессио), или найдутся варианты. Например, Свен Ботман из «Лилля» или Глейсон Бремер из «Торино».

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

В ответ агент Романьоли пугает клуб интересом «Ювентуса» и «Лацио». Вероятно, где-то есть и «Интер», очень удачно переманивший у соседей Хакана Чалханоглу.

Левый защитник: Лука Динь, «Эвертон»

Трансферная стоимость: € 30 млн

Варианты: «Челси», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Наполи»

Сделка: € 25-30 млн



Уход Диня спровоцировал конфликт с Рафой Бенитесом. По одной из версий, игрок и тренер разошлись во мнении, надо ли подключаться к атакам. В итоге Динь был исключён из состава, что сначала прикрывали недомоганиями. Затем в «Эвертон» пришёл Виталий Миколенко, и стало ясно, что Динь уходит совсем. Об этом он сначала заявил сам, позже подтвердил Бенитес.

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

«Эвертон» просит скромные деньги, и Диню есть из чего выбирать. Тут и статусный «Челси», и жирный контракт в «Ньюкасле», и привлекательный футбол, который обещает «Астон Вилле» Стивен Джеррард.

Опорный полузащитник: Жоржиньо Вейналдум, «ПСЖ»

Трансферная стоимость: € 25 млн

Варианты: «Арсенал», «Ньюкасл»

Сделка: аренда или € 20 млн



Вейналдум рассчитывал на большее, когда переходил в «ПСЖ» — в этом сезоне у него лишь 10 матчей в старте в Лиге 1. Больше всего 31-летнего полузащитника привлекает возвращение в Англию.

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Есть «Арсенал», где ему почти гарантировано место в старте. И «Ньюкасл» — красивая история камбэка (Вейналдум провёл тут мощный сезон-2015/2016), помноженная на солидную зарплату.

Центральный полузащитник: Илаш Мориба, «Лейпциг»

Трансферная стоимость: € 20 млн

Варианты: «Реал Сосьедад», «Барселона»

Сделка: € 15 млн



Самый рискованный вариант в нашей символической команде. Мориба пытался выбить из «Барселоны» новый улучшенный контракт, а когда не удалось, поругался со всеми и ушёл в «Лейпциг». Однако даже здесь его не смогли обуздать, и полгода спустя клуб готов отдать безусловно талантливого парня хотя бы за те же деньги. Покупали его за € 16 млн плюс бонусы. В «активе» Илаша: 2 матча в Бундеслиге (30 минут), 3 матча в ЛЧ (60 минут) и 1 — в Кубке (10 минут).

Фото: Jeroen Meuwsen/Getty Images

Мориба вроде бы не прочь и вернуться в родной клуб, но тут уже и «Барселона» сомневается. Возможно, один из клубов Примеры всё-таки рискнёт.

Центральный полузащитник: Иско, «Реал Мадрид»

Трансферная стоимость: € 9 млн

Варианты: «Эвертон», «Ньюкасл», «Фиорентина»

Сделка: аренда или € 5 млн



У «Реала» и Иско кризис в отношениях. Клуб ещё прошлым летом пытался склонить игрока к переходу, но Иско отказывается от всех предложений. С одной стороны, он ждёт окончания контракта летом, с другой, видимо, хочет сложить непростой паззл. Найти клуб с амбициями, где он будет играть важную роль и при этом получит солидные подъёмные за переход. Учитывая возраст (29 лет), Иско хочет максимально не прогадать.

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Вингер, атакующий полузащитник: Стивен Бергвейн, «Тоттенхэм»

Трансферная стоимость: € 18 млн

Варианты: «Аякс»

Сделка: € 18-20 млн



Голландский вингер оказался в неудачном списке Антонио Конте. Путь Бергвейна пока очень похож на то, что случилось с Мемфисом Депаем. Сверкнул, затем оказался на лавке и теперь ищет команду, чтобы перезапуститься.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Благо оценивается Бергвейн высоко и ещё может прогрессировать. И это понимают в «Тоттенхэме», где уже отклонили предложение «Аякса» в размере € 15 млн.

Вингер, нападающий: Антони Марсьяль, «Манчестер Юнайтед»

Трансферная стоимость: € 32 млн

Варианты: «Барселона», «Севилья», «Ювентус», «Ньюкасл», «ПСЖ», «Арсенал»

Сделка: аренда (с правом выкупа)



У Марсьяля больше клубов, которые хотят оформить его переход зимой, чем матчей в этом сезоне. 7 игр в АПЛ, 2 — в ЛЧ и 1 — в Кубке лиги. На все 10 матчей — 1 гол. Тем не менее в талант французского нападающего верят разные клубы. Сложность в позиции «МЮ», где не хотят отпускать Марсьяля даже за адекватные деньги. Плюс тяжёлое бремя зарплаты: £ 250 тыс. в неделю, которые «Юнайтед» надеется переложить на арендатора.

Фото: Eric Alonso/Getty Images

Нападающий: Пьер-Эмерик Обамеянг, «Арсенал»

Трансферная стоимость: € 15 млн

Варианты: «Барселона», «Ювентус», «Аль-Хилаль»

Сделка: € 15-20 млн



За последние годы ком проблем с Обамеянгом постоянно увеличивался. Пока форвард был в топ-форме и забивал, на это закрывали глаза. Когда выпал из тренировочного цикла и пропала мотивация (уже получил последний большой контракт), всё стало хуже. Итог: открытое недовольство Микеля Артеты и лишение капитанской повязки. «Решение базируется на ряде ситуаций, когда он не выполнял свои обязанности», — объяснил тренер. Для Обамеянга беда в том, что без него «Арсенал» стал лучше. И Артета надеется, что футболист уйдёт зимой.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Варианты есть, пусть это и не «Реал», о котором Пьер-Эмерик мечтал. Но даже в 32 года он хочет ещё порубиться в Европе и отказывается от жирного контракта с клубами ОАЭ и Катара. Возможно, пока.