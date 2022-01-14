«Он фанат «Спартака». Рад бы остаться, но не может». Семейная драма Жиго

Полгода назад представители Самуэля Жиго сообщили: игрок не продлит контракт, истекающий летом 2020-го. Аргумент был важный, но расплывчатый – семейные обстоятельства. Основная версия, появившаяся ещё в 2020-м: футболист скучает по сыну и из-за постоянных ограничений не может проводить с ним достаточно времени. Болельщики были практически едины во мнении: Жиго стал своим, а во всём виновато руководство. Якобы боссы «Спартака» не в состоянии создать игроку максимально комфортные условия для жизни и работы в России. Тем не менее казалось, что маленькая надежда на то, что француз останется в России, всё-таки есть.

Мы выяснили детали, которые показывают: ситуация куда сложнее. Ниже – подробности.

С чего всё начиналось

Первая информация о возможном уходе Жиго появилась летом 2020-го. Игрока звал «Лион», «Спартак» блокировал трансфер важного актива и не хотел отпускать его даже за большие деньги. Вот что в сентябре говорил агент футболиста Мохамед Беншенафи.

«Если Самюэль и покинет клуб, то повлиять на это могут только личные обстоятельства и ничто иное. Потому что он очень любит «Спартак», – сообщил он «СЭ».

Летом игрок никуда не ушёл, границы открывались, у него появилась возможность бывать во Франции чаще. Прошла зима. И летом 2021-го, когда клуб уже активно включился в логичный процесс продления контракта, вновь всплыли те самые семейные обстоятельства. В «Спартак» прилетал оффер из «Торино» на € 6 млн, был разговор о «Марселе». Руководство всё отклонило. У клуба не было замены игроку. Но сохранялась надежда, что желания Жиго к зиме изменятся.

«Большое спасибо и Жиго, и его агенту, они приняли решение отказаться от предложения «Торино» и остаться в «Спартаке». Конечно, Жиго стремится во Францию, мы обязаны сделать так, чтобы помочь ему.

Не знаю, будет ли он продлевать контракт, который заключён до мая 2022 года. Сейчас игрок имеет действующее соглашение с ожидаемым сроком истечения. Если агент Сэма пойдёт навстречу клубу и продлит контракт, условно, на один год с возможностью за минимальные деньги отдать футболиста в случае предложения от клуба Франции, можно только поддержать и поаплодировать», – говорил спартаковский гендир Евгений Мележиков прошлым летом.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сейчас ситуация окончательно решена. Летом Жиго уйдёт. У него просто нет другого выхода.

Из-за чего Жиго уходит?

У Самуэля идёт суд с бывшей женой по поводу опеки над сыном. Ребенок родился 1 января 2019-го во Франции. Супруга отказалась переезжать в Россию, и с этого момента, вероятно, начались проблемы. Они развелись, а сын остался жить с матерью. По французским законам необходимо, чтобы Жиго постоянно находился рядом с ребёнком. Только в этом случае он может получить возможность опеки над ним. Так что ему нужно сменить работу.

«Он бы рад остаться, но не может. Жиго – фанат «Спартака», ему всё тут нравится, но этот момент с судом всё портит», – сказал «Чемпионату» источник, близкий к игроку.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Жиго нужно переехать либо во Францию, либо на север Италии – только так игрок сможет быть ближе к ребёнку. Для себя футболист уже точно решил – сын на первом месте. По нашей информации, следующим клубом Жиго, вероятно, станет «Марсель» – француза хотят подписать свободным агентом.

Так что в мае Жиго уйдёт из «Спартака» в качестве свободного агента. Он обожает клуб, но не может поступить иначе. А вся информация об интересе из Турции не соответствует действительности.