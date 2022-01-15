Стыдная ошибка вратаря! Пустил мяч между ног после дальнего удара Фернандеша. Видео

Воскресная программа Премьер-лиги закрывалась матчем «Астон Виллы» и «МЮ». Стивен Джеррард отыграл против «МЮ» 30 матчей как футболист и был очень мотивирован обыграть вечного соперника и в новом качестве, а Ральфу Рангнику после пары осечек в чемпионате нужно выигрывать каждый матч.

Эти же команды 10 января сыграли в Кубке Англии (победа «МЮ» 1:0), но за прошедшее между матчами время «Вилла» успела мощно усилиться. Из «Эвертона» за € 25 млн перешёл Лука Динь. Плюс «Астон Вилла» арендовала у «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Оба крутых новичка попали в заявку на матч с «Манчестер Юнайтед»: Коутиньо начал встречу в запасе, Динь вышел в основе. Правда, это не помогло хозяевам. Уже в самом начале встречи «Ман Юнайтед» получил фору на ровном месте. Гости заработали штрафной у лицевой линии, Бруну Фернандеш перепасовался с партнёром и закрутил мяч в ближний угол ударом из-за штрафной. Эмилиано Мартинес просто не удержал мяч в руках и забросил его в ворота.

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При этом Мартинес тут же начал доказывать арбитру, что ему помешал Эдинсон Кавани, который находился в офсайде – и этот офсайд надо признать активным. Двойное разочарование для вратаря: во-первых, Кавани находился на большом расстоянии от него, а во-вторых, он просто не был в офсайде. Защитник «Виллы» Тайрон Мингз был ближе к Мартинесу.

Но уже на 18-й минуте он исправился – отбил сложнейший удар Мэйсона Гринвуда:

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Мартинес осенью 2020 года перешёл в «Астон Виллу» из «Арсенала» за £ 20 млн. Уже в первом сезоне он побил клубный рекорд по числу сухих матчей и был признан болельщиками лучшим игроком. Также он начал вызываться и стал основным в сборной Аргентины, с которой выиграл Копа Америка – 2021 и был признан лучшим вратарём турнира. Так что такая ошибка – скорее, случайность, чем закономерность.