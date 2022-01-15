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Коутиньо шикарно вернулся в АПЛ с голом и ассистом в матче с «Манчестер Юнайтед», 15 января 2021 года, видео

Пока что лучший трансфер зимы. Коутиньо вернулся в Англию и потряс «Юнайтед» за 14 минут
Виталий Пасичный
Пока что лучший трансфер зимы
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Как будто и не покидал Англию на 4 года.

Последний матч субботней программы АПЛ шёл к победе «Манчестер Юнайтед». Благодаря глупой ошибке Эмилиано Мартинеса команда быстро повела в счёте и отдала «Вилле» мяч. Во втором тайме, после ошибки уже защитников, «МЮ» забил второй и готовился вернуться на путь побед в чемпионате.

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Но сразу после второго гола гостей Стивен Джеррард бросил в бой Филиппе Коутиньо. Он был подписан посреди недели: «Астон Вилла» арендовала его у «Барселоны» и согласилась платить 65% его зарплаты. Это уже очень серьёзные финансовые обязательства: Коутиньо начинал сезон самым высокооплачиваемым игроком «Барсы».

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Коутиньо вышел на 68-й минуте – и сразу начал отрабатывать потраченные на него деньги. Сначала он прекрасно сыграл в стеночку с другим джокером (Карни Чуквуэмеке всего 18 лет, в прошлом сезоне он стал одним из самых молодых игроков за всю историю АПЛ), вошёл в штрафную и создал идеальный голевой шанс для Джейкоба Рэмси. Один мяч был отыгран. Уже на 77-й минуте.

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А через 4 минуты он ворвался в свободную зону и сам замкнул прострел Рэмси, которому ассистировал ранее.

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С момента выхода на поле и до гола – 14 минут. А между этим и предыдущим мячом Коутиньо в АПЛ прошли 1482 дня – но в то же время всего одна игра. В «Барсу» бразилец уехал из «Ливерпуля», за который забивал вплоть до предпоследнего матча (тогда он помог Клоппу уничтожить «Суонси» 5:0). Что до матчей именно с «Манчестер Юнайтед», то это первый гол в ворота де Хеа в Премьер-лиге – но не первый вообще. В сезоне-2015/2016 «Ливерпуль» пересёкся с «МЮ» в Лиге Европы – и прошёл дальше во многом из-за гола Коутиньо на «Олд Траффорд». А ещё бразилец забивал в ворота «Юнайтед», выступая за «Барсу».

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Кажется, Коутиньо готов перезапустить свою карьеру. Прямо сейчас это лучший из свершившихся трансферов зимы. Результат бразилец начал давать сразу.

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