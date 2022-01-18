России нет в топ-10 по заработку на трансферах. Зато наши клубы восьмые в мире по тратам

ФИФА опубликовала отчёт по международным трансферам в 2021 году. Там есть много интересных цифр – разберём подробно основные моменты.
- За прошлый год в мужском футболе было совершено 18 068 международных трансферов. Это всего на 12 переходов меньше, чем в предпандемийный и рекордный 2019-й (18 080). По сравнению с 2020-м годом рост составил 5,1% (17 190 трансферов). Оба факта говорят лишь о том, что мировой футбол начинает постепенно восстанавливаться.
- При этом общий объём трансферного рынка второй год подряд падает: сборы за переходы составили $ 4,86 млрд, что на 13,6% меньше по сравнению с 2020 годом и на 33,8% ниже рекордного уровня 2019-го. Это говорит о существовании глобальной тенденции: увеличение числа переходов при дальнейшем снижении средней стоимости трансфера. Что это значит? Клубы активно обновляют составы, но не хотят переплачивать. 66,8% всех трансферов – это переходы свободных агентов, доля платных трансферов всего 12,3% (2 230 переходов), что является самым низким показателем с 2011 года.
- Большинство (59%) платных трансферов стоило менее $ 500 тыс. Переходы от $ 5 млн и выше составили всего 10% от числа трансферов за плату или же 1,2% от общего числа.
- Средняя плата за трансфер упала до $ 300 тыс., вернувшись к уровню 2011 года. В 2020-м этот показатель был на 21% выше ($ 379,4 тыс.).
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Количество трансферов
|15 662
|16 550
|18 080
|17 190
|18 068
|Кол-во вовлечённых клубов
|3 803
|3945
|4 145
|4 162
|4 544
|Затраты на трансферы, млрд $
|6,29
|6,94
|7,35
|5,63
|4,86
|Медиана трансферного контракта, тыс. $
|375,4
|410,3
|330,4
|379,4
|300
- Более 50% общего числа затрат на трансферы пришлись на топ-100 переходов 2021 года. На первую десятку приходится 15% общей суммы, то есть $ 730 млн.
|Игрок
|Откуда
|Куда
|Ромелу Лукаку
|«Интер»
|«Челси»
|Джейдон Санчо
|«Боруссия»
|«Манчестер Юнайтед»
|Ашраф Хакими
|«Интер»
|«ПСЖ»
|Рафаэль Варан
|«Реал»
|«Манчестер Юнайтед»
|Тэмми Абрахам
|«Челси»
|«Рома»
|Ибраима Конате
|«Лейпциг»
|«Ливерпуль»
|Мартин Эдегор
|«Реал»
|«Арсенал»
|Амад Диалло
|«Аталанта»
|«Манчестер Юнайтед»
|Эдуарду Камавинга
|«Ренн»
|«Реал»
|Брайан Хиль
|«Севилья»
|«Тоттенхэм»
- Больше всего трансферов в 2021 году было совершено с бразильскими игроками – 1 749. Они уже много лет идут на первом месте, а следом за ними с большим отрывом – аргентинцы (896 футболистов).
С 2012 по 2021 год количество трансферов игроков с паспортом Бразилии составило порядка 11% от общего числа переходов, а с 2017 года этот показатель значительно превышает 1500 человек ежегодно. Это в два с лишним раза больше показателя аргентинцев, которые стабильно идут на втором месте.
Интересно, что с 2011 по 2020 год на бразильских игроков потрачено $ 7,1 млрд – это рекордный показатель. На втором месте с большим отрывом шли французские футболисты — на них ушло $ 4,5 млрд. Но в этом году топ по общим затратам на игроков впервые за десять лет возглавили не бразильцы, а французы: на них потратили $ 643,6 млн, когда на обладателей паспорта Бразилии – $ 468 млн. Падение трат на бразильских футболистов идёт с 2018 года, когда показатель достиг своего пика, превысив $ 1 млрд.
- В топе по входящим трансферам Бразилия (784), Португалия (745), Испания (581), Англия (563), Германия (448), Италия (406), Франция (405), Турция (402), Греция (344) и Аргентина (338).
- По исходящим – Англия (885), Бразилия (820), Португалия (707), Испания (686), Франция (570), Германия (476), Италия (457), Аргентина (449), Колумбия (405), и Бельгия (371). Больше всего трансферов зафиксировано по направлению Бразилия–Португалия (274) и Португалия–Бразилия (200).
- Россия занимает восьмое место в мире после США по количеству затрат на трансферы. В 2021-м российские клубы потратили $ 131,2 млн, что на 5% больше показателя 2020 года ($ 124,6 млн, не попали в десятку).
|Ассоциация
|Затраты, млрд $
|Англия
|1 386,2
|Италия
|667,7
|Франция
|511,8
|Германия
|451,9
|Испания
|347,8
|Бельгия
|179,9
|США
|159,9
|Россия
|131,2
|Турция
|107,2
|Португалия
|100,2
При том, что Бразилии и Аргентины (топов по количеству трансферов) нет в десятке тех, кто больше всех потратился, они попали в список тех, кто больше всех заработал. России там нет – мы заработали $ 91 млн, что далеко от попадания в топ.
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