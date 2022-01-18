России нет в топ-10 по заработку на трансферах. Зато наши клубы восьмые в мире по тратам

ФИФА опубликовала отчёт по международным трансферам в 2021 году. Там есть много интересных цифр – разберём подробно основные моменты.

За прошлый год в мужском футболе было совершено 18 068 международных трансферов. Это всего на 12 переходов меньше, чем в предпандемийный и рекордный 2019-й (18 080). По сравнению с 2020-м годом рост составил 5,1% (17 190 трансферов). Оба факта говорят лишь о том, что мировой футбол начинает постепенно восстанавливаться.

При этом общий объём трансферного рынка второй год подряд падает: сборы за переходы составили $ 4,86 млрд, что на 13,6% меньше по сравнению с 2020 годом и на 33,8% ниже рекордного уровня 2019-го. Это говорит о существовании глобальной тенденции: увеличение числа переходов при дальнейшем снижении средней стоимости трансфера. Что это значит? Клубы активно обновляют составы, но не хотят переплачивать. 66,8% всех трансферов – это переходы свободных агентов, доля платных трансферов всего 12,3% (2 230 переходов), что является самым низким показателем с 2011 года.

Большинство (59%) платных трансферов стоило менее $ 500 тыс. Переходы от $ 5 млн и выше составили всего 10% от числа трансферов за плату или же 1,2% от общего числа.

Средняя плата за трансфер упала до $ 300 тыс., вернувшись к уровню 2011 года. В 2020-м этот показатель был на 21% выше ($ 379,4 тыс.).

2017 2018 2019 2020 2021 Количество трансферов 15 662 16 550 18 080 17 190 18 068 Кол-во вовлечённых клубов 3 803 3945 4 145 4 162 4 544 Затраты на трансферы, млрд $ 6,29 6,94 7,35 5,63 4,86 Медиана трансферного контракта, тыс. $ 375,4 410,3 330,4 379,4 300

Более 50% общего числа затрат на трансферы пришлись на топ-100 переходов 2021 года. На первую десятку приходится 15% общей суммы, то есть $ 730 млн.

Игрок Откуда Куда Ромелу Лукаку «Интер» «Челси» Джейдон Санчо «Боруссия» «Манчестер Юнайтед» Ашраф Хакими «Интер» «ПСЖ» Рафаэль Варан «Реал» «Манчестер Юнайтед» Тэмми Абрахам «Челси» «Рома» Ибраима Конате «Лейпциг» «Ливерпуль» Мартин Эдегор «Реал» «Арсенал» Амад Диалло «Аталанта» «Манчестер Юнайтед» Эдуарду Камавинга «Ренн» «Реал» Брайан Хиль «Севилья» «Тоттенхэм»

Больше всего трансферов в 2021 году было совершено с бразильскими игроками – 1 749. Они уже много лет идут на первом месте, а следом за ними с большим отрывом – аргентинцы (896 футболистов).

С 2012 по 2021 год количество трансферов игроков с паспортом Бразилии составило порядка 11% от общего числа переходов, а с 2017 года этот показатель значительно превышает 1500 человек ежегодно. Это в два с лишним раза больше показателя аргентинцев, которые стабильно идут на втором месте.

Интересно, что с 2011 по 2020 год на бразильских игроков потрачено $ 7,1 млрд – это рекордный показатель. На втором месте с большим отрывом шли французские футболисты — на них ушло $ 4,5 млрд. Но в этом году топ по общим затратам на игроков впервые за десять лет возглавили не бразильцы, а французы: на них потратили $ 643,6 млн, когда на обладателей паспорта Бразилии – $ 468 млн. Падение трат на бразильских футболистов идёт с 2018 года, когда показатель достиг своего пика, превысив $ 1 млрд.

В топе по входящим трансферам Бразилия (784), Португалия (745), Испания (581), Англия (563), Германия (448), Италия (406), Франция (405), Турция (402), Греция (344) и Аргентина (338).

По исходящим – Англия (885), Бразилия (820), Португалия (707), Испания (686), Франция (570), Германия (476), Италия (457), Аргентина (449), Колумбия (405), и Бельгия (371). Больше всего трансферов зафиксировано по направлению Бразилия–Португалия (274) и Португалия–Бразилия (200).

Россия занимает восьмое место в мире после США по количеству затрат на трансферы. В 2021-м российские клубы потратили $ 131,2 млн, что на 5% больше показателя 2020 года ($ 124,6 млн, не попали в десятку).

Ассоциация Затраты, млрд $ Англия 1 386,2 Италия 667,7 Франция 511,8 Германия 451,9 Испания 347,8 Бельгия 179,9 США 159,9 Россия 131,2 Турция 107,2 Португалия 100,2

При том, что Бразилии и Аргентины (топов по количеству трансферов) нет в десятке тех, кто больше всех потратился, они попали в список тех, кто больше всех заработал. России там нет – мы заработали $ 91 млн, что далеко от попадания в топ.