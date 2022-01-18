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Трансферы 2021 года: Россия на восьмом месте по затратам, зато наши клубы не попали в топ-10 по заработку

России нет в топ-10 по заработку на трансферах. Зато наши клубы восьмые в мире по тратам
Полина Куимова
Трансферы 2021 года
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Изучаем трансферную экономику за 2021 год.

ФИФА опубликовала отчёт по международным трансферам в 2021 году. Там есть много интересных цифр – разберём подробно основные моменты.

  • За прошлый год в мужском футболе было совершено 18 068 международных трансферов. Это всего на 12 переходов меньше, чем в предпандемийный и рекордный 2019-й (18 080). По сравнению с 2020-м годом рост составил 5,1% (17 190 трансферов). Оба факта говорят лишь о том, что мировой футбол начинает постепенно восстанавливаться.
  • При этом общий объём трансферного рынка второй год подряд падает: сборы за переходы составили $ 4,86 млрд, что на 13,6% меньше по сравнению с 2020 годом и на 33,8% ниже рекордного уровня 2019-го. Это говорит о существовании глобальной тенденции: увеличение числа переходов при дальнейшем снижении средней стоимости трансфера. Что это значит? Клубы активно обновляют составы, но не хотят переплачивать. 66,8% всех трансферов – это переходы свободных агентов, доля платных трансферов всего 12,3% (2 230 переходов), что является самым низким показателем с 2011 года.
  • Большинство (59%) платных трансферов стоило менее $ 500 тыс. Переходы от $ 5 млн и выше составили всего 10% от числа трансферов за плату или же 1,2% от общего числа.
  • Средняя плата за трансфер упала до $ 300 тыс., вернувшись к уровню 2011 года. В 2020-м этот показатель был на 21% выше ($ 379,4 тыс.).
«Зенит» — в топ-30 клубов по затратам на трансферы за 10 лет. Россия — пятая по убыткам «Зенит» — в топ-30 клубов по затратам на трансферы за 10 лет. Россия — пятая по убыткам
20172018201920202021
Количество трансферов15 66216 55018 08017 19018 068
Кол-во вовлечённых клубов3 80339454 1454 1624 544
Затраты на трансферы, млрд $6,296,947,355,634,86
Медиана трансферного контракта, тыс. $375,4410,3330,4379,4300
  • Более 50% общего числа затрат на трансферы пришлись на топ-100 переходов 2021 года. На первую десятку приходится 15% общей суммы, то есть $ 730 млн.
ИгрокОткудаКуда
Ромелу Лукаку«Интер»«Челси»
Джейдон Санчо«Боруссия»«Манчестер Юнайтед»
Ашраф Хакими«Интер»«ПСЖ»
Рафаэль Варан«Реал»«Манчестер Юнайтед»
Тэмми Абрахам«Челси»«Рома»
Ибраима Конате«Лейпциг»«Ливерпуль»
Мартин Эдегор«Реал»«Арсенал»
Амад Диалло«Аталанта»«Манчестер Юнайтед»
Эдуарду Камавинга«Ренн»«Реал»
Брайан Хиль«Севилья»«Тоттенхэм»
  • Больше всего трансферов в 2021 году было совершено с бразильскими игроками – 1 749. Они уже много лет идут на первом месте, а следом за ними с большим отрывом – аргентинцы (896 футболистов).

С 2012 по 2021 год количество трансферов игроков с паспортом Бразилии составило порядка 11% от общего числа переходов, а с 2017 года этот показатель значительно превышает 1500 человек ежегодно. Это в два с лишним раза больше показателя аргентинцев, которые стабильно идут на втором месте.

Интересно, что с 2011 по 2020 год на бразильских игроков потрачено $ 7,1 млрд – это рекордный показатель. На втором месте с большим отрывом шли французские футболисты — на них ушло $ 4,5 млрд. Но в этом году топ по общим затратам на игроков впервые за десять лет возглавили не бразильцы, а французы: на них потратили $ 643,6 млн, когда на обладателей паспорта Бразилии – $ 468 млн. Падение трат на бразильских футболистов идёт с 2018 года, когда показатель достиг своего пика, превысив $ 1 млрд.

  • В топе по входящим трансферам Бразилия (784), Португалия (745), Испания (581), Англия (563), Германия (448), Италия (406), Франция (405), Турция (402), Греция (344) и Аргентина (338).
  • По исходящим – Англия (885), Бразилия (820), Португалия (707), Испания (686), Франция (570), Германия (476), Италия (457), Аргентина (449), Колумбия (405), и Бельгия (371). Больше всего трансферов зафиксировано по направлению Бразилия–Португалия (274) и Португалия–Бразилия (200).
  • Россия занимает восьмое место в мире после США по количеству затрат на трансферы. В 2021-м российские клубы потратили $ 131,2 млн, что на 5% больше показателя 2020 года ($ 124,6 млн, не попали в десятку).
АссоциацияЗатраты, млрд $
Англия1 386,2
Италия667,7
Франция511,8
Германия451,9
Испания347,8
Бельгия179,9
США159,9
Россия131,2
Турция107,2
Португалия100,2

При том, что Бразилии и Аргентины (топов по количеству трансферов) нет в десятке тех, кто больше всех потратился, они попали в список тех, кто больше всех заработал. России там нет – мы заработали $ 91 млн, что далеко от попадания в топ.

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Теги Футбол РПЛ Трансферы ФИФА •••

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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