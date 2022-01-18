Вложился в 7 клубов и отбил расходы. Бизнесмен из США захватывает рынки Европы и Америки

Скромный «Кристал Пэлас» мощно выступает в АПЛ-2021/2022. Перед стартом сезона клуб позвал тренером Патрика Виейра, взял несколько молодых игроков «Челси» и теперь занимает шестое место по ожидаемым очкам. С реальным местом в таблице всё несколько хуже (11-я строчка), но футбол «Пэлас» воодушевляет.

Ещё больше воодушевляет история владельца клуба Дэвида Блитцера. 52-летний бизнесмен закончил не самую топовую среднюю школу (1444-е место в рейтинге школ США) и с отличием Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете (восьмой по крутости университет США). Но уже многие годы работает исполнительным директором и глобальным руководителем отдела тактических возможностей инвестфонда Blackstone, активы которого превышают $ 26 млрд.

А как Блитцер связан с футболом?

Работа в инвестиционной компании — не единственная занятость Блитцера. Ещё он вместе с 57-летним частным инвестором Джошем Харрисом является совладельцем компании в индустрии спорта и развлечений Harris Blitzer Sports & Entertainment (или HBSE). Именно она владеет клубом НБА «Филадельфия», «Нью-Джерси» из НХЛ и киберспортивной организацией Dignitas. Помимо команд в главных лигах Америки (также у инвесторов есть миноритарные доли в командах по американскому футболу и бейсболу), в ведении HBSE находятся крупные спортивные арены, спортивный стартап-акселератор, венчурный бизнес и маркетинговая фирма.

С января 2022-го у Блитцера есть и клуб МЛС. По информации Sportrico, «Реал Солт-Лейк» обошёлся инвестору в $ 400 млн.

Состояние Блитцера оценивается в $ 1,3 млрд, но сделка не отняла у него треть богатства, потому что почти в каждый проект американский инвестор вступает с партнёрами. Например, «Реал Солт-Лейк» Блитцер приобрёл совместно с владельцем клуба НБА «Юта» Райаном Смитом и фондом прямых инвестиций Arctos Sports Partners, но обязанности контролирующего владельца клуба возьмёт на себя.

Спортивные инвестиции Блитцера не ограничиваются Америкой. Помимо «Реала Солт-Лейк», в портфолио инвестора также входят английский «Кристал Пэлас», немецкий «Аугсбург», бельгийский «Васланд-Беверен», испанский «Алькоркон», португальский «Эшторил» и голландский «Ден Хааг».

Дэвид Блитцер Фото: Cindy Ord/Getty Images

Зачем Блитцеру «Кристал Пэлас» и за сколько он его купил?

Блитцер около 10 лет жил в Лондоне, часто ходил на матчи «Челси» и к 2015 году задумался о покупке клуба Чемпионшипа. Он вместе с Джоном Харрисом искал команду в Лондоне, чтобы в будущем свозить туда на матч собственный клуб Национальной футбольной лиги (спойлер: пока так и не получилось).

В итоге американские инвесторы вложились в «Кристал Пэлас», выступавший в АПЛ. Сумма сделки, которую провернули в том же 2015-м, составила около $ 75 млн.

Конечно, целью Блитцера был не только лондонский матч НФЛ, но и чисто коммерческий интерес. Инвестор считает, что вложения в спорт – работа на перспективу: «Люди осознали, что это удивительный бизнес с точки зрения создания контента и конечной ценности медиаправ». Кажется, Блитцер оказался прав: с момента его прихода в «Кристал Пэлас» телеправа на АПЛ только в Великобритании выросли почти вдвое (с £ 1 до £ 1,7 млрд), а общая стоимость прав добавила около 50%.

Конор Галлахер празднует гол Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Правда, отношения Дэвида Блитцера с «Кристал Пэлас» могли закончиться уже через четыре года после старта. В августе 2019-го Блитцер и его партнёр Джон Харрис выставили клуб на продажу, но не смогли найти покупателя.

Прошло ещё два года, и проект заинтересовал американского бизнесмена Джона Текстора, который выкупил около 15-18% акций клуба за $ 121 млн. Учитывая, что доля третьего совладельца «Пэлас» Стива Пэриша (18%) не изменилась, от части акций избавились Блитцер и Харрис. На этой сделке американцы заработали примерно $ 100 млн и приумножили вложенные средства в 7,5 раза. Деньги же Текстора помогли клубу провести мощную трансферную кампанию летом-2021 (клуб потратил € 73,4 млн на Йоакима Андерсена, Марка Гехи, Одсонна Эдуарда, Майкла Олисе и Уилла Хьюза) и неплохо выступать в АПЛ-2021/2022.

У Блитцера уже семь футбольных клубов. Что дальше?

Люди, работавшие с Блитцером, описывают его исключительно высоко: «разумный, амбициозный владелец», «порядочный руководитель с неподдельным интересом к сотрудникам и работе». Всё это намекает на то, что американский владелец «Пэлас» понимает, зачем скупает клубы по всему миру.

«Я зарабатываю на жизнь инвестициями в бизнес, и на протяжении всей моей карьеры я всегда искал невероятных людей и позволял им выполнять свою работу» – эти слова из интервью лишь подтверждают нацеленность Блитцера на деньги. При этом он не лезет с советами и не стремится доминировать над менеджерскими командами своих активов. The Athletic приводил цитаты людей из его команды:

«Он никогда не просил нас приобрести того или иного игрока и часто приходил с вопросами в духе «что я могу сделать, чтобы помочь вам сделать команду лучше?». Или, когда у команды не всё получалось, он спрашивал: «Что происходит, из-за чего всё идет не так и как я могу помочь это исправить?». Он определённо был самым образованным из владельцев».

Футбольные знания Блитцера его окружение оценивает по-разному (от профана до очень глубоко осведомлённого человека), но его бизнес-скиллы вопросов не вызывают. Инвестор точно отличается «нежеланием тратить деньги только ради того, чтобы потратить, и способностью принимать здравые решения».

Непонятно, желает ли Блитцер построить второй City Football Group, но число его футбольных активов, по информации бельгийских журналистов, может пополнить «Остенде». В случае удачной сделки Блитцер станет участником в капитале сразу восьми клубов. И, учитывая укрепление «Кристал Пэлас» как главного клуба проекта, всё указывает на то, что у шейхов появился мощный конкурент.