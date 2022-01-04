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Трансферы АПЛ, зимнее окно сезона-2021/2022: кого купят английские клубы — в списках есть игроки из РПЛ

Холанд, Головин и Кварацхелия сменят клубы? Кого хотят купить в АПЛ в это трансферное окно
Кирилл Ясюкевич
Трансферы АПЛ, зимнее окно сезона-2021/2022
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Изучаем планы всех клубов английской элиты.

1 января в Англии распахнулось зимнее трансферное окно, которое продлится до конца месяца. Разбираем потенциальные переходы каждого клуба английской элиты. Инсайды подсмотрели у ведущих СМИ и других авторитетных источников.

1. «Манчестер Сити»

Цели: нападающий.
Потенциальные новички: Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Душан Влахович («Фиорентина») и Дарвин Нуньес («Бенфика»).
Потенциальные продажи: Натан Аке («Вест Хэм»), Коул Палмер («Ньюкасл»), Патрик Робертс («Сандерленд») и Джеймс Маккарти («Брайтон» и «Астон Вилла»).

Прошлым летом «Ман Сити» гонялся за Гарри Кейном, но не смог закрыть сделку. Теперь главная трансферная цель Хосепа Гвардиолы – Холанд, которого сложно будет заманить даже летом. Плюс норвежец заявил о желании перебраться в Испанию. Возможно, клубу следует сместить вектор на альтернативные варианты.

2. «Челси»

Цели: полузащитник, крайний и центральный защитники.
Потенциальные новички: Тео Эрнандес («Милан»), Серджино Дест («Барселона»), Лука Динь («Эвертон»), Орельен Тчуамени («Монако»), Жюль Кунде («Севилья»), Преснел Кимпембе («ПСЖ») и Уэсли Фофана («Лестер»).
Потенциальные продажи: Росс Баркли («Эвертон», «Лидс» и «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Бавария»), Андреас Кристенсен («Милан» и «Барселона»).

Томасу Тухелю нужен футболист на позицию левого фулбека из-за невнятной игры Маркоса Алонсо и травмы Бена Чилуэлла. Если подвернётся хороший вариант, можно прокачать глубину средней линии. Плюс непонятная ситуация с Ромелу Лукаку, которому не нравится в «Челси».

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3. «Ливерпуль»

Цели: полузащитник.
Потенциальные новички: Арно Данжума («Вильярреал»), Росс Баркли («Челси»), Денис Закария («Боруссия» М), Тодд Кантвелл («Норвич»), Джон Свифт («Рединг») и Джеймс Максвелл («Рейнджерс»).
Потенциальные продажи: Дивок Ориги («Ювентус») и Натаниел Филлипс («Вест Хэм», «Бёрнли» и «Ньюкасл»).

Для реальной мощи команде Юргена Клоппа не хватает качественного подбора исполнителей в центральную линию. Усугубляют ситуацию травмы, плотный график и ковид.

4. «Арсенал»

Цели: нападающий, полузащитник и правый защитник
Потенциальные новички: Ренату Саншеш («Лилль»), Серджино Дест («Барселона»), Артур («Ювентус»), Денис Закария («Боруссия» М), Жоржиньо Вейналдум («ПСЖ»), Александер Исак («Реал Сосьедад»), Деян Кулушевски («Ювентус»), Джонатан Дэвид («Лилль») и Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»).
Потенциальные продажи: Пьер-Эмерик Обамеянг («Аль-Хилаль», «Ювентус», «Барселона» и «Ньюкасл»), Эйнсли Мэйтленд-Найлс («Рома» и «Эвертон»), Эдвард Нкетиа («Байер» и «Кристал Пэлас») и Сеад Колашинац («Уотфорд»).

Даже в плане формирования состава Микель Артета похож на Гвардиолу – «Арсеналу» тоже нужно в первую очередь искать форварда. Испанец дал понять, что больше не рассчитывает на Обамеянга, а Нкетиа и Александр Ляказетт не спешат продлевать контракты. В опорную зону нужно подобрать партнёра для Томаса Парти, а у Такэхиро Томиясу нет достойного сменщика.

Артур

Артур

Фото: Andrea Staccioli/Getty Images

5. «Вест Хэм»

Цели: нападающий, центральный и крайний защитники.
Потенциальные новички: Натаниел Филлипс («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Ллойд Келли («Борнмут»), Роберт Дикки («Куинз Парк»), Хвича Кварацхелия («Рубин»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Бен Бреретон («Блэкберн»), Адам Гложек («Спарта») и Анвар Эль-Гази («Астон Вилла»).
Потенциальные продажи: Райан Фредерикс («Борнмут») и Андрей Ярмоленко («Трабзонспор» и «Дженоа»).

В первую очередь Дэвиду Мойесу нужно слить балласт, а уже потом укреплять защиту, среднюю линию и атаку. Уже очевидно, что Алекс Крал и Никола Влашич провалились.

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6. «Тоттенхэм»

Цели: нападающий, вингер, крайний защитник и вратарь
Потенциальные новички: Ник Поуп («Бёрнли»), Ян Беднарек («Саутгемптон»), Артуро Видаль («Интер»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Деян Кулушевски («Ювентус») и Душан Влахович («Фиорентина»).
Потенциальные продажи: Стивен Бергвейн («Севилья»), Деле Алли и Гарри Уинкс (оба – «Ньюкасл»).

Тут всё просто: это первое трансферное окно Антонио Конте, который регулярно закупается пачками. Учитывая хороший старт и репутацию итальянца, президент клуба Дэниел Леви может уже зимой выложить приличный капитал. Бюджет пополнят футболисты, с которыми Конте не планирует работать.

7. «Манчестер Юнайтед»

Цели: полузащитник.
Потенциальные новички: Хулиан Альварес («Ривер Плейт»), Антонио Рюдигер («Челси»), Бубакар Камара («Марсель»), Амаду Айдара («РБ Лейпциг»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Орельен Тчуамени («Монако»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон») и Франк Кессье («Милан»).
Потенциальные продажи: Эдинсон Кавани («Ювентус», «Севилья» и «Барселона»), Антони Марсьяль («Атлетико», «Севилья»), Дин Хендерсон («Аякс»), Джесси Лингард («Ньюкасл»), Фил Джонс («Бенфика») и Диогу Дало («Рома»).

Вряд ли зимой «Ман Юнайтед» оформит больше одного трансфера на вход: через полгода появится новый тренер, клуб солидно потратился летом. Главные усилия «Юнайтед» кинет на продажу футболистов.

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8. «Брайтон»

Цели: нападающий и полузащитник.
Потенциальные новички: Джеймс Маккарти («Манчестер Сити»), Кацпер Козловский («Погонь Щецин»), Бен Бреретон («Блэкберн»), Линдон Дайкс («Куинз Парк»), Дарвин Нуньес («Бенфика») и Данте Ванзейр («Юнион»).
Потенциальные продажи: Зак Стёрдж («Байер» и «Вольфсбург»).

Чтобы «Брайтону» выйти на новый уровень, нужен качественный форвард. Но есть проблема: никто из топов не пойдёт в середняк.

9. «Вулверхэмптон»

Цели: нападающий, вингер и центральный защитник
Потенциальные новички: Свен Ботман («Лилль»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Роберт Дикки («Куинз Парк»), Ренату Саншеш («Лилль»), Деян Кулушевски («Ювентус») и Хвича Кварацхелия («Рубин»).
Потенциальные продажи: Рубен Невеш («Манчестер Юнайтед») и Адама Траоре («Тоттенхэм»).

Райан Айт Нури провалился, Ромен Сес уезжает на Кубок Африки, а Хван Хи Чан принадлежит «Лейпцигу» и может уже зимой перейти в топ-клуб АПЛ. Бруну Лаже в это окно нужно как минимум усилить оборону. В идеале присмотреться ещё к атакующим игрокам.

Ренату Саншеш

Ренату Саншеш

Фото: Thomas Eisenhuth/Getty Images

10. «Лестер»

Цели: центральный защитник.
Потенциальные новички: Матиас Весино («Интер»), Понтус Янссон («Брентфорд») и Абдул Мумин («Витория Гимарайнш»).
Потенциальные продажи: Уэсли Фофана («Челси»), Уилфред Ндиди («Реал»), Хамза Чодури («Ньюкасл») и Нампалис Менди («Галатасарай»).

«Лестер» в нынешнем сезоне преследуют травмы. Сейчас в лазарете Фофана, Джонни Эванс, Чаглар Сёюнджю, Джеймс Джастин, Райан Бертранд и Рикарду Перейра. Летнюю покупку Янника Вестергора уже можно занести в минус. Скорее всего, клуб выйдет на трансферный рынок, но будет заключать арендные соглашения.

11. «Кристал Пэлас»

Цели: нападающий и полузащитник.
Потенциальные новички: Андре Замбо Ангисса («Наполи»), Дуайт Макнил («Астон Вилла»), Борха Майораль («Рома») и Эдвард Нкетиа («Арсенал»).
Потенциальные продажи: Жайро Ридевальд («Фулхэм»).

Уилфрид Заха и Джордан Айю уезжают на Кубок Африки, поэтому «Пэлас» будет охотиться зимой за нападающим. Поиск полузащитника ― второстепенная задача.

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12. «Брентфорд»

Цели: полузащитник, правый защитник и вратарь.
Потенциальные новички: Михаил Мудрик («Шахтёр») и Бреннан Джонсон («Ноттингем»).
Потенциальные продажи: Понтус Янссон («Лестер», «Эвертон» и «Ньюкасл»).

«Брентфорд» отлично залетел в элиту и показывает качественный футбол. Чтобы закрепить позиции, требуется глубина состава. Тренер Томас Франк описал ключевые критерии для новичков: «Новые футболисты должны быть хорошими парнями, которые хотят много работать и быть частью нашей культуры».

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик

Фото: Stanislav Vedmid/Getty Images

13. «Астон Вилла»

Цели: вингер, полузащитник, центральный и крайний защитники.
Потенциальные новички: Аарон Хики («Болонья»), Лука Динь («Эвертон»), Николас Тальяфико («Аякс»), Флориан Вирц («Байер»), Денис Закария («Боруссия» М), Райан Кент и Глен Камара (оба – «Рейнджерс»), Деян Кулушевски («Ювентус») и Джеймс Маккарти («Манчестер Сити»).
Потенциальные продажи: Кортни Хос («Уотфорд»), Дуайт Макнил («Кристал Пэлас» и «Эвертон») и Анвар Эль-Гази («Вест Хэм»).

Для Стивена Джеррарда это тоже первое трансферное окно в клубе, поэтому неизбежна миграция футболистов в обе стороны. Не исключено, что в Бирмингем переедет кто-то из «Рейнджерс».

14. «Саутгемптон»

Цели: вингер, крайний защитник и вратарь.
Потенциальные новички: Хвича Кварацхелия («Рубин»), Чуквубуйке Адаму («Ред Булл Зальцбург») и Мохамед-Али Шо («Анже»).
Потенциальные продажи: Ян Беднарек («Тоттенхэм») и Фрейзер Форстер («Селтик»).

Руководство «Саутгемптона» в первую очередь планирует сохранить действующий состав. Уже потом клуб оценит возможность привлечения новых футболистов.

15. «Эвертон»

Цели: полузащитник, центральный и крайний защитники.
Потенциальные новички: Понтус Янссон («Брентфорд»), Росс Баркли («Челси»), Сердар Азмун («Зенит»), Хвича Кварацхелия («Рубин»), Александр Головин («Монако»), Натан Паттерсон («Рейнджерс»), Шон Лонгстафф («Ньюкасл»), Эйнсли Мэйтленд-Найлс («Арсенал») и Дуайт Макнил («Астон Вилла»).
Потенциальные продажи: Лука Динь («Челси» и «Астон Вилла») и Мэйсон Холгейт («Ньюкасл»).

Рафаэлю Бенитесу явно нужно усиливать оборону, которая после 18 туров допустила сразу 29 ожидаемых голов. Плюс нужен топовый полузащитник.

Сердар Азмун

Сердар Азмун

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

16. «Лидс»

Цели: полузащитник.
Потенциальные новички: Росс Баркли («Челси»), Бубакар Камара («Марсель»), Джон Свифт («Рединг») и Тодд Кантвелл («Норвич»).
Потенциальные продажи: Рафинья («Бавария»).

«Лидсу» срочно надо укреплять полузащиту. Учитывая скромный бюджет, зимой клуб будет искать варианты с арендой.

17. «Уотфорд»

Цели: полузащитник, центральный и крайний защитники
Потенциальные новички: Хассан Камара («Ницца»), Эдо Кайембе («Эйпен»), Сеад Колашинац («Арсенал»), Домагой Вида («Бешикташ») и Кортни Хос («Астон Вилла»).
Потенциальные продажи: Исмаила Сарр («Ньюкасл»).

У «Уотфорда» трудная ситуация: нужно подыскивать футболистов для тренера, который вот-вот может покинуть команду (2 победы и 9 поражений). Спортивный директор клуба планирует привлечь трёх игроков, но исключает серьёзные траты.

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18. «Бёрнли»

Цели: нападающий и полузащитник.
Потенциальные новички: Линдон Дайкс («Куинз Парк»), Маркус Тавернье («Мидлсбро»), Натаниел Филлипс («Ливерпуль») и Джо Уорролл («Ноттингем Форест»).
Потенциальные продажи: Джеймс Тарковски («Ньюкасл») и Джей Родригес («Вест Бромвич»).

«Бёрнли» рассчитывает выручить деньги от футболистов, у которых летом заканчиваются контракты. Плюс оформить несколько аренд.

19. «Ньюкасл»

Цели: нападающий, полузащитник и защитники на все позиции.
Потенциальные новички: Киран Триппьер («Атлетико»), Свен Ботман («Лилль»), Бубакар Камара («Марсель»), Маркус Тавернье («Мидлсбро»), Сердар Азмун («Зенит»), Натаниел Филлипс («Ливерпуль»), Коул Палмер («Манчестер Сити»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Деле Алли и Гарри Уинкс (оба – «Тоттенхэм»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Хамза Чоудури («Лестер»), Понтус Янссон («Брентфорд»), Мэйсон Холгейт («Эвертон»), Исмаила Сарр («Уотфорд») и Джеймс Тарковски («Бёрнли»).
Потенциальные продажи: Шон Лонгстафф («Эвертон») и Дуайт Гейл («Ноттингем»).

«Ньюкасл» – фронтмен зимнего трансферного окна в Англии. Для клуба логичнее оформить 2-3 трансфера, а остальные позиции закрыть арендами с правом выкупа. Нет гарантий, что Эдди Хау сохранит команде прописку, поэтому нужно подстраховаться.

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20. «Норвич»

Цели: нападающий, полузащитник и крайний защитник.
Потенциальные новички: Димитри Кавар («Сьон»).
Потенциальные продажи: Тодд Кантвелл («Лидс» и «Ливерпуль»).

У «Норвича» нет денег для усиления состава под Дина Смита, поэтому придётся сначала кого-то продать.

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