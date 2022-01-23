Миранчук был одним из лучших в «Аталанте». Но его экстренно заменили

Алексей Миранчук по-прежнему в «Аталанте» и даже выходит в основе. Впрочем, в матче 23-го тура Серии А с «Лацио» российский полузащитник появился на поле с первых минут во многом благодаря стечению обстоятельств. У бергамасков вспышка ковида, более того, накануне сообщалось, что встреча в Риме вообще может быть отменена. «Аталанта» потеряла целую группу хавбеков и форвардов: в этом списке Дуван Сапата, Луис Мурьель, Йосип Иличич, Руслан Малиновский, Марио Пашалич, Мартен Де Рон, Тён Компейнерс и Робин Госенс. Но команды Маурисио Сарри и Джан Пьеро Гасперини всё-таки сыграли.

Зная, какой футбол любят Сарри и Гасперини, от этого матча можно было ждать чего-то особенного. Однако игра, откровенно говоря, получилась жутко скучной и низкосортной. «Лацио» забрал мяч, а что с ним делать против «Аталанты» – плохо понимал. Хозяевам недоставало идей в атаке. Всё свелось к большому количеству единоборств в средней трети поля, и до перерыва соперники нанесли на двоих лишь четыре удара (2:2). В створ же вообще ни разу не попали! Возможно, некоторые болельщики на трибунах заснули.

Миранчуку в такой игре было непросто проявить себя. В схеме 3-5-2 он действовал в линии нападения в паре с Роберто Пикколи. С точки зрения работы на команду, участия в прессинге Алексей был достаточно эффективен, но за первые 45 минут встретился с мячом лишь 13 раз. В нескольких эпизодах неплохо сыграл в подыгрыше (82% точных передач), заработал и совершил по одному фолу. Россиянин поучаствовал в создании опасного момента, который завершился тем, что Джорджио Скальвини пробил в… своего же – Пикколи. К слову, ещё недавно эти двое вряд ли имели шансы на попадание в состав «Аталанты». Оба впервые оказались в основе в нынешнем сезоне Серии А.

Во втором тайме стало повеселее. Для начала зрители, собравшиеся на «Стадио Олимпико», увидели удар в створ. К их огорчению, по воротам «Лацио». После этого команда Сарри завелась, прибавила в скорости и стала чуть больше рисковать. В результате Маттиа Цаканьи попал в штангу – это был лучший момент у римлян.

Фото: Danilo Di Giovanni/Getty Images

В этот отрезок Миранчук неплохо проявил себя в контригре. На 65-й минуте наш легионер имел отличный шанс забить. Алексей наносил удар из полукруга штрафной с левой ноги, но чуть-чуть промахнулся. Ещё через три минуты россиянин получил мяч в штрафной после шустрого прохода Йоакима Мехле. Миранчук остановил мяч правой ногой, после чего пробил в касание с левой. Жаль, но удар получился не очень сильным, а вратарь занял правильную позицию. На 70-й минуте Алексея заменили из-за повреждения. Ещё в начале встречи экс-полузащитник «Локомотива» держался за заднюю поверхность бедра, а на второй тайм вышел с перевязанным бедром. Проблема осталась, и, в конце концов, помешала Миранчуку доиграть до финального свистка.

Итоговая статистика Алексея: 34 касания мяча, два удара (один в створ), 82% точных передач, один пас под удар, три обводки, один заработанный и один совершённый фол. В целом приличная игра для Миранчука.

Статистический сайт Whoscored.com оценил его выступление достаточно высокой оценкой – 6,92 балла (попал в топ-3 у бергамасков), да и Гасперини наверняка не разочарован.

Говорят, Миранчук до сих пор не перешёл в «Дженоа», несмотря на договорённость между клубами, из-за нежелания тренера отпускать россиянина. На фоне непростой кадровой ситуации Гасперини хочет сохранить атакующего полузащитника в своей команде. Так что, возможно, трансфер Алексея в зимнее окно не состоится.



Без Миранчука так и закончили – 0:0.