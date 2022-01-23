Алексей получил травму в матче с «Лацио», и до сих пор непонятно, в какой команде продолжит сезон.

«Русский парень с чемоданом в руке». Реакция на игру Миранчука от итальянских СМИ

Алексей Миранчук снова появился в стартовом составе «Аталанты» – на этот раз в матче с «Лацио». Впрочем, это произошло благодаря стечению обстоятельств. Вспышка ковида в «Аталанте» заставила тренера команды значительно изменить состав. Матч завершился без забитых мячей, а Миранчука заменили за 20 минут до финального свистка по причине повреждения.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после игры отметил, что травма Алексея сказалась на команде.

«Конечно, сегодня была большая нагрузка на оборону. В первом тайме соперник не создал ничего опасного у наших ворот. После перерыва у нас были шансы открыть счёт, Миранчук дважды находился на хорошей позиции. Во второй половине мы могли сделать больше, но травма Алексея сказалась на команде. Очень жаль, что мы потеряли его в тот момент, когда играли лучше соперника».

Что пишут в Италии об игре Миранчука

Tutto Atalanta подчеркивает, что Алексей сыграл не так ярко, как бы этого хотелось.

«Миранчук по-настоящему оказался в центре внимания только один раз. Нанёс опасный удар – это был едва ли не единственный голевой момент «Аталанты» за всю игру. Классная вспышка, но свет был слишком прерывистым».

Подобной точки зрения придерживается и Calciomercato: «Крайне редко обострял игру. Понятно, что прессинг со стороны футболистов «Лацио» несколько сковал Миранчука, но он и сам не создавал конкретных возможностей в своей зоне».

Prima Bergamo отмечает далеко не лучшую игру россиянина в первой половине матча. Но хвалит за вторую:

«В первом тайме Миранчук выглядел неубедительно. После перерыва прибавил, и первые опасные моменты в матче «Аталанта» создала при его непосредственном участии. На 70-й минуте попросил замену из-за проблемы с мышцей. В этом эпизоде Алексею не повезло».

Il Giorno Bergamo расстроено игрой Миранчука. По мнению издания, футболист не реализовал хороший шанс проявить себя на фоне отсутствующих одноклубников.

«Миранчук упустил ещё один шанс. От него ожидали чего-то большего, но он просто растворился на поле. А потом ещё и получил травму».

Bergamo News ищет причину спада в травме, полученной ещё на первых минутах матча: «Русский парень сейчас с чемоданом в руке. В начале матча схватился за мышцу – судя по всему, это сказалось на его игре до перерыва. Во втором тайме действовал гораздо лучше и нанёс пару ударов. Вынужденно покинул поле из-за обострившегося повреждения».

А журналисты Eurosport.it назвали причину, по которой Алексей смотрелся не лучшим образом до перерыва.

«До перерыва на поле было много единоборств, а это не стихия Миранчука. Во втором тайме он улучшил качество игры и был опасен при переходе из обороны в атаку».

Сохранит ли «Аталанта» Миранчука в команде?

По мнению итальянских СМИ, новость о тяжёлом психологическом состоянии полузащитника «Аталанты» Йосипа Иличича может повлиять на будущее Алексея Миранчука. Несколько дней назад казалось, что россиянин окажется в новой команде, но теперь расклад немного изменился. У Иличича снова возникли ментальные проблемы (такое уже было осенью 2020-го), и теперь непонятно, когда он вернётся в строй. В связи с этим не исключено, что «Аталанта» сохранит Миранчука. До закрытия зимнего трансферного окна осталась неделя, в течение которой клубу необходимо оценить перспективы Иличича.

Иличич Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Издание Calcio Atalanta провело опрос среди болельщиков клуба по поводу будущего Алексея. 43% проголосовавших считают, что россиянина необходимо отдать в аренду до конца сезона и сделать ставку на него в следующем сезоне. 33% утверждают, что Миранчука нужно сохранить до июня, чтобы у тренера был ещё один вариант в атаке. Более 20% опрошенных рассчитывают, что «Аталанта» продаст Алексея, поскольку он оказался неподходящим футболистом для клуба.