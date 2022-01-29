«Я тебя порву на хрен!» Российские команды устроили три драки за один день. Видео

Российские команды вовсю готовятся к возобновлению сезона. И пока большинство болельщиков следили за «Спартаком», «Зенитом» и другими представителями РПЛ, настоящее зрелище устроили футболисты из ФНЛ. Трудно представить, чтобы сразу три команды устроили драки в один день, да ещё и в одной стране (Турции). Но наши смогли.

Драка первая. «Факел»

Началось всё с матча воронежской команды с македонским «Шкупи» в Белеке. «Факел» забил в середине второго тайма, и всё шло к победе со счётом 1:0. А потом началось веселье. За минуту до конца основного времени игрок «Шкупи» ударил сзади по ногам футболиста российского клуба. И началось. На поле моментально разгорелась массовая потасовка с участием всех представителей команд, присутствовавших на матче.

Игроки «Факела» отнеслись к драке даже с большим энтузиазмом, чем к игре. На видео слышны нецензурные выкрики в духе «я тебя порву на хрен (в оригинале более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»)».

Драка вторая. «Алания»

Футболисты клуба из Владикавказа даже не стали дожидаться концовки матча. Их соперником по товарищескому матчу в Анталье стал сербский «Чукарички». На 44-й минуте, когда счёт был 0:0, игроки «Алании» устроили массовую драку с оппонентами. Сербы решили, что такой футбол не для них. Матч был прерван прямо перед перерывом, и футболисты «Чукарички» уехали на своём автобусе.

Пресс-служба «Алании» решила, что истории нужно красивое оформление, и запостила вот такой твит. Хипиш!

Драка третья. «Торпедо»

Московская команда, как и «Факел», играла в Белеке. И тоже устроила драку в конце матча. На 80-й минуте игры со словенским «Целе» футболист «Торпедо» прыгнул шипами в сторону соперника, который в тот момент уже расстался с мячом. Тому грубость не понравилась, поэтому он ответил тем же — толкнул торпедовца. Тут же началась потасовка, к которой присоединились все, кто был на скамейках запасных. В отличие от игры «Алании», этот матч всё же удалось доиграть. Завершился он ничьей — 1:1.

Это точно были товарищеские матчи?