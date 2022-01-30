«За стычку с Зиданом меня критиковали даже свои». Что стало с главным злодеем ЧМ-2006

Для болельщиков Зинедин Зидан — великий футболист, а теперь тренер. Но даже далёкие от футбола люди помнят француза по конкретному эпизоду. Финал ЧМ-2006 был последним матчем в карьере Зизу. Все ждали, что француз, тащивший свою сборную весь турнир, прихлопнет Италию и уйдёт так красиво, как никто и никогда — с главным трофеем. Но вместо этого команда Зидана споткнулась об Италию. Сам полузащитник обзавёлся не кубком, а врагом.

Дополнительное время, счёт — 1:1, до серии пенальти остаётся 10 минут. Мяч улетает от штрафной площади итальянцев, и Зидан убегает от Матерацци в сторону центрального круга. Но слышит вдогонку какую-то фразу, разворачивается и бьёт Марко в грудь головой. Красная карточка, Франция в меньшинстве. В серии пенальти побеждает Италия.

Фото: Simon Bruty/Getty Images

Следующие несколько лет всех интересовал только один вопрос: что Матерацци сказал Зидану? Вот версия француза, озвученная в 2010-м:



— Никто не знает, как тяжело мне пришлось потом. Я провёл шесть кошмарных месяцев, и если бы этот эпизод повторился, то я не поступил бы подобным образом. Но дело в том, что он тогда оскорбил мою мать, которая находилась в больнице. Мне больно, что спустя четыре года люди продолжают говорить об этом.



Меня спровоцировали. Я не горжусь тем, что сделал, но и извиняться было бы неправильно. Я никогда не извинюсь перед Матерацци. Всё это часть моей карьеры, моей жизни. В жизни бывают моменты, которые трудно принять.

Случай с Матерацци – один из них.

Матерацци потом признался, что задел другого близкого человека Зизу:



— Зидан забил в первом тайме, и Доменек (главный тренер Франции. — Прим. «Чемпионата») сказал ему присматривать за мной. После первого столкновения я извинился. А в третий раз нахмурился. Зидан сказал: «Отдам тебе свою футболку позже». Я ответил, что предпочёл бы его сестру.

За ту стычку Зидана защищали французы, а меня критиковали даже свои – мои соотечественники, которых я не считаю настоящими итальянцами. Я патриот и всегда буду защищать цвета Италии. Их критика больше всего расстроила меня.

За мой гол в финале эти люди должны были целовать землю, по которой я ходил.

Матерацци с тех пор считается одним из главных провокаторов в истории футбола. Карьеру Марко завершил 11 лет назад и уже долгое время не появляется в инфополе. Где он сейчас?

После завершения карьеры игрока Матерацци решил заняться тренерством. Шанс подвернулся в 2014-м — Марко позвали играющим тренером в индийский клуб «Ченнайин». Матерацци подписал двухлетний контракт и заманил в команду другого чемпиона мира — 38-летнего Алессандро Несту, который тоже к тому моменту завершил карьеру. В Индии у Матерацци пошло. С «Ченнайином» он сразу же стал чемпионом. Воодушевлённый Марко заявлял, что его мечта и цель — стать успешным тренером.



Но на чемпионстве победы Матерацци закончились. Трофеев с «Ченнайином» больше не было, зато был матч, про который говорили все в Европе. За это спасибо фанатам «Керала Бластерс», которые пришли на трибуны в масках с лицом Зидана. Матерацци в той «встрече с врагом» не выстоял и проиграл.

В 2017-м приключения Матерацци в Индии закончились. Он расторг контракт с «Ченнайином» по обоюдному согласию. А параллельно ударился в бизнес и открыл сеть спортивных магазинов. К работе в футболе Матерацци сейчас не стремится. В 48 лет он востребованный спикер для журналистов и просто человек, который наслаждается жизнью — путешествует, участвует в рекламных проектах и выставочных матчах со старыми звёздами футбола. В том числе Марко приезжает в Россию на Кубок легенд.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Благодаря открытости Матерацци всплывают крутые истории. Вот что Марко рассказал про конфликт с Марио Балотелли во времена их игры за «Интер».



— Я устроил ему хорошую взбучку, это правда. Люблю Марио, но в тот день он этого заслуживал. Сейчас мы снова друзья, практически братья. Но тогда он сделал то, чего не нужно было делать. Речь даже не о брошенной на землю футболке после финального свистка, это был не худший его поступок. Перед матчем, когда мы были в автобусе с командой, Марио заявил: «Сегодня я буду играть плохо». И я пообещал, что в таком случае он заплатит за это. После выхода на замену Балотелли просто лупил по воротам издали. Диего Милито хотел его убить! Мы верили в Марио, он много забивал и помог победить в том матче, но на следующей неделе я попросил Моуринью поставить меня против Балотелли в тренировочном матче. Спустя несколько секунд после начала я отправил Марио обратно в раздевалку.

Несмотря на образ хулигана на футбольном поле, Матерацци — настоящий семьянин. С 1997-го он женат и воспитывает троих детей. У сыновей — Джанмарко и Давиде — судьбы складываются по-разному. Первый недавно отпраздновал 24-летие, работает тату-мастером и сам обильно покрыт рисунками. 20-летний Давиде пошёл по стопам отца и пытается построить карьеру футболиста. Пока, правда, не очень успешно.