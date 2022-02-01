Как же здорово, что Чалов уехал в Европу! В ЦСКА он стал лишним

Во-первых, Фёдор с детства за ЦСКА. Рос в комнате с плакатом Вагнера Лава на стене и был тем самым маленьким выпускником армейской академии, кто закладывал первый камень нового стадиона ЦСКА на Песчанке.

Во-вторых, Чалов – тот самый забивающий воспитанник, которого так долго ждали фанаты. В нападении ЦСКА доминировали легионеры: сначала бразильцы, затем Муса и Думбия, уже во времена Чалова приехал Траоре. А тут появился воспитанник, свой, бомбардир из юношеской Лиги чемпионов с 63-м номером. Фанаты были в восторге, по трибуне постоянно шептались про Федю, называли его надеждой.

В-третьих, Фёдор быстро сыгрался в составе сначала Слуцкого, а затем и Гончаренко. 6+1 в дебютном сезоне, матчи Лиги чемпионов и поход до четвертьфинала Лиги Европы. Там же – взаимопонимание на поле с Головиным, плюс радующие фанатов: фотографии с тренировок, где молодые воспитанники Чалов, Головин, Кучаев, Тикнизян вместе шутят и улыбаются.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В-четвёртых, Фёдор стал одним из героев «Сантьяго Бернабеу» – забил «Реалу» в гостях и чувствовал себя в штрафной «Королевского клуба» так комфортно и уверенно, что уходил от защитников при помощи игры пяткой.



В-пятых, фанаты посвятили Чалову персональный перформанс: не просто слова поддержки или небольшую растяжку, как многим. Они нарисовали его портрет, подсветили его пиротехникой и написали «Жги, пока молодой» (цитата из песни «Жги, сын» Макса Коржа).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пяти пунктов выше достаточно, чтобы понять: между Чаловым и ЦСКА можно ставить знак равно. Можно было. Потому что после той самой акции «Жги, пока молодой» весной 2019 года Чалов играл и забивал меньше.

Сезон-2019/2020 – 29 матчей в старте – 8 голов и 4 голевые передачи.

Сезон-2020/2021 – 13 матчей в старте – 7 голов и 4 голевые передачи.

Сезон-2021/2022 – 11 матчей в старте – 3 гола и 2 голевые передачи.

Переломным стало лето 2019 года, когда Фёдор не уехал в «Кристал Пэлас» – ЦСКА просто не отдал своего футболиста. Дальше Фёдор забивал, но менее стабильно: мог оформить хет-трик в ворота «Ростова» на выезде, но молчать следующие несколько туров.

В нападении ЦСКА большую роль стали играть легионеры: Рондон и Эджуке. В своё время (ещё в 2017-м) вместо Фёдора в атаке даже вышел Вернблум! В прошлом году появился Заболотный, а статус Чалова сменился то ли на игрока ротации, то ли на основного флангового нападающего. Фёдор о своей новой позиции критически не высказывался, но было заметно: оттуда он меньше обостряет и меньше участвует в создании моментов.

Нынешний подвешенный статус Чалова = непонятный статус всего ЦСКА, где регулярно меняют и тренеров, и футболистов. Армейская селекция не работает на глубину и избавляется от игроков: Кучаева, Бохинена, Бистровича, теперь и Чалова. И в этой система Фёдор стал лишним.

Фото: pfc-cska.com

Полгода в Швейцарии – это возможный перезапуск карьеры и шанс на развитие в новых условиях и с новым тренером. Чалов едет в конкурентную лигу и клуб, где умеют растить игроков и дадут ему время. По нашей информации, Фёдор сам изъявил желание на переезд. Красавчик!



В Швейцарии после ЦСКА должно быть освежающе и ободряюще.